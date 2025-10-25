O que é Black Mirror (MIRROR)

A expansão oficial on-chain do universo de Black Mirror — transformando a icônica franquia de TV em um ecossistema de entretenimento interativo, de propriedade, moldado e impulsionado por sua comunidade. A expansão oficial on-chain do universo de Black Mirror — transformando a icônica franquia de TV em um ecossistema de entretenimento interativo, de propriedade, moldado e impulsionado por sua comunidade.

Tokenomics de Black Mirror (MIRROR)

Compreender a tokenomics de Black Mirror (MIRROR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MIRROR agora!

Recurso Black Mirror

Para uma compreensão mais aprofundada de Black Mirror, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

