O preço ao vivo de MULTIVERSE MONKEY hoje é 0.00664 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MMON facilmente na MEXC agora.

Logo de MULTIVERSE MONKEY

Cotação MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Preço em tempo real de 1 MMON para USD

$0.00664
$0.00664$0.00664
+1.99%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de MULTIVERSE MONKEY (MMON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:35:15 (UTC+8)

Informações de preço de MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063
Mínimo 24h
$ 0.00687
$ 0.00687$ 0.00687
Máximo 24h

$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063

$ 0.00687
$ 0.00687$ 0.00687

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

-2.21%

+1.99%

+2.46%

+2.46%

O preço em tempo real de MULTIVERSE MONKEY (MMON) é $ 0.00664. Nas últimas 24 horas, MMON foi negociado entre a mínima de $ 0.0063 e a máxima de $ 0.00687, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MMON é $ 0.042695293829316555, enquanto o mais baixo é $ 0.001606689268571319.

Em termos de desempenho de curto prazo, MMON variou -2.21% na última hora, +1.99% nas últimas 24 horas e +2.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4071

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.91K
$ 99.91K$ 99.91K

$ 39.84M
$ 39.84M$ 39.84M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de MULTIVERSE MONKEY é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 99.91K. A oferta em circulação de MMON é 0.00, com um fornecimento total de 5999999999.5. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.84M.

Histórico de preços de MULTIVERSE MONKEY (MMON) em USD

Acompanhe as variações de preço de MULTIVERSE MONKEY para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0001296+1.99%
30 dias$ -0.01006-60.24%
60 dias$ -0.01292-66.06%
90 dias$ -0.01136-63.12%
Variação de preço de MULTIVERSE MONKEY hoje

Hoje, MMON registrou uma variação de $ +0.0001296 (+1.99%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MULTIVERSE MONKEY

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01006 (-60.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MULTIVERSE MONKEY

Expandindo a visualização para 60 dias, MMON teve uma variação de $ -0.01292 (-66.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MULTIVERSE MONKEY

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.01136 (-63.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MULTIVERSE MONKEY (MMON)!

Confira agora a página de histórico de preço do MULTIVERSE MONKEY.

O que é MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MULTIVERSE MONKEY de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MMON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre MULTIVERSE MONKEY em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MULTIVERSE MONKEY tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MULTIVERSE MONKEY (em USD)

Quanto valerá MULTIVERSE MONKEY (MMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MULTIVERSE MONKEY (MMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MULTIVERSE MONKEY.

Confira a previsão de preço de MULTIVERSE MONKEY agora!

Tokenomics de MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Compreender a tokenomics de MULTIVERSE MONKEY (MMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MMON agora!

Como comprar MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Quer saber como comprar MULTIVERSE MONKEY? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MULTIVERSE MONKEY facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MULTIVERSE MONKEY

Quanto vale hoje o MULTIVERSE MONKEY (MMON)?
O preço ao vivo de MMON em USD é 0.00664 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MMON para USD?
O preço atual de MMON para USD é $ 0.00664. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MULTIVERSE MONKEY?
A capitalização de mercado de MMON é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MMON?
O fornecimento circulante de MMON é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MMON?
MMON atingiu um preço máximo histórico de 0.042695293829316555 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MMON?
MMON atingiu um preço minímo histórico de 0.001606689268571319 USD.
Qual é o volume de negociação de MMON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MMON é $ 99.91K USD.
MMON vai subir ainda este ano?
MMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MMON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:35:15 (UTC+8)

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

