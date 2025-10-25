O que é MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability. MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MULTIVERSE MONKEY de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de MMON para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre MULTIVERSE MONKEY em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MULTIVERSE MONKEY tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MULTIVERSE MONKEY (em USD)

Quanto valerá MULTIVERSE MONKEY (MMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MULTIVERSE MONKEY (MMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MULTIVERSE MONKEY.

Confira a previsão de preço de MULTIVERSE MONKEY agora!

Tokenomics de MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Compreender a tokenomics de MULTIVERSE MONKEY (MMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MMON agora!

Como comprar MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Quer saber como comprar MULTIVERSE MONKEY? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MULTIVERSE MONKEY facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MMON para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso MULTIVERSE MONKEY

Para uma compreensão mais aprofundada de MULTIVERSE MONKEY, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MULTIVERSE MONKEY Quanto vale hoje o MULTIVERSE MONKEY (MMON)? O preço ao vivo de MMON em USD é 0.00664 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MMON para USD? $ 0.00664 . Confira o O preço atual de MMON para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MULTIVERSE MONKEY? A capitalização de mercado de MMON é $ 0.00 USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MMON? O fornecimento circulante de MMON é de 0.00 USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MMON? MMON atingiu um preço máximo histórico de 0.042695293829316555 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MMON? MMON atingiu um preço minímo histórico de 0.001606689268571319 USD . Qual é o volume de negociação de MMON? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MMON é $ 99.91K USD . MMON vai subir ainda este ano? MMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MMON para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025