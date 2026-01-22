ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Mia Ko hoje é 0.003425 USD. A capitalização de mercado de MIA é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

$0.003429
$0.003429$0.003429
+0.23%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Mia Ko (MIA)
Última atualização da página: 2026-01-22 20:23:44 (UTC+8)

Preço de Mia Ko hoje

O preço ao vivo de Mia Ko (MIA) hoje é $ 0.003425, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIA para USD é de $ 0.003425 por MIA.

Mia Ko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MIA. Nas últimas 24 horas, MIA foi negociado entre $ 0.002649 (mínimo) e $ 0.003897 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MIA movimentou-se -2.20% na última hora e -3.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.23K.

Informações de mercado de Mia Ko (MIA)

--
----

$ 54.23K
$ 54.23K$ 54.23K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Mia Ko é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.23K. A oferta em circulação de MIA é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Mia Ko USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
Mínimo 24h
$ 0.003897
$ 0.003897$ 0.003897
Máximo 24h

$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649

$ 0.003897
$ 0.003897$ 0.003897

--
----

--
----

-2.20%

+0.23%

-3.14%

-3.14%

Histórico de preços de Mia Ko (MIA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Mia Ko para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00000787+0.23%
30 dias$ +0.002425+242.50%
60 dias$ +0.002425+242.50%
90 dias$ +0.002425+242.50%
Variação de preço de Mia Ko hoje

Hoje, MIA registrou uma variação de $ +0.00000787 (+0.23%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Mia Ko

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.002425 (+242.50%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Mia Ko

Expandindo a visualização para 60 dias, MIA teve uma variação de $ +0.002425 (+242.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Mia Ko

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.002425 (+242.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Mia Ko (MIA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Mia Ko.

Previsão de preço para Mia Ko

Previsão de preço de Mia Ko (MIA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MIA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Mia Ko (MIA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Mia Ko pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

O que é Mia Ko (MIA)

Mia é uma VTuber de IA guiada por emoções, criada com base na API da xAI. Ela é construída como uma personagem personificada, com memória e interação por voz, e posicionada como um meme token que acompanha a tendência de narrativas de IA com características humanas.

Recurso Mia Ko

Para uma compreensão mais aprofundada de Mia Ko, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Mia Ko

Última atualização da página: 2026-01-22 20:23:44 (UTC+8)

Mia Ko Notícias principais

