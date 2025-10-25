O preço ao vivo de Karma Coin hoje é 0.002114 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KARMA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KARMA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Karma Coin hoje é 0.002114 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KARMA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KARMA facilmente na MEXC agora.

Logo de Karma Coin

Cotação Karma Coin (KARMA)

Preço em tempo real de 1 KARMA para USD

$0.002114
$0.002114$0.002114
-0.47%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Karma Coin (KARMA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:29:16 (UTC+8)

Informações de preço de Karma Coin (KARMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.002025
$ 0.002025$ 0.002025
Mínimo 24h
$ 0.002264
$ 0.002264$ 0.002264
Máximo 24h

$ 0.002025
$ 0.002025$ 0.002025

$ 0.002264
$ 0.002264$ 0.002264

--
----

--
----

0.00%

-0.47%

+2.32%

+2.32%

O preço em tempo real de Karma Coin (KARMA) é $ 0.002114. Nas últimas 24 horas, KARMA foi negociado entre a mínima de $ 0.002025 e a máxima de $ 0.002264, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KARMA é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, KARMA variou 0.00% na última hora, -0.47% nas últimas 24 horas e +2.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Karma Coin (KARMA)

--
----

$ 566.50
$ 566.50$ 566.50

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

A capitalização de mercado atual de Karma Coin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 566.50. A oferta em circulação de KARMA é --, com um fornecimento total de 999988284. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.11M.

Histórico de preços de Karma Coin (KARMA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Karma Coin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000998-0.47%
30 dias$ +0.000114+5.70%
60 dias$ +0.000114+5.70%
90 dias$ +0.000114+5.70%
Variação de preço de Karma Coin hoje

Hoje, KARMA registrou uma variação de $ -0.00000998 (-0.47%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Karma Coin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.000114 (+5.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Karma Coin

Expandindo a visualização para 60 dias, KARMA teve uma variação de $ +0.000114 (+5.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Karma Coin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.000114 (+5.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Karma Coin (KARMA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Karma Coin.

O que é Karma Coin (KARMA)

Uma moeda digital com coração — devolvendo onde mais importa. Em um mundo onde o progresso tecnológico precisa andar de mãos dadas com a responsabilidade social, o $KARMA foi criado com uma visão simples, mas poderosa: o $KARMA busca ser uma ponte estável, transparente e sustentável entre a inovação cripto e as reais necessidades humanas. Acreditamos que o verdadeiro valor não se cria apenas nos mercados, mas na vida das pessoas. É por isso que o $KARMA foi desenvolvido para devolver onde é necessário e onde faz uma diferença real.

Karma Coin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Karma Coin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de KARMA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Karma Coin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Karma Coin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Karma Coin (em USD)

Quanto valerá Karma Coin (KARMA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Karma Coin (KARMA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Karma Coin.

Confira a previsão de preço de Karma Coin agora!

Tokenomics de Karma Coin (KARMA)

Compreender a tokenomics de Karma Coin (KARMA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KARMA agora!

Como comprar Karma Coin (KARMA)

Quer saber como comprar Karma Coin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Karma Coin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

KARMA para moedas locais

1 Karma Coin (KARMA) para VND
55.62991
1 Karma Coin (KARMA) para AUD
A$0.00323442
1 Karma Coin (KARMA) para GBP
0.0015855
1 Karma Coin (KARMA) para EUR
0.00181804
1 Karma Coin (KARMA) para USD
$0.002114
1 Karma Coin (KARMA) para MYR
RM0.00892108
1 Karma Coin (KARMA) para TRY
0.08866116
1 Karma Coin (KARMA) para JPY
¥0.321328
1 Karma Coin (KARMA) para ARS
ARS$3.15051534
1 Karma Coin (KARMA) para RUB
0.16829554
1 Karma Coin (KARMA) para INR
0.18563034
1 Karma Coin (KARMA) para IDR
Rp35.23331924
1 Karma Coin (KARMA) para PHP
0.1241975
1 Karma Coin (KARMA) para EGP
￡E.0.10064754
1 Karma Coin (KARMA) para BRL
R$0.01137332
1 Karma Coin (KARMA) para CAD
C$0.0029596
1 Karma Coin (KARMA) para BDT
0.2583308
1 Karma Coin (KARMA) para NGN
3.0861229
1 Karma Coin (KARMA) para COP
$8.19377944
1 Karma Coin (KARMA) para ZAR
R.0.03648764
1 Karma Coin (KARMA) para UAH
0.08834406
1 Karma Coin (KARMA) para TZS
T.Sh.5.25870184
1 Karma Coin (KARMA) para VES
Bs0.448168
1 Karma Coin (KARMA) para CLP
$1.989274
1 Karma Coin (KARMA) para PKR
Rs0.59397058
1 Karma Coin (KARMA) para KZT
1.138389
1 Karma Coin (KARMA) para THB
฿0.0690221
1 Karma Coin (KARMA) para TWD
NT$0.06519576
1 Karma Coin (KARMA) para AED
د.إ0.00775838
1 Karma Coin (KARMA) para CHF
Fr0.00167006
1 Karma Coin (KARMA) para HKD
HK$0.01640464
1 Karma Coin (KARMA) para AMD
֏0.80964086
1 Karma Coin (KARMA) para MAD
.د.م0.01949108
1 Karma Coin (KARMA) para MXN
$0.0390033
1 Karma Coin (KARMA) para SAR
ريال0.0079275
1 Karma Coin (KARMA) para ETB
Br0.31923514
1 Karma Coin (KARMA) para KES
KSh0.27310766
1 Karma Coin (KARMA) para JOD
د.أ0.001498826
1 Karma Coin (KARMA) para PLN
0.0077161
1 Karma Coin (KARMA) para RON
лв0.00923818
1 Karma Coin (KARMA) para SEK
kr0.0198716
1 Karma Coin (KARMA) para BGN
лв0.00355152
1 Karma Coin (KARMA) para HUF
Ft0.7091413
1 Karma Coin (KARMA) para CZK
0.04420374
1 Karma Coin (KARMA) para KWD
د.ك0.000646884
1 Karma Coin (KARMA) para ILS
0.00693392
1 Karma Coin (KARMA) para BOB
Bs0.0145866
1 Karma Coin (KARMA) para AZN
0.0035938
1 Karma Coin (KARMA) para TJS
SM0.01951222
1 Karma Coin (KARMA) para GEL
0.00572894
1 Karma Coin (KARMA) para AOA
Kz1.93944702
1 Karma Coin (KARMA) para BHD
.د.ب0.000794864
1 Karma Coin (KARMA) para BMD
$0.002114
1 Karma Coin (KARMA) para DKK
kr0.01357188
1 Karma Coin (KARMA) para HNL
L0.05525996
1 Karma Coin (KARMA) para MUR
0.09625042
1 Karma Coin (KARMA) para NAD
$0.03648764
1 Karma Coin (KARMA) para NOK
kr0.02116114
1 Karma Coin (KARMA) para NZD
$0.00365722
1 Karma Coin (KARMA) para PAB
B/.0.002114
1 Karma Coin (KARMA) para PGK
K0.00889994
1 Karma Coin (KARMA) para QAR
ر.ق0.00769496
1 Karma Coin (KARMA) para RSD
дин.0.21338716
1 Karma Coin (KARMA) para UZS
soʻm25.78048368
1 Karma Coin (KARMA) para ALL
L0.175462
1 Karma Coin (KARMA) para ANG
ƒ0.00378406
1 Karma Coin (KARMA) para AWG
ƒ0.00378406
1 Karma Coin (KARMA) para BBD
$0.004228
1 Karma Coin (KARMA) para BAM
KM0.00355152
1 Karma Coin (KARMA) para BIF
Fr6.234186
1 Karma Coin (KARMA) para BND
$0.00272706
1 Karma Coin (KARMA) para BSD
$0.002114
1 Karma Coin (KARMA) para JMD
$0.3389799
1 Karma Coin (KARMA) para KHR
8.5241765
1 Karma Coin (KARMA) para KMF
Fr0.896336
1 Karma Coin (KARMA) para LAK
45.95652082
1 Karma Coin (KARMA) para LKR
රු0.64195838
1 Karma Coin (KARMA) para MDL
L0.03591686
1 Karma Coin (KARMA) para MGA
Ar9.56559632
1 Karma Coin (KARMA) para MOP
P0.016912
1 Karma Coin (KARMA) para MVR
0.0323442
1 Karma Coin (KARMA) para MWK
MK3.67013654
1 Karma Coin (KARMA) para MZN
MT0.1350846
1 Karma Coin (KARMA) para NPR
रु0.29678446
1 Karma Coin (KARMA) para PYG
14.992488
1 Karma Coin (KARMA) para RWF
Fr3.063186
1 Karma Coin (KARMA) para SBD
$0.01737708
1 Karma Coin (KARMA) para SCR
0.02955372
1 Karma Coin (KARMA) para SRD
$0.08390466
1 Karma Coin (KARMA) para SVC
$0.01847636
1 Karma Coin (KARMA) para SZL
L0.03655106
1 Karma Coin (KARMA) para TMT
m0.00742014
1 Karma Coin (KARMA) para TND
د.ت0.006196134
1 Karma Coin (KARMA) para TTD
$0.01433292
1 Karma Coin (KARMA) para UGX
Sh7.365176
1 Karma Coin (KARMA) para XAF
Fr1.192296
1 Karma Coin (KARMA) para XCD
$0.0057078
1 Karma Coin (KARMA) para XOF
Fr1.192296
1 Karma Coin (KARMA) para XPF
Fr0.215628
1 Karma Coin (KARMA) para BWP
P0.03016678
1 Karma Coin (KARMA) para BZD
$0.00424914
1 Karma Coin (KARMA) para CVE
$0.20133736
1 Karma Coin (KARMA) para DJF
Fr0.374178
1 Karma Coin (KARMA) para DOP
$0.13461952
1 Karma Coin (KARMA) para DZD
د.ج0.27517938
1 Karma Coin (KARMA) para FJD
$0.00479878
1 Karma Coin (KARMA) para GNF
Fr18.38123
1 Karma Coin (KARMA) para GTQ
Q0.0161721
1 Karma Coin (KARMA) para GYD
$0.4422488
1 Karma Coin (KARMA) para ISK
kr0.260022

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Karma Coin

Quanto vale hoje o Karma Coin (KARMA)?
O preço ao vivo de KARMA em USD é 0.002114 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KARMA para USD?
O preço atual de KARMA para USD é $ 0.002114. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Karma Coin?
A capitalização de mercado de KARMA é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KARMA?
O fornecimento circulante de KARMA é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KARMA?
KARMA atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KARMA?
KARMA atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de KARMA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KARMA é $ 566.50 USD.
KARMA vai subir ainda este ano?
KARMA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KARMA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:29:16 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Karma Coin (KARMA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

