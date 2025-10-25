O preço ao vivo de Keeta hoje é 0.5545 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KTA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KTA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Keeta hoje é 0.5545 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KTA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KTA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre KTA

Informações sobre preços de KTA

Whitepaper de KTA

Site oficial do KTA

Tokenomics de KTA

Previsão de preço de KTA

Histórico de preço de KTA

Guia de compra de KTA

Conversor de KTA para moeda Fiat

Spot KTA

Futuros USDT-M de KTA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Keeta

Cotação Keeta (KTA)

Preço em tempo real de 1 KTA para USD

$0.5551
$0.5551$0.5551
-2.64%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Keeta (KTA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:06 (UTC+8)

Informações de preço de Keeta (KTA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.5337
$ 0.5337$ 0.5337
Mínimo 24h
$ 0.63
$ 0.63$ 0.63
Máximo 24h

$ 0.5337
$ 0.5337$ 0.5337

$ 0.63
$ 0.63$ 0.63

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

+1.51%

-2.64%

+93.47%

+93.47%

O preço em tempo real de Keeta (KTA) é $ 0.5545. Nas últimas 24 horas, KTA foi negociado entre a mínima de $ 0.5337 e a máxima de $ 0.63, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KTA é $ 1.6916917214873683, enquanto o mais baixo é $ 0.08456738547527073.

Em termos de desempenho de curto prazo, KTA variou +1.51% na última hora, -2.64% nas últimas 24 horas e +93.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Keeta (KTA)

No.221

$ 241.01M
$ 241.01M$ 241.01M

$ 294.11K
$ 294.11K$ 294.11K

$ 554.50M
$ 554.50M$ 554.50M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

A capitalização de mercado atual de Keeta é $ 241.01M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 294.11K. A oferta em circulação de KTA é 434.64M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 554.50M.

Histórico de preços de Keeta (KTA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Keeta para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.015052-2.64%
30 dias$ -0.1496-21.25%
60 dias$ +0.0545+10.90%
90 dias$ +0.0545+10.90%
Variação de preço de Keeta hoje

Hoje, KTA registrou uma variação de $ -0.015052 (-2.64%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Keeta

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.1496 (-21.25%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Keeta

Expandindo a visualização para 60 dias, KTA teve uma variação de $ +0.0545 (+10.90%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Keeta

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0545 (+10.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Keeta (KTA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Keeta.

O que é Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Keeta de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de KTA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Keeta em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Keeta tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Keeta (em USD)

Quanto valerá Keeta (KTA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Keeta (KTA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Keeta.

Confira a previsão de preço de Keeta agora!

Tokenomics de Keeta (KTA)

Compreender a tokenomics de Keeta (KTA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KTA agora!

Como comprar Keeta (KTA)

Quer saber como comprar Keeta? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Keeta facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

KTA para moedas locais

1 Keeta (KTA) para VND
14,591.6675
1 Keeta (KTA) para AUD
A$0.848385
1 Keeta (KTA) para GBP
0.415875
1 Keeta (KTA) para EUR
0.47687
1 Keeta (KTA) para USD
$0.5545
1 Keeta (KTA) para MYR
RM2.33999
1 Keeta (KTA) para TRY
23.25573
1 Keeta (KTA) para JPY
¥84.284
1 Keeta (KTA) para ARS
ARS$826.376895
1 Keeta (KTA) para RUB
44.143745
1 Keeta (KTA) para INR
48.690645
1 Keeta (KTA) para IDR
Rp9,241.66297
1 Keeta (KTA) para PHP
32.576875
1 Keeta (KTA) para EGP
￡E.26.399745
1 Keeta (KTA) para BRL
R$2.98321
1 Keeta (KTA) para CAD
C$0.7763
1 Keeta (KTA) para BDT
67.7599
1 Keeta (KTA) para NGN
809.486825
1 Keeta (KTA) para COP
$2,149.21982
1 Keeta (KTA) para ZAR
R.9.57067
1 Keeta (KTA) para UAH
23.172555
1 Keeta (KTA) para TZS
T.Sh.1,379.35202
1 Keeta (KTA) para VES
Bs117.554
1 Keeta (KTA) para CLP
$521.7845
1 Keeta (KTA) para PKR
Rs155.797865
1 Keeta (KTA) para KZT
298.59825
1 Keeta (KTA) para THB
฿18.104425
1 Keeta (KTA) para TWD
NT$17.10078
1 Keeta (KTA) para AED
د.إ2.035015
1 Keeta (KTA) para CHF
Fr0.438055
1 Keeta (KTA) para HKD
HK$4.30292
1 Keeta (KTA) para AMD
֏212.367955
1 Keeta (KTA) para MAD
.د.م5.11249
1 Keeta (KTA) para MXN
$10.230525
1 Keeta (KTA) para SAR
ريال2.079375
1 Keeta (KTA) para ETB
Br83.735045
1 Keeta (KTA) para KES
KSh71.635855
1 Keeta (KTA) para JOD
د.أ0.3931405
1 Keeta (KTA) para PLN
2.023925
1 Keeta (KTA) para RON
лв2.423165
1 Keeta (KTA) para SEK
kr5.2123
1 Keeta (KTA) para BGN
лв0.93156
1 Keeta (KTA) para HUF
Ft186.007025
1 Keeta (KTA) para CZK
11.594595
1 Keeta (KTA) para KWD
د.ك0.169677
1 Keeta (KTA) para ILS
1.81876
1 Keeta (KTA) para BOB
Bs3.82605
1 Keeta (KTA) para AZN
0.94265
1 Keeta (KTA) para TJS
SM5.118035
1 Keeta (KTA) para GEL
1.502695
1 Keeta (KTA) para AOA
Kz508.714935
1 Keeta (KTA) para BHD
.د.ب0.208492
1 Keeta (KTA) para BMD
$0.5545
1 Keeta (KTA) para DKK
kr3.55989
1 Keeta (KTA) para HNL
L14.49463
1 Keeta (KTA) para MUR
25.246385
1 Keeta (KTA) para NAD
$9.57067
1 Keeta (KTA) para NOK
kr5.550545
1 Keeta (KTA) para NZD
$0.959285
1 Keeta (KTA) para PAB
B/.0.5545
1 Keeta (KTA) para PGK
K2.334445
1 Keeta (KTA) para QAR
ر.ق2.01838
1 Keeta (KTA) para RSD
дин.55.97123
1 Keeta (KTA) para UZS
soʻm6,762.19404
1 Keeta (KTA) para ALL
L46.0235
1 Keeta (KTA) para ANG
ƒ0.992555
1 Keeta (KTA) para AWG
ƒ0.992555
1 Keeta (KTA) para BBD
$1.109
1 Keeta (KTA) para BAM
KM0.93156
1 Keeta (KTA) para BIF
Fr1,635.2205
1 Keeta (KTA) para BND
$0.715305
1 Keeta (KTA) para BSD
$0.5545
1 Keeta (KTA) para JMD
$88.914075
1 Keeta (KTA) para KHR
2,235.882625
1 Keeta (KTA) para KMF
Fr235.108
1 Keeta (KTA) para LAK
12,054.347585
1 Keeta (KTA) para LKR
රු168.385015
1 Keeta (KTA) para MDL
L9.420955
1 Keeta (KTA) para MGA
Ar2,509.04596
1 Keeta (KTA) para MOP
P4.436
1 Keeta (KTA) para MVR
8.48385
1 Keeta (KTA) para MWK
MK962.672995
1 Keeta (KTA) para MZN
MT35.43255
1 Keeta (KTA) para NPR
रु77.846255
1 Keeta (KTA) para PYG
3,932.514
1 Keeta (KTA) para RWF
Fr803.4705
1 Keeta (KTA) para SBD
$4.55799
1 Keeta (KTA) para SCR
7.75191
1 Keeta (KTA) para SRD
$22.008105
1 Keeta (KTA) para SVC
$4.84633
1 Keeta (KTA) para SZL
L9.587305
1 Keeta (KTA) para TMT
m1.946295
1 Keeta (KTA) para TND
د.ت1.6252395
1 Keeta (KTA) para TTD
$3.75951
1 Keeta (KTA) para UGX
Sh1,931.878
1 Keeta (KTA) para XAF
Fr312.738
1 Keeta (KTA) para XCD
$1.49715
1 Keeta (KTA) para XOF
Fr312.738
1 Keeta (KTA) para XPF
Fr56.559
1 Keeta (KTA) para BWP
P7.912715
1 Keeta (KTA) para BZD
$1.114545
1 Keeta (KTA) para CVE
$52.81058
1 Keeta (KTA) para DJF
Fr98.1465
1 Keeta (KTA) para DOP
$35.31056
1 Keeta (KTA) para DZD
د.ج72.179265
1 Keeta (KTA) para FJD
$1.258715
1 Keeta (KTA) para GNF
Fr4,821.3775
1 Keeta (KTA) para GTQ
Q4.241925
1 Keeta (KTA) para GYD
$116.0014
1 Keeta (KTA) para ISK
kr68.2035

Recurso Keeta

Para uma compreensão mais aprofundada de Keeta, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Keeta
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Keeta

Quanto vale hoje o Keeta (KTA)?
O preço ao vivo de KTA em USD é 0.5545 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KTA para USD?
O preço atual de KTA para USD é $ 0.5545. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Keeta?
A capitalização de mercado de KTA é $ 241.01M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KTA?
O fornecimento circulante de KTA é de 434.64M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KTA?
KTA atingiu um preço máximo histórico de 1.6916917214873683 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KTA?
KTA atingiu um preço minímo histórico de 0.08456738547527073 USD.
Qual é o volume de negociação de KTA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KTA é $ 294.11K USD.
KTA vai subir ainda este ano?
KTA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KTA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Keeta (KTA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de KTA para USD

Montante

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.5545 USD

Negocie KTA

KTA/USDT
$0.5551
$0.5551$0.5551
-2.75%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,189.42
$111,189.42$111,189.42

+1.03%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.22
$3,922.22$3,922.22

+0.85%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05300
$0.05300$0.05300

+46.40%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+2.43%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.0644
$10.0644$10.0644

-48.29%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.22
$3,922.22$3,922.22

+0.85%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,189.42
$111,189.42$111,189.42

+1.03%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+2.43%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5607
$2.5607$2.5607

+3.26%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19877
$0.19877$0.19877

+1.97%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000003613
$0.0000000000000000003613$0.0000000000000000003613

+1,527.47%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004980
$0.0004980$0.0004980

+590.70%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3798
$0.3798$0.3798

+279.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$249.47
$249.47$249.47

+175.53%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2564
$0.2564$0.2564

+156.40%