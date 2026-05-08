Preço de MITCH (IDRAWLINE)
O preço ao vivo de MITCH (IDRAWLINE) hoje é $ 0, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDRAWLINE para USD é de $ 0 por IDRAWLINE.
MITCH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IDRAWLINE. Nas últimas 24 horas, IDRAWLINE foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, IDRAWLINE movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de MITCH é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IDRAWLINE é --, com um fornecimento total de . Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de MITCH em USD foi de --.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MITCH em USD foi de --.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MITCH em USD foi de --.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MITCH em USD foi de --.
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|Hoje
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|30 dias
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Em 2040, o preço de MITCH pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de MITCH?
O preço em tempo real de MITCH (IDRAWLINE) é $0.0002451 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como MITCH está posicionado no mercado?
MITCH ocupa atualmente a posição de número #4630 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $245099. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de IDRAWLINE?
A oferta circulante de IDRAWLINE é de 999999922.888952 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de MITCH?
Nas últimas 24 horas, MITCH teve uma variação de preço entre $0.00024406 (mínimo de 24 horas) e $0.00029432 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante MITCH está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
MITCH atingiu um máximo histórico de $0.03880398, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00005001. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de IDRAWLINE hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de MITCH?
A movimentação atual do preço de -15.64% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Pump.fun Creator. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Nas últimas 24 horas, fluxo de saída líquido de 59.400 ETH da CEX
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Ontem, o ETF spot de Bitcoin registou uma entrada líquida de $144,9 milhões, enquanto o ETF de Ethereum registou uma entrada líquida de $57 milhões
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Índice de Medo das Criptomoedas Cai para 14 Novamente, Mercado Permanece na Zona de "Medo Extremo"
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 milhões liquidados em toda a rede nas últimas 24 horas, tanto posições longas quanto curtas foram eliminadas
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra abaixo da mínima anterior de $80.600, atingindo uma nova mínima desde 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Índice do Dólar Atinge Nível Mais Baixo Desde Fevereiro de 2022, Mercado Cripto Continua em Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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