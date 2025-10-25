O preço ao vivo de Black Mirror hoje é 0.009207 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MIRROR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MIRROR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Black Mirror hoje é 0.009207 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MIRROR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MIRROR facilmente na MEXC agora.

Mais sobre MIRROR

Informações sobre preços de MIRROR

Whitepaper de MIRROR

Site oficial do MIRROR

Tokenomics de MIRROR

Previsão de preço de MIRROR

Histórico de preço de MIRROR

Guia de compra de MIRROR

Conversor de MIRROR para moeda Fiat

Spot MIRROR

Futuros USDT-M de MIRROR

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Black Mirror

Cotação Black Mirror (MIRROR)

Preço em tempo real de 1 MIRROR para USD

$0.00921
$0.00921$0.00921
-0.59%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Black Mirror (MIRROR)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:34:13 (UTC+8)

Informações de preço de Black Mirror (MIRROR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.009061
$ 0.009061$ 0.009061
Mínimo 24h
$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566
Máximo 24h

$ 0.009061
$ 0.009061$ 0.009061

$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

-0.97%

-0.59%

-14.09%

-14.09%

O preço em tempo real de Black Mirror (MIRROR) é $ 0.009207. Nas últimas 24 horas, MIRROR foi negociado entre a mínima de $ 0.009061 e a máxima de $ 0.009566, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MIRROR é $ 0.08619121021102388, enquanto o mais baixo é $ 0.008786149593027325.

Em termos de desempenho de curto prazo, MIRROR variou -0.97% na última hora, -0.59% nas últimas 24 horas e -14.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Black Mirror (MIRROR)

No.2265

$ 883.66K
$ 883.66K$ 883.66K

$ 84.79K
$ 84.79K$ 84.79K

$ 9.21M
$ 9.21M$ 9.21M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

A capitalização de mercado atual de Black Mirror é $ 883.66K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 84.79K. A oferta em circulação de MIRROR é 95.98M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.21M.

Histórico de preços de Black Mirror (MIRROR) em USD

Acompanhe as variações de preço de Black Mirror para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00005466-0.59%
30 dias$ -0.014183-60.64%
60 dias$ -0.010793-53.97%
90 dias$ -0.010793-53.97%
Variação de preço de Black Mirror hoje

Hoje, MIRROR registrou uma variação de $ -0.00005466 (-0.59%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Black Mirror

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.014183 (-60.64%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Black Mirror

Expandindo a visualização para 60 dias, MIRROR teve uma variação de $ -0.010793 (-53.97%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Black Mirror

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.010793 (-53.97%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Black Mirror (MIRROR)!

Confira agora a página de histórico de preço do Black Mirror.

O que é Black Mirror (MIRROR)

A expansão oficial on-chain do universo de Black Mirror — transformando a icônica franquia de TV em um ecossistema de entretenimento interativo, de propriedade, moldado e impulsionado por sua comunidade.

Black Mirror está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Black Mirror de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MIRROR para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Black Mirror em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Black Mirror tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Black Mirror (em USD)

Quanto valerá Black Mirror (MIRROR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Black Mirror (MIRROR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Black Mirror.

Confira a previsão de preço de Black Mirror agora!

Tokenomics de Black Mirror (MIRROR)

Compreender a tokenomics de Black Mirror (MIRROR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MIRROR agora!

Como comprar Black Mirror (MIRROR)

Quer saber como comprar Black Mirror? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Black Mirror facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MIRROR para moedas locais

1 Black Mirror (MIRROR) para VND
242.282205
1 Black Mirror (MIRROR) para AUD
A$0.01408671
1 Black Mirror (MIRROR) para GBP
0.00690525
1 Black Mirror (MIRROR) para EUR
0.00791802
1 Black Mirror (MIRROR) para USD
$0.009207
1 Black Mirror (MIRROR) para MYR
RM0.03885354
1 Black Mirror (MIRROR) para TRY
0.38614158
1 Black Mirror (MIRROR) para JPY
¥1.399464
1 Black Mirror (MIRROR) para ARS
ARS$13.72128417
1 Black Mirror (MIRROR) para RUB
0.73296927
1 Black Mirror (MIRROR) para INR
0.80846667
1 Black Mirror (MIRROR) para IDR
Rp153.44993862
1 Black Mirror (MIRROR) para PHP
0.54091125
1 Black Mirror (MIRROR) para EGP
￡E.0.43834527
1 Black Mirror (MIRROR) para BRL
R$0.04953366
1 Black Mirror (MIRROR) para CAD
C$0.0128898
1 Black Mirror (MIRROR) para BDT
1.1250954
1 Black Mirror (MIRROR) para NGN
13.44083895
1 Black Mirror (MIRROR) para COP
$35.68596372
1 Black Mirror (MIRROR) para ZAR
R.0.15891282
1 Black Mirror (MIRROR) para UAH
0.38476053
1 Black Mirror (MIRROR) para TZS
T.Sh.22.90296492
1 Black Mirror (MIRROR) para VES
Bs1.951884
1 Black Mirror (MIRROR) para CLP
$8.663787
1 Black Mirror (MIRROR) para PKR
Rs2.58689079
1 Black Mirror (MIRROR) para KZT
4.9579695
1 Black Mirror (MIRROR) para THB
฿0.30060855
1 Black Mirror (MIRROR) para TWD
NT$0.28394388
1 Black Mirror (MIRROR) para AED
د.إ0.03378969
1 Black Mirror (MIRROR) para CHF
Fr0.00727353
1 Black Mirror (MIRROR) para HKD
HK$0.07144632
1 Black Mirror (MIRROR) para AMD
֏3.52618893
1 Black Mirror (MIRROR) para MAD
.د.م0.08488854
1 Black Mirror (MIRROR) para MXN
$0.16986915
1 Black Mirror (MIRROR) para SAR
ريال0.03452625
1 Black Mirror (MIRROR) para ETB
Br1.39034907
1 Black Mirror (MIRROR) para KES
KSh1.18945233
1 Black Mirror (MIRROR) para JOD
د.أ0.006527763
1 Black Mirror (MIRROR) para PLN
0.03360555
1 Black Mirror (MIRROR) para RON
лв0.04023459
1 Black Mirror (MIRROR) para SEK
kr0.0865458
1 Black Mirror (MIRROR) para BGN
лв0.01546776
1 Black Mirror (MIRROR) para HUF
Ft3.08848815
1 Black Mirror (MIRROR) para CZK
0.19251837
1 Black Mirror (MIRROR) para KWD
د.ك0.002817342
1 Black Mirror (MIRROR) para ILS
0.03019896
1 Black Mirror (MIRROR) para BOB
Bs0.0635283
1 Black Mirror (MIRROR) para AZN
0.0156519
1 Black Mirror (MIRROR) para TJS
SM0.08498061
1 Black Mirror (MIRROR) para GEL
0.02495097
1 Black Mirror (MIRROR) para AOA
Kz8.44677801
1 Black Mirror (MIRROR) para BHD
.د.ب0.003461832
1 Black Mirror (MIRROR) para BMD
$0.009207
1 Black Mirror (MIRROR) para DKK
kr0.05910894
1 Black Mirror (MIRROR) para HNL
L0.24067098
1 Black Mirror (MIRROR) para MUR
0.41919471
1 Black Mirror (MIRROR) para NAD
$0.15891282
1 Black Mirror (MIRROR) para NOK
kr0.09216207
1 Black Mirror (MIRROR) para NZD
$0.01592811
1 Black Mirror (MIRROR) para PAB
B/.0.009207
1 Black Mirror (MIRROR) para PGK
K0.03876147
1 Black Mirror (MIRROR) para QAR
ر.ق0.03351348
1 Black Mirror (MIRROR) para RSD
дин.0.92935458
1 Black Mirror (MIRROR) para UZS
soʻm112.28046984
1 Black Mirror (MIRROR) para ALL
L0.764181
1 Black Mirror (MIRROR) para ANG
ƒ0.01648053
1 Black Mirror (MIRROR) para AWG
ƒ0.01648053
1 Black Mirror (MIRROR) para BBD
$0.018414
1 Black Mirror (MIRROR) para BAM
KM0.01546776
1 Black Mirror (MIRROR) para BIF
Fr27.151443
1 Black Mirror (MIRROR) para BND
$0.01187703
1 Black Mirror (MIRROR) para BSD
$0.009207
1 Black Mirror (MIRROR) para JMD
$1.47634245
1 Black Mirror (MIRROR) para KHR
37.12492575
1 Black Mirror (MIRROR) para KMF
Fr3.903768
1 Black Mirror (MIRROR) para LAK
200.15216991
1 Black Mirror (MIRROR) para LKR
රු2.79588969
1 Black Mirror (MIRROR) para MDL
L0.15642693
1 Black Mirror (MIRROR) para MGA
Ar41.66057016
1 Black Mirror (MIRROR) para MOP
P0.073656
1 Black Mirror (MIRROR) para MVR
0.1408671
1 Black Mirror (MIRROR) para MWK
MK15.98436477
1 Black Mirror (MIRROR) para MZN
MT0.5883273
1 Black Mirror (MIRROR) para NPR
रु1.29257073
1 Black Mirror (MIRROR) para PYG
65.296044
1 Black Mirror (MIRROR) para RWF
Fr13.340943
1 Black Mirror (MIRROR) para SBD
$0.07568154
1 Black Mirror (MIRROR) para SCR
0.12871386
1 Black Mirror (MIRROR) para SRD
$0.36542583
1 Black Mirror (MIRROR) para SVC
$0.08046918
1 Black Mirror (MIRROR) para SZL
L0.15918903
1 Black Mirror (MIRROR) para TMT
m0.03231657
1 Black Mirror (MIRROR) para TND
د.ت0.026985717
1 Black Mirror (MIRROR) para TTD
$0.06242346
1 Black Mirror (MIRROR) para UGX
Sh32.077188
1 Black Mirror (MIRROR) para XAF
Fr5.192748
1 Black Mirror (MIRROR) para XCD
$0.0248589
1 Black Mirror (MIRROR) para XOF
Fr5.192748
1 Black Mirror (MIRROR) para XPF
Fr0.939114
1 Black Mirror (MIRROR) para BWP
P0.13138389
1 Black Mirror (MIRROR) para BZD
$0.01850607
1 Black Mirror (MIRROR) para CVE
$0.87687468
1 Black Mirror (MIRROR) para DJF
Fr1.629639
1 Black Mirror (MIRROR) para DOP
$0.58630176
1 Black Mirror (MIRROR) para DZD
د.ج1.19847519
1 Black Mirror (MIRROR) para FJD
$0.02089989
1 Black Mirror (MIRROR) para GNF
Fr80.054865
1 Black Mirror (MIRROR) para GTQ
Q0.07043355
1 Black Mirror (MIRROR) para GYD
$1.9261044
1 Black Mirror (MIRROR) para ISK
kr1.132461

Recurso Black Mirror

Para uma compreensão mais aprofundada de Black Mirror, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Black Mirror
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Black Mirror

Quanto vale hoje o Black Mirror (MIRROR)?
O preço ao vivo de MIRROR em USD é 0.009207 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MIRROR para USD?
O preço atual de MIRROR para USD é $ 0.009207. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Black Mirror?
A capitalização de mercado de MIRROR é $ 883.66K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MIRROR?
O fornecimento circulante de MIRROR é de 95.98M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MIRROR?
MIRROR atingiu um preço máximo histórico de 0.08619121021102388 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MIRROR?
MIRROR atingiu um preço minímo histórico de 0.008786149593027325 USD.
Qual é o volume de negociação de MIRROR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MIRROR é $ 84.79K USD.
MIRROR vai subir ainda este ano?
MIRROR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MIRROR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:34:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Black Mirror (MIRROR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MIRROR para USD

Montante

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.009207 USD

Negocie MIRROR

MIRROR/USDT
$0.00921
$0.00921$0.00921
-0.72%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.29
$111,228.29$111,228.29

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.52
$3,923.52$3,923.52

+0.88%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05158
$0.05158$0.05158

+42.48%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+2.42%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8262
$9.8262$9.8262

-49.52%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.52
$3,923.52$3,923.52

+0.88%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.29
$111,228.29$111,228.29

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+2.42%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5630
$2.5630$2.5630

+3.35%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19867
$0.19867$0.19867

+1.92%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004100
$0.0000000000000000004100$0.0000000000000000004100

+1,746.84%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005820
$0.0005820$0.0005820

+707.21%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3818
$0.3818$0.3818

+281.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$261.95
$261.95$261.95

+189.31%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2537
$0.2537$0.2537

+153.70%