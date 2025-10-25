O preço ao vivo de KLK Foundation hoje é 0.4802 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KLK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KLK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de KLK Foundation hoje é 0.4802 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KLK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KLK facilmente na MEXC agora.

Logo de KLK Foundation

Cotação KLK Foundation (KLK)

Preço em tempo real de 1 KLK para USD

$0.4801
$0.4801$0.4801
+1.07%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de KLK Foundation (KLK)
Informações de preço de KLK Foundation (KLK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.4648
$ 0.4648$ 0.4648
Mínimo 24h
$ 0.4818
$ 0.4818$ 0.4818
Máximo 24h

$ 0.4648
$ 0.4648$ 0.4648

$ 0.4818
$ 0.4818$ 0.4818

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

+0.48%

+1.07%

+4.61%

+4.61%

O preço em tempo real de KLK Foundation (KLK) é $ 0.4802. Nas últimas 24 horas, KLK foi negociado entre a mínima de $ 0.4648 e a máxima de $ 0.4818, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLK é $ 0.631953236889443, enquanto o mais baixo é $ 0.35187983578947896.

Em termos de desempenho de curto prazo, KLK variou +0.48% na última hora, +1.07% nas últimas 24 horas e +4.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KLK Foundation (KLK)

No.531

$ 48.02M
$ 48.02M$ 48.02M

$ 331.47K
$ 331.47K$ 331.47K

$ 480.20M
$ 480.20M$ 480.20M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de KLK Foundation é $ 48.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 331.47K. A oferta em circulação de KLK é 100.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 480.20M.

Histórico de preços de KLK Foundation (KLK) em USD

Acompanhe as variações de preço de KLK Foundation para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.005083+1.07%
30 dias$ +0.0126+2.69%
60 dias$ +0.0003+0.06%
90 dias$ +0.0905+23.22%
Variação de preço de KLK Foundation hoje

Hoje, KLK registrou uma variação de $ +0.005083 (+1.07%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de KLK Foundation

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0126 (+2.69%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de KLK Foundation

Expandindo a visualização para 60 dias, KLK teve uma variação de $ +0.0003 (+0.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de KLK Foundation

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0905 (+23.22%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de KLK Foundation (KLK)!

Confira agora a página de histórico de preço do KLK Foundation.

O que é KLK Foundation (KLK)

A Fundação KLK tem como objetivo redefinir as finanças descentralizadas e a gestão de ativos digitais, com foco em investidores institucionais, empresas e indivíduos interessados em pagamentos internacionais sem fronteiras, custódia segura de ativos virtuais e serviços financeiros inovadores nos ecossistemas da Web 3.0.

KLK Foundation está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em KLK Foundation de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de KLK para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre KLK Foundation em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de KLK Foundation tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do KLK Foundation (em USD)

Quanto valerá KLK Foundation (KLK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em KLK Foundation (KLK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para KLK Foundation.

Confira a previsão de preço de KLK Foundation agora!

Tokenomics de KLK Foundation (KLK)

Compreender a tokenomics de KLK Foundation (KLK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KLK agora!

Como comprar KLK Foundation (KLK)

Quer saber como comprar KLK Foundation? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar KLK Foundation facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

KLK para moedas locais

1 KLK Foundation (KLK) para VND
12,636.463
1 KLK Foundation (KLK) para AUD
A$0.734706
1 KLK Foundation (KLK) para GBP
0.36015
1 KLK Foundation (KLK) para EUR
0.412972
1 KLK Foundation (KLK) para USD
$0.4802
1 KLK Foundation (KLK) para MYR
RM2.026444
1 KLK Foundation (KLK) para TRY
20.139588
1 KLK Foundation (KLK) para JPY
¥72.9904
1 KLK Foundation (KLK) para ARS
ARS$715.646862
1 KLK Foundation (KLK) para RUB
38.228722
1 KLK Foundation (KLK) para INR
42.166362
1 KLK Foundation (KLK) para IDR
Rp8,003.330132
1 KLK Foundation (KLK) para PHP
28.21175
1 KLK Foundation (KLK) para EGP
￡E.22.862322
1 KLK Foundation (KLK) para BRL
R$2.583476
1 KLK Foundation (KLK) para CAD
C$0.67228
1 KLK Foundation (KLK) para BDT
58.68044
1 KLK Foundation (KLK) para NGN
701.01997
1 KLK Foundation (KLK) para COP
$1,861.235992
1 KLK Foundation (KLK) para ZAR
R.8.288252
1 KLK Foundation (KLK) para UAH
20.067558
1 KLK Foundation (KLK) para TZS
T.Sh.1,194.526312
1 KLK Foundation (KLK) para VES
Bs101.8024
1 KLK Foundation (KLK) para CLP
$451.8682
1 KLK Foundation (KLK) para PKR
Rs134.921794
1 KLK Foundation (KLK) para KZT
258.5877
1 KLK Foundation (KLK) para THB
฿15.67853
1 KLK Foundation (KLK) para TWD
NT$14.809368
1 KLK Foundation (KLK) para AED
د.إ1.762334
1 KLK Foundation (KLK) para CHF
Fr0.379358
1 KLK Foundation (KLK) para HKD
HK$3.726352
1 KLK Foundation (KLK) para AMD
֏183.911798
1 KLK Foundation (KLK) para MAD
.د.م4.427444
1 KLK Foundation (KLK) para MXN
$8.85969
1 KLK Foundation (KLK) para SAR
ريال1.80075
1 KLK Foundation (KLK) para ETB
Br72.515002
1 KLK Foundation (KLK) para KES
KSh62.037038
1 KLK Foundation (KLK) para JOD
د.أ0.3404618
1 KLK Foundation (KLK) para PLN
1.75273
1 KLK Foundation (KLK) para RON
лв2.098474
1 KLK Foundation (KLK) para SEK
kr4.51388
1 KLK Foundation (KLK) para BGN
лв0.806736
1 KLK Foundation (KLK) para HUF
Ft161.08309
1 KLK Foundation (KLK) para CZK
10.040982
1 KLK Foundation (KLK) para KWD
د.ك0.1469412
1 KLK Foundation (KLK) para ILS
1.575056
1 KLK Foundation (KLK) para BOB
Bs3.31338
1 KLK Foundation (KLK) para AZN
0.81634
1 KLK Foundation (KLK) para TJS
SM4.432246
1 KLK Foundation (KLK) para GEL
1.301342
1 KLK Foundation (KLK) para AOA
Kz440.549886
1 KLK Foundation (KLK) para BHD
.د.ب0.1805552
1 KLK Foundation (KLK) para BMD
$0.4802
1 KLK Foundation (KLK) para DKK
kr3.082884
1 KLK Foundation (KLK) para HNL
L12.552428
1 KLK Foundation (KLK) para MUR
21.863506
1 KLK Foundation (KLK) para NAD
$8.288252
1 KLK Foundation (KLK) para NOK
kr4.806802
1 KLK Foundation (KLK) para NZD
$0.830746
1 KLK Foundation (KLK) para PAB
B/.0.4802
1 KLK Foundation (KLK) para PGK
K2.021642
1 KLK Foundation (KLK) para QAR
ر.ق1.747928
1 KLK Foundation (KLK) para RSD
дин.48.471388
1 KLK Foundation (KLK) para UZS
soʻm5,856.096624
1 KLK Foundation (KLK) para ALL
L39.8566
1 KLK Foundation (KLK) para ANG
ƒ0.859558
1 KLK Foundation (KLK) para AWG
ƒ0.859558
1 KLK Foundation (KLK) para BBD
$0.9604
1 KLK Foundation (KLK) para BAM
KM0.806736
1 KLK Foundation (KLK) para BIF
Fr1,416.1098
1 KLK Foundation (KLK) para BND
$0.619458
1 KLK Foundation (KLK) para BSD
$0.4802
1 KLK Foundation (KLK) para JMD
$77.00007
1 KLK Foundation (KLK) para KHR
1,936.28645
1 KLK Foundation (KLK) para KMF
Fr203.6048
1 KLK Foundation (KLK) para LAK
10,439.130226
1 KLK Foundation (KLK) para LKR
රු145.822334
1 KLK Foundation (KLK) para MDL
L8.158598
1 KLK Foundation (KLK) para MGA
Ar2,172.847376
1 KLK Foundation (KLK) para MOP
P3.8416
1 KLK Foundation (KLK) para MVR
7.34706
1 KLK Foundation (KLK) para MWK
MK833.680022
1 KLK Foundation (KLK) para MZN
MT30.68478
1 KLK Foundation (KLK) para NPR
रु67.415278
1 KLK Foundation (KLK) para PYG
3,405.5784
1 KLK Foundation (KLK) para RWF
Fr695.8098
1 KLK Foundation (KLK) para SBD
$3.947244
1 KLK Foundation (KLK) para SCR
6.713196
1 KLK Foundation (KLK) para SRD
$19.059138
1 KLK Foundation (KLK) para SVC
$4.196948
1 KLK Foundation (KLK) para SZL
L8.302658
1 KLK Foundation (KLK) para TMT
m1.685502
1 KLK Foundation (KLK) para TND
د.ت1.4074662
1 KLK Foundation (KLK) para TTD
$3.255756
1 KLK Foundation (KLK) para UGX
Sh1,673.0168
1 KLK Foundation (KLK) para XAF
Fr270.8328
1 KLK Foundation (KLK) para XCD
$1.29654
1 KLK Foundation (KLK) para XOF
Fr270.8328
1 KLK Foundation (KLK) para XPF
Fr48.9804
1 KLK Foundation (KLK) para BWP
P6.852454
1 KLK Foundation (KLK) para BZD
$0.965202
1 KLK Foundation (KLK) para CVE
$45.734248
1 KLK Foundation (KLK) para DJF
Fr84.9954
1 KLK Foundation (KLK) para DOP
$30.579136
1 KLK Foundation (KLK) para DZD
د.ج62.507634
1 KLK Foundation (KLK) para FJD
$1.090054
1 KLK Foundation (KLK) para GNF
Fr4,175.339
1 KLK Foundation (KLK) para GTQ
Q3.67353
1 KLK Foundation (KLK) para GYD
$100.45784
1 KLK Foundation (KLK) para ISK
kr59.0646

Recurso KLK Foundation

Para uma compreensão mais aprofundada de KLK Foundation, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do KLK Foundation
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre KLK Foundation

Quanto vale hoje o KLK Foundation (KLK)?
O preço ao vivo de KLK em USD é 0.4802 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KLK para USD?
O preço atual de KLK para USD é $ 0.4802. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de KLK Foundation?
A capitalização de mercado de KLK é $ 48.02M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KLK?
O fornecimento circulante de KLK é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KLK?
KLK atingiu um preço máximo histórico de 0.631953236889443 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KLK?
KLK atingiu um preço minímo histórico de 0.35187983578947896 USD.
Qual é o volume de negociação de KLK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KLK é $ 331.47K USD.
KLK vai subir ainda este ano?
KLK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KLK para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de KLK para USD

Montante

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4802 USD

Negocie KLK

KLK/USDT
$0.4801
$0.4801$0.4801
+1.07%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

