Cotação John Tsubasa Rivals (JOHN)

Preço em tempo real de 1 JOHN para USD

$0.01448
$0.01448
+2.47%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de John Tsubasa Rivals (JOHN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:28:41 (UTC+8)

Informações de preço de John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01392
$ 0.01392$ 0.01392
Mínimo 24h
$ 0.01463
$ 0.01463$ 0.01463
Máximo 24h

$ 0.01392
$ 0.01392$ 0.01392

$ 0.01463
$ 0.01463$ 0.01463

--
----

--
----

-0.07%

+2.47%

-1.84%

-1.84%

O preço em tempo real de John Tsubasa Rivals (JOHN) é $ 0.01448. Nas últimas 24 horas, JOHN foi negociado entre a mínima de $ 0.01392 e a máxima de $ 0.01463, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JOHN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, JOHN variou -0.07% na última hora, +2.47% nas últimas 24 horas e -1.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
----

$ 133.21K
$ 133.21K$ 133.21K

$ 14.48M
$ 14.48M$ 14.48M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

A capitalização de mercado atual de John Tsubasa Rivals é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 133.21K. A oferta em circulação de JOHN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.48M.

Histórico de preços de John Tsubasa Rivals (JOHN) em USD

Acompanhe as variações de preço de John Tsubasa Rivals para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000349+2.47%
30 dias$ -0.00118-7.54%
60 dias$ -0.00203-12.30%
90 dias$ +0.00448+44.80%
Variação de preço de John Tsubasa Rivals hoje

Hoje, JOHN registrou uma variação de $ +0.000349 (+2.47%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de John Tsubasa Rivals

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00118 (-7.54%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de John Tsubasa Rivals

Expandindo a visualização para 60 dias, JOHN teve uma variação de $ -0.00203 (-12.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de John Tsubasa Rivals

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00448 (+44.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de John Tsubasa Rivals (JOHN)!

Confira agora a página de histórico de preço do John Tsubasa Rivals.

O que é John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App é um jogo de futebol de nova geração que combina o amado universo de Captain Tsubasa com o poder do Web3. JOHN desempenha um papel essencial no apoio ao crescimento de todo o ecossistema conforme o jogo evolui, garantindo que os jogadores aproveitem seu valor a longo prazo.

John Tsubasa Rivals está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em John Tsubasa Rivals de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de JOHN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre John Tsubasa Rivals em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de John Tsubasa Rivals tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do John Tsubasa Rivals (em USD)

Quanto valerá John Tsubasa Rivals (JOHN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em John Tsubasa Rivals (JOHN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para John Tsubasa Rivals.

Confira a previsão de preço de John Tsubasa Rivals agora!

Tokenomics de John Tsubasa Rivals (JOHN)

Compreender a tokenomics de John Tsubasa Rivals (JOHN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JOHN agora!

Como comprar John Tsubasa Rivals (JOHN)

Quer saber como comprar John Tsubasa Rivals? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar John Tsubasa Rivals facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

JOHN para moedas locais

1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para VND
381.0412
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para AUD
A$0.0221544
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para GBP
0.01086
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para EUR
0.0124528
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para USD
$0.01448
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MYR
RM0.0611056
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TRY
0.6072912
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para JPY
¥2.20096
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ARS
ARS$21.5796888
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para RUB
1.1527528
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para INR
1.2714888
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para IDR
Rp241.3332368
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para PHP
0.8507
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para EGP
￡E.0.6893928
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BRL
R$0.0779024
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para CAD
C$0.020272
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BDT
1.769456
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para NGN
21.138628
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para COP
$56.1239008
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ZAR
R.0.2499248
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para UAH
0.6051192
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TZS
T.Sh.36.0198688
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para VES
Bs3.06976
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para CLP
$13.62568
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para PKR
Rs4.0684456
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para KZT
7.79748
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para THB
฿0.472772
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TWD
NT$0.4465632
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para AED
د.إ0.0531416
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para CHF
Fr0.0114392
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para HKD
HK$0.1123648
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para AMD
֏5.5456952
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MAD
.د.م0.1335056
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MXN
$0.267156
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SAR
ريال0.0543
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ETB
Br2.1866248
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para KES
KSh1.8706712
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para JOD
د.أ0.01026632
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para PLN
0.052852
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para RON
лв0.0632776
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SEK
kr0.136112
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BGN
лв0.0243264
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para HUF
Ft4.857316
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para CZK
0.3027768
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para KWD
د.ك0.00443088
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ILS
0.0474944
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BOB
Bs0.099912
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para AZN
0.024616
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TJS
SM0.1336504
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para GEL
0.0392408
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para AOA
Kz13.2843864
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BHD
.د.ب0.00544448
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BMD
$0.01448
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para DKK
kr0.0929616
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para HNL
L0.3785072
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MUR
0.6592744
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para NAD
$0.2499248
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para NOK
kr0.1449448
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para NZD
$0.0250504
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para PAB
B/.0.01448
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para PGK
K0.0609608
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para QAR
ر.ق0.0527072
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para RSD
дин.1.4616112
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para UZS
soʻm176.5853376
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ALL
L1.20184
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ANG
ƒ0.0259192
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para AWG
ƒ0.0259192
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BBD
$0.02896
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BAM
KM0.0243264
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BIF
Fr42.70152
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BND
$0.0186792
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BSD
$0.01448
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para JMD
$2.321868
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para KHR
58.38698
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para KMF
Fr6.13952
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para LAK
314.7826024
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para LKR
රු4.3971416
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MDL
L0.2460152
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MGA
Ar65.5202624
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MOP
P0.11584
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MVR
0.221544
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MWK
MK25.1388728
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para MZN
MT0.925272
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para NPR
रु2.0328472
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para PYG
102.69216
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para RWF
Fr20.98152
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SBD
$0.1190256
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SCR
0.2024304
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SRD
$0.5747112
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SVC
$0.1265552
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para SZL
L0.2503592
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TMT
m0.0508248
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TND
د.ت0.04244088
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para TTD
$0.0981744
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para UGX
Sh50.44832
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para XAF
Fr8.16672
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para XCD
$0.039096
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para XOF
Fr8.16672
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para XPF
Fr1.47696
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BWP
P0.2066296
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para BZD
$0.0291048
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para CVE
$1.3790752
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para DJF
Fr2.56296
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para DOP
$0.9220864
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para DZD
د.ج1.8848616
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para FJD
$0.0328696
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para GNF
Fr125.9036
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para GTQ
Q0.110772
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para GYD
$3.029216
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) para ISK
kr1.78104

Para uma compreensão mais aprofundada de John Tsubasa Rivals, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do John Tsubasa Rivals
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre John Tsubasa Rivals

Quanto vale hoje o John Tsubasa Rivals (JOHN)?
O preço ao vivo de JOHN em USD é 0.01448 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de JOHN para USD?
O preço atual de JOHN para USD é $ 0.01448. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de John Tsubasa Rivals?
A capitalização de mercado de JOHN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de JOHN?
O fornecimento circulante de JOHN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JOHN?
JOHN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JOHN?
JOHN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de JOHN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JOHN é $ 133.21K USD.
JOHN vai subir ainda este ano?
JOHN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JOHN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:28:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o John Tsubasa Rivals (JOHN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

1 JOHN = 0.01448 USD

Negocie JOHN

JOHN/USDT
$0.01448
$0.01448
+2.47%

