O preço ao vivo de Meta Platforms hoje é 750.17 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de METAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de METAON facilmente na MEXC agora.

Logo de Meta Platforms

Cotação Meta Platforms (METAON)

Preço em tempo real de 1 METAON para USD

$750.95
$750.95
+2.47%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Meta Platforms (METAON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:33:45 (UTC+8)

Informações de preço de Meta Platforms (METAON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 720.81
$ 720.81
Mínimo 24h
$ 752.64
$ 752.64
Máximo 24h

$ 720.81
$ 720.81

$ 752.64
$ 752.64

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004

$ 697.2743680767724
$ 697.2743680767724

-0.21%

+2.47%

+6.36%

+6.36%

O preço em tempo real de Meta Platforms (METAON) é $ 750.17. Nas últimas 24 horas, METAON foi negociado entre a mínima de $ 720.81 e a máxima de $ 752.64, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de METAON é $ 783.5142352704004, enquanto o mais baixo é $ 697.2743680767724.

Em termos de desempenho de curto prazo, METAON variou -0.21% na última hora, +2.47% nas últimas 24 horas e +6.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Meta Platforms (METAON)

No.1879

$ 1.86M
$ 1.86M

$ 59.95K
$ 59.95K

$ 1.86M
$ 1.86M

2.48K
2.48K

2,478.70645686
2,478.70645686

ETH

A capitalização de mercado atual de Meta Platforms é $ 1.86M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.95K. A oferta em circulação de METAON é 2.48K, com um fornecimento total de 2478.70645686. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.86M.

Histórico de preços de Meta Platforms (METAON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Meta Platforms para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +18.1014+2.47%
30 dias$ -8.89-1.18%
60 dias$ +70.17+10.31%
90 dias$ +70.17+10.31%
Variação de preço de Meta Platforms hoje

Hoje, METAON registrou uma variação de $ +18.1014 (+2.47%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Meta Platforms

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -8.89 (-1.18%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Meta Platforms

Expandindo a visualização para 60 dias, METAON teve uma variação de $ +70.17 (+10.31%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Meta Platforms

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +70.17 (+10.31%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Meta Platforms (METAON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Meta Platforms.

O que é Meta Platforms (METAON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Meta Platforms está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Meta Platforms de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de METAON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Meta Platforms em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Meta Platforms tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Meta Platforms (em USD)

Quanto valerá Meta Platforms (METAON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Meta Platforms (METAON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Meta Platforms.

Confira a previsão de preço de Meta Platforms agora!

Tokenomics de Meta Platforms (METAON)

Compreender a tokenomics de Meta Platforms (METAON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token METAON agora!

Como comprar Meta Platforms (METAON)

Quer saber como comprar Meta Platforms? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Meta Platforms facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

METAON para moedas locais

1 Meta Platforms (METAON) para VND
19,740,723.55
1 Meta Platforms (METAON) para AUD
A$1,147.7601
1 Meta Platforms (METAON) para GBP
562.6275
1 Meta Platforms (METAON) para EUR
645.1462
1 Meta Platforms (METAON) para USD
$750.17
1 Meta Platforms (METAON) para MYR
RM3,165.7174
1 Meta Platforms (METAON) para TRY
31,462.1298
1 Meta Platforms (METAON) para JPY
¥114,025.84
1 Meta Platforms (METAON) para ARS
ARS$1,117,985.8527
1 Meta Platforms (METAON) para RUB
59,721.0337
1 Meta Platforms (METAON) para INR
65,872.4277
1 Meta Platforms (METAON) para IDR
Rp12,502,828.3322
1 Meta Platforms (METAON) para PHP
44,072.4875
1 Meta Platforms (METAON) para EGP
￡E.35,715.5937
1 Meta Platforms (METAON) para BRL
R$4,035.9146
1 Meta Platforms (METAON) para CAD
C$1,050.238
1 Meta Platforms (METAON) para BDT
91,670.774
1 Meta Platforms (METAON) para NGN
1,095,135.6745
1 Meta Platforms (METAON) para COP
$2,907,628.9132
1 Meta Platforms (METAON) para ZAR
R.12,947.9342
1 Meta Platforms (METAON) para UAH
31,349.6043
1 Meta Platforms (METAON) para TZS
T.Sh.1,866,092.8852
1 Meta Platforms (METAON) para VES
Bs159,036.04
1 Meta Platforms (METAON) para CLP
$705,909.97
1 Meta Platforms (METAON) para PKR
Rs210,775.2649
1 Meta Platforms (METAON) para KZT
403,966.545
1 Meta Platforms (METAON) para THB
฿24,493.0505
1 Meta Platforms (METAON) para TWD
NT$23,135.2428
1 Meta Platforms (METAON) para AED
د.إ2,753.1239
1 Meta Platforms (METAON) para CHF
Fr592.6343
1 Meta Platforms (METAON) para HKD
HK$5,821.3192
1 Meta Platforms (METAON) para AMD
֏287,307.6083
1 Meta Platforms (METAON) para MAD
.د.م6,916.5674
1 Meta Platforms (METAON) para MXN
$13,840.6365
1 Meta Platforms (METAON) para SAR
ريال2,813.1375
1 Meta Platforms (METAON) para ETB
Br113,283.1717
1 Meta Platforms (METAON) para KES
KSh96,914.4623
1 Meta Platforms (METAON) para JOD
د.أ531.87053
1 Meta Platforms (METAON) para PLN
2,738.1205
1 Meta Platforms (METAON) para RON
лв3,278.2429
1 Meta Platforms (METAON) para SEK
kr7,051.598
1 Meta Platforms (METAON) para BGN
лв1,260.2856
1 Meta Platforms (METAON) para HUF
Ft251,644.5265
1 Meta Platforms (METAON) para CZK
15,686.0547
1 Meta Platforms (METAON) para KWD
د.ك229.55202
1 Meta Platforms (METAON) para ILS
2,460.5576
1 Meta Platforms (METAON) para BOB
Bs5,176.173
1 Meta Platforms (METAON) para AZN
1,275.289
1 Meta Platforms (METAON) para TJS
SM6,924.0691
1 Meta Platforms (METAON) para GEL
2,032.9607
1 Meta Platforms (METAON) para AOA
Kz688,228.4631
1 Meta Platforms (METAON) para BHD
.د.ب282.06392
1 Meta Platforms (METAON) para BMD
$750.17
1 Meta Platforms (METAON) para DKK
kr4,816.0914
1 Meta Platforms (METAON) para HNL
L19,609.4438
1 Meta Platforms (METAON) para MUR
34,155.2401
1 Meta Platforms (METAON) para NAD
$12,947.9342
1 Meta Platforms (METAON) para NOK
kr7,509.2017
1 Meta Platforms (METAON) para NZD
$1,297.7941
1 Meta Platforms (METAON) para PAB
B/.750.17
1 Meta Platforms (METAON) para PGK
K3,158.2157
1 Meta Platforms (METAON) para QAR
ر.ق2,730.6188
1 Meta Platforms (METAON) para RSD
дин.75,722.1598
1 Meta Platforms (METAON) para UZS
soʻm9,148,413.1704
1 Meta Platforms (METAON) para ALL
L62,264.11
1 Meta Platforms (METAON) para ANG
ƒ1,342.8043
1 Meta Platforms (METAON) para AWG
ƒ1,342.8043
1 Meta Platforms (METAON) para BBD
$1,500.34
1 Meta Platforms (METAON) para BAM
KM1,260.2856
1 Meta Platforms (METAON) para BIF
Fr2,212,251.33
1 Meta Platforms (METAON) para BND
$967.7193
1 Meta Platforms (METAON) para BSD
$750.17
1 Meta Platforms (METAON) para JMD
$120,289.7595
1 Meta Platforms (METAON) para KHR
3,024,872.9825
1 Meta Platforms (METAON) para KMF
Fr318,072.08
1 Meta Platforms (METAON) para LAK
16,308,043.1521
1 Meta Platforms (METAON) para LKR
රු227,804.1239
1 Meta Platforms (METAON) para MDL
L12,745.3883
1 Meta Platforms (METAON) para MGA
Ar3,394,429.2296
1 Meta Platforms (METAON) para MOP
P6,001.36
1 Meta Platforms (METAON) para MVR
11,477.601
1 Meta Platforms (METAON) para MWK
MK1,302,377.6387
1 Meta Platforms (METAON) para MZN
MT47,935.863
1 Meta Platforms (METAON) para NPR
रु105,316.3663
1 Meta Platforms (METAON) para PYG
5,320,205.64
1 Meta Platforms (METAON) para RWF
Fr1,086,996.33
1 Meta Platforms (METAON) para SBD
$6,166.3974
1 Meta Platforms (METAON) para SCR
10,487.3766
1 Meta Platforms (METAON) para SRD
$29,774.2473
1 Meta Platforms (METAON) para SVC
$6,556.4858
1 Meta Platforms (METAON) para SZL
L12,970.4393
1 Meta Platforms (METAON) para TMT
m2,633.0967
1 Meta Platforms (METAON) para TND
د.ت2,198.74827
1 Meta Platforms (METAON) para TTD
$5,086.1526
1 Meta Platforms (METAON) para UGX
Sh2,613,592.28
1 Meta Platforms (METAON) para XAF
Fr423,095.88
1 Meta Platforms (METAON) para XCD
$2,025.459
1 Meta Platforms (METAON) para XOF
Fr423,095.88
1 Meta Platforms (METAON) para XPF
Fr76,517.34
1 Meta Platforms (METAON) para BWP
P10,704.9259
1 Meta Platforms (METAON) para BZD
$1,507.8417
1 Meta Platforms (METAON) para CVE
$71,446.1908
1 Meta Platforms (METAON) para DJF
Fr132,780.09
1 Meta Platforms (METAON) para DOP
$47,770.8256
1 Meta Platforms (METAON) para DZD
د.ج97,649.6289
1 Meta Platforms (METAON) para FJD
$1,702.8859
1 Meta Platforms (METAON) para GNF
Fr6,522,728.15
1 Meta Platforms (METAON) para GTQ
Q5,738.8005
1 Meta Platforms (METAON) para GYD
$156,935.564
1 Meta Platforms (METAON) para ISK
kr92,270.91

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Meta Platforms

Quanto vale hoje o Meta Platforms (METAON)?
O preço ao vivo de METAON em USD é 750.17 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de METAON para USD?
O preço atual de METAON para USD é $ 750.17. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Meta Platforms?
A capitalização de mercado de METAON é $ 1.86M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de METAON?
O fornecimento circulante de METAON é de 2.48K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de METAON?
METAON atingiu um preço máximo histórico de 783.5142352704004 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de METAON?
METAON atingiu um preço minímo histórico de 697.2743680767724 USD.
Qual é o volume de negociação de METAON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para METAON é $ 59.95K USD.
METAON vai subir ainda este ano?
METAON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do METAON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:33:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Meta Platforms (METAON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$750.95
$111,216.09

$3,921.81

$0.05041

$193.97

$9.8765

