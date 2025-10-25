O preço ao vivo de Eli Lilly hoje é 823.97 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LLYON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LLYON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Eli Lilly hoje é 823.97 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LLYON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LLYON facilmente na MEXC agora.

Cotação Eli Lilly (LLYON)

Preço em tempo real de 1 LLYON para USD

$823.97
$823.97$823.97
-0.93%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Eli Lilly (LLYON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:31:26 (UTC+8)

Informações de preço de Eli Lilly (LLYON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 814.62
$ 814.62$ 814.62
Mínimo 24h
$ 834.79
$ 834.79$ 834.79
Máximo 24h

$ 814.62
$ 814.62$ 814.62

$ 834.79
$ 834.79$ 834.79

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

-1.28%

-0.92%

+3.49%

+3.49%

O preço em tempo real de Eli Lilly (LLYON) é $ 823.97. Nas últimas 24 horas, LLYON foi negociado entre a mínima de $ 814.62 e a máxima de $ 834.79, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LLYON é $ 868.2113662566151, enquanto o mais baixo é $ 712.8133541417105.

Em termos de desempenho de curto prazo, LLYON variou -1.28% na última hora, -0.92% nas últimas 24 horas e +3.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eli Lilly (LLYON)

No.1604

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

$ 56.88K
$ 56.88K$ 56.88K

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

4.00K
4.00K 4.00K

3,995.66645533
3,995.66645533 3,995.66645533

ETH

A capitalização de mercado atual de Eli Lilly é $ 3.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.88K. A oferta em circulação de LLYON é 4.00K, com um fornecimento total de 3995.66645533. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.29M.

Histórico de preços de Eli Lilly (LLYON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Eli Lilly para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -7.7349-0.92%
30 dias$ +83.62+11.29%
60 dias$ +143.97+21.17%
90 dias$ +143.97+21.17%
Variação de preço de Eli Lilly hoje

Hoje, LLYON registrou uma variação de $ -7.7349 (-0.92%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Eli Lilly

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +83.62 (+11.29%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Eli Lilly

Expandindo a visualização para 60 dias, LLYON teve uma variação de $ +143.97 (+21.17%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Eli Lilly

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +143.97 (+21.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Eli Lilly (LLYON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Eli Lilly.

O que é Eli Lilly (LLYON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Eli Lilly está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Eli Lilly de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LLYON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Eli Lilly em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Eli Lilly tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Eli Lilly (em USD)

Quanto valerá Eli Lilly (LLYON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Eli Lilly (LLYON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Eli Lilly.

Confira a previsão de preço de Eli Lilly agora!

Tokenomics de Eli Lilly (LLYON)

Compreender a tokenomics de Eli Lilly (LLYON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LLYON agora!

Como comprar Eli Lilly (LLYON)

Quer saber como comprar Eli Lilly? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Eli Lilly facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LLYON para moedas locais

1 Eli Lilly (LLYON) para VND
21,682,770.55
1 Eli Lilly (LLYON) para AUD
A$1,260.6741
1 Eli Lilly (LLYON) para GBP
617.9775
1 Eli Lilly (LLYON) para EUR
708.6142
1 Eli Lilly (LLYON) para USD
$823.97
1 Eli Lilly (LLYON) para MYR
RM3,477.1534
1 Eli Lilly (LLYON) para TRY
34,557.3018
1 Eli Lilly (LLYON) para JPY
¥125,243.44
1 Eli Lilly (LLYON) para ARS
ARS$1,227,970.7307
1 Eli Lilly (LLYON) para RUB
65,596.2517
1 Eli Lilly (LLYON) para INR
72,352.8057
1 Eli Lilly (LLYON) para IDR
Rp13,732,827.8402
1 Eli Lilly (LLYON) para PHP
48,408.2375
1 Eli Lilly (LLYON) para EGP
￡E.39,229.2117
1 Eli Lilly (LLYON) para BRL
R$4,432.9586
1 Eli Lilly (LLYON) para CAD
C$1,153.558
1 Eli Lilly (LLYON) para BDT
100,689.134
1 Eli Lilly (LLYON) para NGN
1,202,872.6045
1 Eli Lilly (LLYON) para COP
$3,193,674.7612
1 Eli Lilly (LLYON) para ZAR
R.14,221.7222
1 Eli Lilly (LLYON) para UAH
34,433.7063
1 Eli Lilly (LLYON) para TZS
T.Sh.2,049,674.8132
1 Eli Lilly (LLYON) para VES
Bs174,681.64
1 Eli Lilly (LLYON) para CLP
$775,355.77
1 Eli Lilly (LLYON) para PKR
Rs231,510.8509
1 Eli Lilly (LLYON) para KZT
443,707.845
1 Eli Lilly (LLYON) para THB
฿26,902.6205
1 Eli Lilly (LLYON) para TWD
NT$25,411.2348
1 Eli Lilly (LLYON) para AED
د.إ3,023.9699
1 Eli Lilly (LLYON) para CHF
Fr650.9363
1 Eli Lilly (LLYON) para HKD
HK$6,394.0072
1 Eli Lilly (LLYON) para AMD
֏315,572.2703
1 Eli Lilly (LLYON) para MAD
.د.م7,597.0034
1 Eli Lilly (LLYON) para MXN
$15,202.2465
1 Eli Lilly (LLYON) para SAR
ريال3,089.8875
1 Eli Lilly (LLYON) para ETB
Br124,427.7097
1 Eli Lilly (LLYON) para KES
KSh106,448.6843
1 Eli Lilly (LLYON) para JOD
د.أ584.19473
1 Eli Lilly (LLYON) para PLN
3,007.4905
1 Eli Lilly (LLYON) para RON
лв3,600.7489
1 Eli Lilly (LLYON) para SEK
kr7,745.318
1 Eli Lilly (LLYON) para BGN
лв1,384.2696
1 Eli Lilly (LLYON) para HUF
Ft276,400.7365
1 Eli Lilly (LLYON) para CZK
17,229.2127
1 Eli Lilly (LLYON) para KWD
د.ك252.13482
1 Eli Lilly (LLYON) para ILS
2,702.6216
1 Eli Lilly (LLYON) para BOB
Bs5,685.393
1 Eli Lilly (LLYON) para AZN
1,400.749
1 Eli Lilly (LLYON) para TJS
SM7,605.2431
1 Eli Lilly (LLYON) para GEL
2,232.9587
1 Eli Lilly (LLYON) para AOA
Kz755,934.7971
1 Eli Lilly (LLYON) para BHD
.د.ب309.81272
1 Eli Lilly (LLYON) para BMD
$823.97
1 Eli Lilly (LLYON) para DKK
kr5,289.8874
1 Eli Lilly (LLYON) para HNL
L21,538.5758
1 Eli Lilly (LLYON) para MUR
37,515.3541
1 Eli Lilly (LLYON) para NAD
$14,221.7222
1 Eli Lilly (LLYON) para NOK
kr8,247.9397
1 Eli Lilly (LLYON) para NZD
$1,425.4681
1 Eli Lilly (LLYON) para PAB
B/.823.97
1 Eli Lilly (LLYON) para PGK
K3,468.9137
1 Eli Lilly (LLYON) para QAR
ر.ق2,999.2508
1 Eli Lilly (LLYON) para RSD
дин.83,171.5318
1 Eli Lilly (LLYON) para UZS
soʻm10,048,413.0264
1 Eli Lilly (LLYON) para ALL
L68,389.51
1 Eli Lilly (LLYON) para ANG
ƒ1,474.9063
1 Eli Lilly (LLYON) para AWG
ƒ1,474.9063
1 Eli Lilly (LLYON) para BBD
$1,647.94
1 Eli Lilly (LLYON) para BAM
KM1,384.2696
1 Eli Lilly (LLYON) para BIF
Fr2,429,887.53
1 Eli Lilly (LLYON) para BND
$1,062.9213
1 Eli Lilly (LLYON) para BSD
$823.97
1 Eli Lilly (LLYON) para JMD
$132,123.5895
1 Eli Lilly (LLYON) para KHR
3,322,453.0325
1 Eli Lilly (LLYON) para KMF
Fr349,363.28
1 Eli Lilly (LLYON) para LAK
17,912,390.9461
1 Eli Lilly (LLYON) para LKR
රු250,214.9699
1 Eli Lilly (LLYON) para MDL
L13,999.2503
1 Eli Lilly (LLYON) para MGA
Ar3,728,365.3736
1 Eli Lilly (LLYON) para MOP
P6,591.76
1 Eli Lilly (LLYON) para MVR
12,606.741
1 Eli Lilly (LLYON) para MWK
MK1,430,502.5567
1 Eli Lilly (LLYON) para MZN
MT52,651.683
1 Eli Lilly (LLYON) para NPR
रु115,677.1483
1 Eli Lilly (LLYON) para PYG
5,843,595.24
1 Eli Lilly (LLYON) para RWF
Fr1,193,932.53
1 Eli Lilly (LLYON) para SBD
$6,773.0334
1 Eli Lilly (LLYON) para SCR
11,519.1006
1 Eli Lilly (LLYON) para SRD
$32,703.3693
1 Eli Lilly (LLYON) para SVC
$7,201.4978
1 Eli Lilly (LLYON) para SZL
L14,246.4413
1 Eli Lilly (LLYON) para TMT
m2,892.1347
1 Eli Lilly (LLYON) para TND
د.ت2,415.05607
1 Eli Lilly (LLYON) para TTD
$5,586.5166
1 Eli Lilly (LLYON) para UGX
Sh2,870,711.48
1 Eli Lilly (LLYON) para XAF
Fr464,719.08
1 Eli Lilly (LLYON) para XCD
$2,224.719
1 Eli Lilly (LLYON) para XOF
Fr464,719.08
1 Eli Lilly (LLYON) para XPF
Fr84,044.94
1 Eli Lilly (LLYON) para BWP
P11,758.0519
1 Eli Lilly (LLYON) para BZD
$1,656.1797
1 Eli Lilly (LLYON) para CVE
$78,474.9028
1 Eli Lilly (LLYON) para DJF
Fr145,842.69
1 Eli Lilly (LLYON) para DOP
$52,470.4096
1 Eli Lilly (LLYON) para DZD
د.ج107,256.1749
1 Eli Lilly (LLYON) para FJD
$1,870.4119
1 Eli Lilly (LLYON) para GNF
Fr7,164,419.15
1 Eli Lilly (LLYON) para GTQ
Q6,303.3705
1 Eli Lilly (LLYON) para GYD
$172,374.524
1 Eli Lilly (LLYON) para ISK
kr101,348.31

Para uma compreensão mais aprofundada de Eli Lilly, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Eli Lilly
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Eli Lilly

Quanto vale hoje o Eli Lilly (LLYON)?
O preço ao vivo de LLYON em USD é 823.97 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LLYON para USD?
O preço atual de LLYON para USD é $ 823.97. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Eli Lilly?
A capitalização de mercado de LLYON é $ 3.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LLYON?
O fornecimento circulante de LLYON é de 4.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LLYON?
LLYON atingiu um preço máximo histórico de 868.2113662566151 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LLYON?
LLYON atingiu um preço minímo histórico de 712.8133541417105 USD.
Qual é o volume de negociação de LLYON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LLYON é $ 56.88K USD.
LLYON vai subir ainda este ano?
LLYON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LLYON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:31:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Eli Lilly (LLYON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 823.97 USD

LLYON/USDT
$823.97
$823.97$823.97
-0.94%

