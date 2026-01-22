Preço de Mia Ko hoje

O preço ao vivo de Mia Ko (MIA) hoje é $ 0.003425, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIA para USD é de $ 0.003425 por MIA.

Mia Ko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MIA. Nas últimas 24 horas, MIA foi negociado entre $ 0.002649 (mínimo) e $ 0.003897 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MIA movimentou-se -2.20% na última hora e -3.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.23K.

Informações de mercado de Mia Ko (MIA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Mia Ko é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.23K. A oferta em circulação de MIA é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.