O preço ao vivo de JDcom hoje é 33.46 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JDON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JDON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de JDcom hoje é 33.46 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JDON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JDON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre JDON

Informações sobre preços de JDON

Site oficial do JDON

Tokenomics de JDON

Previsão de preço de JDON

Histórico de preço de JDON

Guia de compra de JDON

Conversor de JDON para moeda Fiat

Spot JDON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de JDcom

Cotação JDcom (JDON)

Preço em tempo real de 1 JDON para USD

$33.36
$33.36$33.36
+0.57%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de JDcom (JDON)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:56 (UTC+8)

Informações de preço de JDcom (JDON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 32.92
$ 32.92$ 32.92
Mínimo 24h
$ 33.49
$ 33.49$ 33.49
Máximo 24h

$ 32.92
$ 32.92$ 32.92

$ 33.49
$ 33.49$ 33.49

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

+1.51%

+0.57%

+0.99%

+0.99%

O preço em tempo real de JDcom (JDON) é $ 33.46. Nas últimas 24 horas, JDON foi negociado entre a mínima de $ 32.92 e a máxima de $ 33.49, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JDON é $ 36.90868486875765, enquanto o mais baixo é $ 30.590269632126216.

Em termos de desempenho de curto prazo, JDON variou +1.51% na última hora, +0.57% nas últimas 24 horas e +0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de JDcom (JDON)

No.2205

$ 998.19K
$ 998.19K$ 998.19K

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

$ 998.19K
$ 998.19K$ 998.19K

29.83K
29.83K 29.83K

29,832.29231112
29,832.29231112 29,832.29231112

ETH

A capitalização de mercado atual de JDcom é $ 998.19K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.14K. A oferta em circulação de JDON é 29.83K, com um fornecimento total de 29832.29231112. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 998.19K.

Histórico de preços de JDcom (JDON) em USD

Acompanhe as variações de preço de JDcom para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.1891+0.57%
30 dias$ -2.93-8.06%
60 dias$ +13.46+67.30%
90 dias$ +13.46+67.30%
Variação de preço de JDcom hoje

Hoje, JDON registrou uma variação de $ +0.1891 (+0.57%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de JDcom

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -2.93 (-8.06%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de JDcom

Expandindo a visualização para 60 dias, JDON teve uma variação de $ +13.46 (+67.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de JDcom

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +13.46 (+67.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de JDcom (JDON)!

Confira agora a página de histórico de preço do JDcom.

O que é JDcom (JDON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

JDcom está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em JDcom de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de JDON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre JDcom em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de JDcom tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do JDcom (em USD)

Quanto valerá JDcom (JDON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em JDcom (JDON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para JDcom.

Confira a previsão de preço de JDcom agora!

Tokenomics de JDcom (JDON)

Compreender a tokenomics de JDcom (JDON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JDON agora!

Como comprar JDcom (JDON)

Quer saber como comprar JDcom? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar JDcom facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

JDON para moedas locais

1 JDcom (JDON) para VND
880,499.9
1 JDcom (JDON) para AUD
A$51.1938
1 JDcom (JDON) para GBP
25.095
1 JDcom (JDON) para EUR
28.7756
1 JDcom (JDON) para USD
$33.46
1 JDcom (JDON) para MYR
RM141.2012
1 JDcom (JDON) para TRY
1,403.3124
1 JDcom (JDON) para JPY
¥5,085.92
1 JDcom (JDON) para ARS
ARS$49,865.7726
1 JDcom (JDON) para RUB
2,663.7506
1 JDcom (JDON) para INR
2,938.1226
1 JDcom (JDON) para IDR
Rp557,666.4436
1 JDcom (JDON) para PHP
1,965.775
1 JDcom (JDON) para EGP
￡E.1,593.0306
1 JDcom (JDON) para BRL
R$180.0148
1 JDcom (JDON) para CAD
C$46.844
1 JDcom (JDON) para BDT
4,088.812
1 JDcom (JDON) para NGN
48,846.581
1 JDcom (JDON) para COP
$129,689.6216
1 JDcom (JDON) para ZAR
R.577.5196
1 JDcom (JDON) para UAH
1,398.2934
1 JDcom (JDON) para TZS
T.Sh.83,233.7576
1 JDcom (JDON) para VES
Bs7,093.52
1 JDcom (JDON) para CLP
$31,485.86
1 JDcom (JDON) para PKR
Rs9,401.2562
1 JDcom (JDON) para KZT
18,018.21
1 JDcom (JDON) para THB
฿1,092.469
1 JDcom (JDON) para TWD
NT$1,031.9064
1 JDcom (JDON) para AED
د.إ122.7982
1 JDcom (JDON) para CHF
Fr26.4334
1 JDcom (JDON) para HKD
HK$259.6496
1 JDcom (JDON) para AMD
֏12,814.8454
1 JDcom (JDON) para MAD
.د.م308.5012
1 JDcom (JDON) para MXN
$617.337
1 JDcom (JDON) para SAR
ريال125.475
1 JDcom (JDON) para ETB
Br5,052.7946
1 JDcom (JDON) para KES
KSh4,322.6974
1 JDcom (JDON) para JOD
د.أ23.72314
1 JDcom (JDON) para PLN
122.129
1 JDcom (JDON) para RON
лв146.2202
1 JDcom (JDON) para SEK
kr314.524
1 JDcom (JDON) para BGN
лв56.2128
1 JDcom (JDON) para HUF
Ft11,224.157
1 JDcom (JDON) para CZK
699.6486
1 JDcom (JDON) para KWD
د.ك10.23876
1 JDcom (JDON) para ILS
109.7488
1 JDcom (JDON) para BOB
Bs230.874
1 JDcom (JDON) para AZN
56.882
1 JDcom (JDON) para TJS
SM308.8358
1 JDcom (JDON) para GEL
90.6766
1 JDcom (JDON) para AOA
Kz30,697.2078
1 JDcom (JDON) para BHD
.د.ب12.58096
1 JDcom (JDON) para BMD
$33.46
1 JDcom (JDON) para DKK
kr214.8132
1 JDcom (JDON) para HNL
L874.6444
1 JDcom (JDON) para MUR
1,523.4338
1 JDcom (JDON) para NAD
$577.5196
1 JDcom (JDON) para NOK
kr334.9346
1 JDcom (JDON) para NZD
$57.8858
1 JDcom (JDON) para PAB
B/.33.46
1 JDcom (JDON) para PGK
K140.8666
1 JDcom (JDON) para QAR
ر.ق121.7944
1 JDcom (JDON) para RSD
дин.3,377.4524
1 JDcom (JDON) para UZS
soʻm408,048.7152
1 JDcom (JDON) para ALL
L2,777.18
1 JDcom (JDON) para ANG
ƒ59.8934
1 JDcom (JDON) para AWG
ƒ59.8934
1 JDcom (JDON) para BBD
$66.92
1 JDcom (JDON) para BAM
KM56.2128
1 JDcom (JDON) para BIF
Fr98,673.54
1 JDcom (JDON) para BND
$43.1634
1 JDcom (JDON) para BSD
$33.46
1 JDcom (JDON) para JMD
$5,365.311
1 JDcom (JDON) para KHR
134,919.085
1 JDcom (JDON) para KMF
Fr14,187.04
1 JDcom (JDON) para LAK
727,391.2898
1 JDcom (JDON) para LKR
රු10,160.7982
1 JDcom (JDON) para MDL
L568.4854
1 JDcom (JDON) para MGA
Ar151,402.4848
1 JDcom (JDON) para MOP
P267.68
1 JDcom (JDON) para MVR
511.938
1 JDcom (JDON) para MWK
MK58,090.2406
1 JDcom (JDON) para MZN
MT2,138.094
1 JDcom (JDON) para NPR
रु4,697.4494
1 JDcom (JDON) para PYG
237,298.32
1 JDcom (JDON) para RWF
Fr48,483.54
1 JDcom (JDON) para SBD
$275.0412
1 JDcom (JDON) para SCR
467.7708
1 JDcom (JDON) para SRD
$1,328.0274
1 JDcom (JDON) para SVC
$292.4404
1 JDcom (JDON) para SZL
L578.5234
1 JDcom (JDON) para TMT
m117.4446
1 JDcom (JDON) para TND
د.ت98.07126
1 JDcom (JDON) para TTD
$226.8588
1 JDcom (JDON) para UGX
Sh116,574.64
1 JDcom (JDON) para XAF
Fr18,871.44
1 JDcom (JDON) para XCD
$90.342
1 JDcom (JDON) para XOF
Fr18,871.44
1 JDcom (JDON) para XPF
Fr3,412.92
1 JDcom (JDON) para BWP
P477.4742
1 JDcom (JDON) para BZD
$67.2546
1 JDcom (JDON) para CVE
$3,186.7304
1 JDcom (JDON) para DJF
Fr5,922.42
1 JDcom (JDON) para DOP
$2,130.7328
1 JDcom (JDON) para DZD
د.ج4,355.4882
1 JDcom (JDON) para FJD
$75.9542
1 JDcom (JDON) para GNF
Fr290,934.7
1 JDcom (JDON) para GTQ
Q255.969
1 JDcom (JDON) para GYD
$6,999.832
1 JDcom (JDON) para ISK
kr4,115.58

Recurso JDcom

Para uma compreensão mais aprofundada de JDcom, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do JDcom
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre JDcom

Quanto vale hoje o JDcom (JDON)?
O preço ao vivo de JDON em USD é 33.46 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de JDON para USD?
O preço atual de JDON para USD é $ 33.46. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de JDcom?
A capitalização de mercado de JDON é $ 998.19K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de JDON?
O fornecimento circulante de JDON é de 29.83K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JDON?
JDON atingiu um preço máximo histórico de 36.90868486875765 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JDON?
JDON atingiu um preço minímo histórico de 30.590269632126216 USD.
Qual é o volume de negociação de JDON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JDON é $ 57.14K USD.
JDON vai subir ainda este ano?
JDON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JDON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o JDcom (JDON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de JDON para USD

Montante

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33.46 USD

Negocie JDON

JDON/USDT
$33.36
$33.36$33.36
+0.60%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.86
$111,228.86$111,228.86

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.87
$3,922.87$3,922.87

+0.87%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05866
$0.05866$0.05866

+62.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

+2.51%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

0.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.87
$3,922.87$3,922.87

+0.87%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.86
$111,228.86$111,228.86

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

+2.51%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5574
$2.5574$2.5574

+3.12%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19860
$0.19860$0.19860

+1.88%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001995
$0.000000001995$0.000000001995

+99.50%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005332
$0.0000000000000000005332$0.0000000000000000005332

+2,301.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010600
$0.0010600$0.0010600

+1,370.18%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3610
$0.3610$0.3610

+261.00%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$255.99
$255.99$255.99

+182.73%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2633
$0.2633$0.2633

+163.30%