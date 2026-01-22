Cotação Mia Ko (MIA)
O preço ao vivo de Mia Ko (MIA) hoje é $ 0.003425, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIA para USD é de $ 0.003425 por MIA.
Mia Ko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MIA. Nas últimas 24 horas, MIA foi negociado entre $ 0.002649 (mínimo) e $ 0.003897 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, MIA movimentou-se -2.20% na última hora e -3.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.23K.
SOL
A capitalização de mercado atual de Mia Ko é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.23K. A oferta em circulação de MIA é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
-2.20%
+0.23%
-3.14%
-3.14%
Acompanhe as variações de preço de Mia Ko para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00000787
|+0.23%
|30 dias
|$ +0.002425
|+242.50%
|60 dias
|$ +0.002425
|+242.50%
|90 dias
|$ +0.002425
|+242.50%
Hoje, MIA registrou uma variação de $ +0.00000787 (+0.23%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.002425 (+242.50%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, MIA teve uma variação de $ +0.002425 (+242.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.002425 (+242.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Mia Ko (MIA)!
Confira agora a página de histórico de preço do Mia Ko.
Em 2040, o preço de Mia Ko pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
Pronto para começar com Mia Ko? Comprar MIA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Mia Ko. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Mia Ko (MIA).
Possuir Mia Ko permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar Mia Ko (MIA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
Mia é uma VTuber de IA guiada por emoções, criada com base na API da xAI. Ela é construída como uma personagem personificada, com memória e interação por voz, e posicionada como um meme token que acompanha a tendência de narrativas de IA com características humanas.
Para uma compreensão mais aprofundada de Mia Ko, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|01-20 22:09:49
|Atualizações da Indústria
O ouro Spot disparou no curto prazo, ultrapassando os $4.740/oz, atingindo um novo recorde histórico
|01-20 13:14:57
|Atualizações da Indústria
Trump Comenta sobre Tarifas da UE, Ouro Atinge Nova Máxima Histórica, Bitcoin Cai Brevemente
|01-19 16:31:41
|Atualizações da Indústria
Setor de Privacidade Vê Rally em Revezamento, DUSK Dispara Mais de 120% em Um Único Dia
|01-19 08:14:46
|Atualizações da Indústria
Ameaças Tarifárias Europeias e Americanas Ressurgem, Mercado Cripto Sofre 'Fechamento Instantâneo' na Segunda-Feira de Manhã
|01-19 07:38:00
|Metais Preciosos
Ouro e Prata Spot Atingem Novos Recordes Históricos
|01-18 14:28:43
|Atualizações da Indústria
Sentimento do mercado cripto permanece "neutro", mostrando recuperação geral dos níveis anteriores
Faça long ou short em MIA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MIAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Mia Ko.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Montante
1 MIA = 0.003425 USD