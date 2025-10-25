O preço ao vivo de Mastercard hoje é 578.47 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MAON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Mastercard hoje é 578.47 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MAON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre MAON

Informações sobre preços de MAON

Site oficial do MAON

Tokenomics de MAON

Previsão de preço de MAON

Histórico de preço de MAON

Guia de compra de MAON

Conversor de MAON para moeda Fiat

Spot MAON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Mastercard

Cotação Mastercard (MAON)

Preço em tempo real de 1 MAON para USD

$578.47
$578.47$578.47
+0.30%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Mastercard (MAON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:51 (UTC+8)

Informações de preço de Mastercard (MAON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 570.23
$ 570.23$ 570.23
Mínimo 24h
$ 580.95
$ 580.95$ 580.95
Máximo 24h

$ 570.23
$ 570.23$ 570.23

$ 580.95
$ 580.95$ 580.95

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613$ 604.8777949802613

$ 542.7603869563253
$ 542.7603869563253$ 542.7603869563253

0.00%

+0.30%

+3.76%

+3.76%

O preço em tempo real de Mastercard (MAON) é $ 578.47. Nas últimas 24 horas, MAON foi negociado entre a mínima de $ 570.23 e a máxima de $ 580.95, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAON é $ 604.8777949802613, enquanto o mais baixo é $ 542.7603869563253.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAON variou 0.00% na última hora, +0.30% nas últimas 24 horas e +3.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mastercard (MAON)

No.2117

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

2.01K
2.01K 2.01K

2,006.83501002
2,006.83501002 2,006.83501002

ETH

A capitalização de mercado atual de Mastercard é $ 1.16M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.07K. A oferta em circulação de MAON é 2.01K, com um fornecimento total de 2006.83501002. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.16M.

Histórico de preços de Mastercard (MAON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Mastercard para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.7302+0.30%
30 dias$ +9.56+1.68%
60 dias$ +28.47+5.17%
90 dias$ +28.47+5.17%
Variação de preço de Mastercard hoje

Hoje, MAON registrou uma variação de $ +1.7302 (+0.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Mastercard

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +9.56 (+1.68%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Mastercard

Expandindo a visualização para 60 dias, MAON teve uma variação de $ +28.47 (+5.17%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Mastercard

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +28.47 (+5.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Mastercard (MAON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Mastercard.

O que é Mastercard (MAON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Mastercard está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Mastercard de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MAON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Mastercard em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Mastercard tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Mastercard (em USD)

Quanto valerá Mastercard (MAON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mastercard (MAON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mastercard.

Confira a previsão de preço de Mastercard agora!

Tokenomics de Mastercard (MAON)

Compreender a tokenomics de Mastercard (MAON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MAON agora!

Como comprar Mastercard (MAON)

Quer saber como comprar Mastercard? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Mastercard facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MAON para moedas locais

1 Mastercard (MAON) para VND
15,222,438.05
1 Mastercard (MAON) para AUD
A$885.0591
1 Mastercard (MAON) para GBP
433.8525
1 Mastercard (MAON) para EUR
497.4842
1 Mastercard (MAON) para USD
$578.47
1 Mastercard (MAON) para MYR
RM2,441.1434
1 Mastercard (MAON) para TRY
24,261.0318
1 Mastercard (MAON) para JPY
¥87,927.44
1 Mastercard (MAON) para ARS
ARS$862,099.6257
1 Mastercard (MAON) para RUB
46,051.9967
1 Mastercard (MAON) para INR
50,795.4507
1 Mastercard (MAON) para IDR
Rp9,641,162.8102
1 Mastercard (MAON) para PHP
33,985.1125
1 Mastercard (MAON) para EGP
￡E.27,540.9567
1 Mastercard (MAON) para BRL
R$3,112.1686
1 Mastercard (MAON) para CAD
C$809.858
1 Mastercard (MAON) para BDT
70,689.034
1 Mastercard (MAON) para NGN
844,479.4295
1 Mastercard (MAON) para COP
$2,242,126.5812
1 Mastercard (MAON) para ZAR
R.9,984.3922
1 Mastercard (MAON) para UAH
24,174.2613
1 Mastercard (MAON) para TZS
T.Sh.1,438,978.8332
1 Mastercard (MAON) para VES
Bs122,635.64
1 Mastercard (MAON) para CLP
$544,340.27
1 Mastercard (MAON) para PKR
Rs162,532.7159
1 Mastercard (MAON) para KZT
311,506.095
1 Mastercard (MAON) para THB
฿18,887.0455
1 Mastercard (MAON) para TWD
NT$17,840.0148
1 Mastercard (MAON) para AED
د.إ2,122.9849
1 Mastercard (MAON) para CHF
Fr456.9913
1 Mastercard (MAON) para HKD
HK$4,488.9272
1 Mastercard (MAON) para AMD
֏221,548.2253
1 Mastercard (MAON) para MAD
.د.م5,333.4934
1 Mastercard (MAON) para MXN
$10,672.7715
1 Mastercard (MAON) para SAR
ريال2,169.2625
1 Mastercard (MAON) para ETB
Br87,354.7547
1 Mastercard (MAON) para KES
KSh74,732.5393
1 Mastercard (MAON) para JOD
د.أ410.13523
1 Mastercard (MAON) para PLN
2,111.4155
1 Mastercard (MAON) para RON
лв2,527.9139
1 Mastercard (MAON) para SEK
kr5,437.618
1 Mastercard (MAON) para BGN
лв971.8296
1 Mastercard (MAON) para HUF
Ft194,047.7615
1 Mastercard (MAON) para CZK
12,095.8077
1 Mastercard (MAON) para KWD
د.ك177.01182
1 Mastercard (MAON) para ILS
1,897.3816
1 Mastercard (MAON) para BOB
Bs3,991.443
1 Mastercard (MAON) para AZN
983.399
1 Mastercard (MAON) para TJS
SM5,339.2781
1 Mastercard (MAON) para GEL
1,567.6537
1 Mastercard (MAON) para AOA
Kz530,705.7321
1 Mastercard (MAON) para BHD
.د.ب217.50472
1 Mastercard (MAON) para BMD
$578.47
1 Mastercard (MAON) para DKK
kr3,713.7774
1 Mastercard (MAON) para HNL
L15,121.2058
1 Mastercard (MAON) para MUR
26,337.7391
1 Mastercard (MAON) para NAD
$9,984.3922
1 Mastercard (MAON) para NOK
kr5,790.4847
1 Mastercard (MAON) para NZD
$1,000.7531
1 Mastercard (MAON) para PAB
B/.578.47
1 Mastercard (MAON) para PGK
K2,435.3587
1 Mastercard (MAON) para QAR
ر.ق2,105.6308
1 Mastercard (MAON) para RSD
дин.58,390.7618
1 Mastercard (MAON) para UZS
soʻm7,054,511.0664
1 Mastercard (MAON) para ALL
L48,013.01
1 Mastercard (MAON) para ANG
ƒ1,035.4613
1 Mastercard (MAON) para AWG
ƒ1,035.4613
1 Mastercard (MAON) para BBD
$1,156.94
1 Mastercard (MAON) para BAM
KM971.8296
1 Mastercard (MAON) para BIF
Fr1,705,908.03
1 Mastercard (MAON) para BND
$746.2263
1 Mastercard (MAON) para BSD
$578.47
1 Mastercard (MAON) para JMD
$92,757.6645
1 Mastercard (MAON) para KHR
2,332,535.6575
1 Mastercard (MAON) para KMF
Fr245,271.28
1 Mastercard (MAON) para LAK
12,575,434.5311
1 Mastercard (MAON) para LKR
රු175,663.9849
1 Mastercard (MAON) para MDL
L9,828.2053
1 Mastercard (MAON) para MGA
Ar2,617,507.3336
1 Mastercard (MAON) para MOP
P4,627.76
1 Mastercard (MAON) para MVR
8,850.591
1 Mastercard (MAON) para MWK
MK1,004,287.5517
1 Mastercard (MAON) para MZN
MT36,964.233
1 Mastercard (MAON) para NPR
रु81,211.4033
1 Mastercard (MAON) para PYG
4,102,509.24
1 Mastercard (MAON) para RWF
Fr838,203.03
1 Mastercard (MAON) para SBD
$4,755.0234
1 Mastercard (MAON) para SCR
8,087.0106
1 Mastercard (MAON) para SRD
$22,959.4743
1 Mastercard (MAON) para SVC
$5,055.8278
1 Mastercard (MAON) para SZL
L10,001.7463
1 Mastercard (MAON) para TMT
m2,030.4297
1 Mastercard (MAON) para TND
د.ت1,695.49557
1 Mastercard (MAON) para TTD
$3,922.0266
1 Mastercard (MAON) para UGX
Sh2,015,389.48
1 Mastercard (MAON) para XAF
Fr326,257.08
1 Mastercard (MAON) para XCD
$1,561.869
1 Mastercard (MAON) para XOF
Fr326,257.08
1 Mastercard (MAON) para XPF
Fr59,003.94
1 Mastercard (MAON) para BWP
P8,254.7669
1 Mastercard (MAON) para BZD
$1,162.7247
1 Mastercard (MAON) para CVE
$55,093.4828
1 Mastercard (MAON) para DJF
Fr102,389.19
1 Mastercard (MAON) para DOP
$36,836.9696
1 Mastercard (MAON) para DZD
د.ج75,299.4399
1 Mastercard (MAON) para FJD
$1,313.1269
1 Mastercard (MAON) para GNF
Fr5,029,796.65
1 Mastercard (MAON) para GTQ
Q4,425.2955
1 Mastercard (MAON) para GYD
$121,015.924
1 Mastercard (MAON) para ISK
kr71,151.81

Recurso Mastercard

Para uma compreensão mais aprofundada de Mastercard, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Mastercard
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Mastercard

Quanto vale hoje o Mastercard (MAON)?
O preço ao vivo de MAON em USD é 578.47 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MAON para USD?
O preço atual de MAON para USD é $ 578.47. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Mastercard?
A capitalização de mercado de MAON é $ 1.16M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MAON?
O fornecimento circulante de MAON é de 2.01K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MAON?
MAON atingiu um preço máximo histórico de 604.8777949802613 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MAON?
MAON atingiu um preço minímo histórico de 542.7603869563253 USD.
Qual é o volume de negociação de MAON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MAON é $ 57.07K USD.
MAON vai subir ainda este ano?
MAON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MAON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Mastercard (MAON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MAON para USD

Montante

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 578.47 USD

Negocie MAON

MAON/USDT
$578.47
$578.47$578.47
+0.32%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,199.47
$111,199.47$111,199.47

+1.04%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.07
$3,921.07$3,921.07

+0.82%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05022
$0.05022$0.05022

+38.72%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.92
$193.92$193.92

+2.35%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8558
$9.8558$9.8558

-49.37%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.07
$3,921.07$3,921.07

+0.82%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,199.47
$111,199.47$111,199.47

+1.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.92
$193.92$193.92

+2.35%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5580
$2.5580$2.5580

+3.15%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19847
$0.19847$0.19847

+1.82%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000003613
$0.0000000000000000003613$0.0000000000000000003613

+1,527.47%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005628
$0.0005628$0.0005628

+680.58%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3799
$0.3799$0.3799

+279.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$255.22
$255.22$255.22

+181.88%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2547
$0.2547$0.2547

+154.70%