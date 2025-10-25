O preço ao vivo de Lemmy The Bat hoje é 0.00000912 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LBAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LBAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Lemmy The Bat hoje é 0.00000912 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LBAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LBAI facilmente na MEXC agora.

Logo de Lemmy The Bat

Cotação Lemmy The Bat (LBAI)

Preço em tempo real de 1 LBAI para USD

$0.00000912
$0.00000912$0.00000912
-4.30%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lemmy The Bat (LBAI)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:13 (UTC+8)

Informações de preço de Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00000881
$ 0.00000881$ 0.00000881
Mínimo 24h
$ 0.00001336
$ 0.00001336$ 0.00001336
Máximo 24h

$ 0.00000881
$ 0.00000881$ 0.00000881

$ 0.00001336
$ 0.00001336$ 0.00001336

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

-0.11%

-4.30%

-50.17%

-50.17%

O preço em tempo real de Lemmy The Bat (LBAI) é $ 0.00000912. Nas últimas 24 horas, LBAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00000881 e a máxima de $ 0.00001336, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LBAI é $ 0.000142961223304784, enquanto o mais baixo é $ 0.000000069696303443.

Em termos de desempenho de curto prazo, LBAI variou -0.11% na última hora, -4.30% nas últimas 24 horas e -50.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lemmy The Bat (LBAI)

No.2428

$ 629.28K
$ 629.28K$ 629.28K

$ 39.91K
$ 39.91K$ 39.91K

$ 629.28K
$ 629.28K$ 629.28K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de Lemmy The Bat é $ 629.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.91K. A oferta em circulação de LBAI é 69.00B, com um fornecimento total de 69000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 629.28K.

Histórico de preços de Lemmy The Bat (LBAI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Lemmy The Bat para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000004098-4.30%
30 dias$ -0.00001938-68.00%
60 dias$ -0.00005138-84.93%
90 dias$ -0.00004088-81.76%
Variação de preço de Lemmy The Bat hoje

Hoje, LBAI registrou uma variação de $ -0.0000004098 (-4.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Lemmy The Bat

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00001938 (-68.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Lemmy The Bat

Expandindo a visualização para 60 dias, LBAI teve uma variação de $ -0.00005138 (-84.93%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Lemmy The Bat

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00004088 (-81.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Lemmy The Bat (LBAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Lemmy The Bat.

O que é Lemmy The Bat (LBAI)

O primeiro token meme de morcego que vai voar com IA.

Lemmy The Bat está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Lemmy The Bat de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LBAI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Lemmy The Bat em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Lemmy The Bat tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Lemmy The Bat (em USD)

Quanto valerá Lemmy The Bat (LBAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Lemmy The Bat (LBAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Lemmy The Bat.

Confira a previsão de preço de Lemmy The Bat agora!

Tokenomics de Lemmy The Bat (LBAI)

Compreender a tokenomics de Lemmy The Bat (LBAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LBAI agora!

Como comprar Lemmy The Bat (LBAI)

Quer saber como comprar Lemmy The Bat? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Lemmy The Bat facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LBAI para moedas locais

1 Lemmy The Bat (LBAI) para VND
0.2399928
1 Lemmy The Bat (LBAI) para AUD
A$0.0000139536
1 Lemmy The Bat (LBAI) para GBP
0.00000684
1 Lemmy The Bat (LBAI) para EUR
0.0000078432
1 Lemmy The Bat (LBAI) para USD
$0.00000912
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MYR
RM0.0000384864
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TRY
0.0003824928
1 Lemmy The Bat (LBAI) para JPY
¥0.00138624
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ARS
ARS$0.0135916272
1 Lemmy The Bat (LBAI) para RUB
0.0007260432
1 Lemmy The Bat (LBAI) para INR
0.0008008272
1 Lemmy The Bat (LBAI) para IDR
Rp0.1519999392
1 Lemmy The Bat (LBAI) para PHP
0.0005358
1 Lemmy The Bat (LBAI) para EGP
￡E.0.0004342032
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BRL
R$0.0000490656
1 Lemmy The Bat (LBAI) para CAD
C$0.000012768
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BDT
0.001114464
1 Lemmy The Bat (LBAI) para NGN
0.013313832
1 Lemmy The Bat (LBAI) para COP
$0.0353487552
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ZAR
R.0.0001574112
1 Lemmy The Bat (LBAI) para UAH
0.0003811248
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TZS
T.Sh.0.0226865472
1 Lemmy The Bat (LBAI) para VES
Bs0.00193344
1 Lemmy The Bat (LBAI) para CLP
$0.00858192
1 Lemmy The Bat (LBAI) para PKR
Rs0.0025624464
1 Lemmy The Bat (LBAI) para KZT
0.00491112
1 Lemmy The Bat (LBAI) para THB
฿0.000297768
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TWD
NT$0.0002812608
1 Lemmy The Bat (LBAI) para AED
د.إ0.0000334704
1 Lemmy The Bat (LBAI) para CHF
Fr0.0000072048
1 Lemmy The Bat (LBAI) para HKD
HK$0.0000707712
1 Lemmy The Bat (LBAI) para AMD
֏0.0034928688
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MAD
.د.م0.0000840864
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MXN
$0.000168264
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SAR
ريال0.0000342
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ETB
Br0.0013772112
1 Lemmy The Bat (LBAI) para KES
KSh0.0011782128
1 Lemmy The Bat (LBAI) para JOD
د.أ0.00000646608
1 Lemmy The Bat (LBAI) para PLN
0.000033288
1 Lemmy The Bat (LBAI) para RON
лв0.0000398544
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SEK
kr0.000085728
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BGN
лв0.0000153216
1 Lemmy The Bat (LBAI) para HUF
Ft0.003059304
1 Lemmy The Bat (LBAI) para CZK
0.0001906992
1 Lemmy The Bat (LBAI) para KWD
د.ك0.00000279072
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ILS
0.0000299136
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BOB
Bs0.000062928
1 Lemmy The Bat (LBAI) para AZN
0.000015504
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TJS
SM0.0000841776
1 Lemmy The Bat (LBAI) para GEL
0.0000247152
1 Lemmy The Bat (LBAI) para AOA
Kz0.0083669616
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BHD
.د.ب0.00000342912
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BMD
$0.00000912
1 Lemmy The Bat (LBAI) para DKK
kr0.0000585504
1 Lemmy The Bat (LBAI) para HNL
L0.0002383968
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MUR
0.0004152336
1 Lemmy The Bat (LBAI) para NAD
$0.0001574112
1 Lemmy The Bat (LBAI) para NOK
kr0.0000912912
1 Lemmy The Bat (LBAI) para NZD
$0.0000157776
1 Lemmy The Bat (LBAI) para PAB
B/.0.00000912
1 Lemmy The Bat (LBAI) para PGK
K0.0000383952
1 Lemmy The Bat (LBAI) para QAR
ر.ق0.0000331968
1 Lemmy The Bat (LBAI) para RSD
дин.0.0009205728
1 Lemmy The Bat (LBAI) para UZS
soʻm0.1112194944
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ALL
L0.00075696
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ANG
ƒ0.0000163248
1 Lemmy The Bat (LBAI) para AWG
ƒ0.0000163248
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BBD
$0.00001824
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BAM
KM0.0000153216
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BIF
Fr0.02689488
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BND
$0.0000117648
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BSD
$0.00000912
1 Lemmy The Bat (LBAI) para JMD
$0.001462392
1 Lemmy The Bat (LBAI) para KHR
0.03677412
1 Lemmy The Bat (LBAI) para KMF
Fr0.00386688
1 Lemmy The Bat (LBAI) para LAK
0.1982608656
1 Lemmy The Bat (LBAI) para LKR
රු0.0027694704
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MDL
L0.0001549488
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MGA
Ar0.0412669056
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MOP
P0.00007296
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MVR
0.000139536
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MWK
MK0.0158333232
1 Lemmy The Bat (LBAI) para MZN
MT0.000582768
1 Lemmy The Bat (LBAI) para NPR
रु0.0012803568
1 Lemmy The Bat (LBAI) para PYG
0.06467904
1 Lemmy The Bat (LBAI) para RWF
Fr0.01321488
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SBD
$0.0000749664
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SCR
0.0001274976
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SRD
$0.0003619728
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SVC
$0.0000797088
1 Lemmy The Bat (LBAI) para SZL
L0.0001576848
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TMT
m0.0000320112
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TND
د.ت0.00002673072
1 Lemmy The Bat (LBAI) para TTD
$0.0000618336
1 Lemmy The Bat (LBAI) para UGX
Sh0.03177408
1 Lemmy The Bat (LBAI) para XAF
Fr0.00514368
1 Lemmy The Bat (LBAI) para XCD
$0.000024624
1 Lemmy The Bat (LBAI) para XOF
Fr0.00514368
1 Lemmy The Bat (LBAI) para XPF
Fr0.00093024
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BWP
P0.0001301424
1 Lemmy The Bat (LBAI) para BZD
$0.0000183312
1 Lemmy The Bat (LBAI) para CVE
$0.0008685888
1 Lemmy The Bat (LBAI) para DJF
Fr0.00161424
1 Lemmy The Bat (LBAI) para DOP
$0.0005807616
1 Lemmy The Bat (LBAI) para DZD
د.ج0.0011871504
1 Lemmy The Bat (LBAI) para FJD
$0.0000207024
1 Lemmy The Bat (LBAI) para GNF
Fr0.0792984
1 Lemmy The Bat (LBAI) para GTQ
Q0.000069768
1 Lemmy The Bat (LBAI) para GYD
$0.001907904
1 Lemmy The Bat (LBAI) para ISK
kr0.00112176

Para uma compreensão mais aprofundada de Lemmy The Bat, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Lemmy The Bat
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Lemmy The Bat

Quanto vale hoje o Lemmy The Bat (LBAI)?
O preço ao vivo de LBAI em USD é 0.00000912 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LBAI para USD?
O preço atual de LBAI para USD é $ 0.00000912. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Lemmy The Bat?
A capitalização de mercado de LBAI é $ 629.28K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LBAI?
O fornecimento circulante de LBAI é de 69.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LBAI?
LBAI atingiu um preço máximo histórico de 0.000142961223304784 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LBAI?
LBAI atingiu um preço minímo histórico de 0.000000069696303443 USD.
Qual é o volume de negociação de LBAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LBAI é $ 39.91K USD.
LBAI vai subir ainda este ano?
LBAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LBAI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Lemmy The Bat (LBAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

