O preço ao vivo de Impossible Cloud Net hoje é 0.23588 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ICNT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ICNT facilmente na MEXC agora.

Logo de Impossible Cloud Net

Cotação Impossible Cloud Net (ICNT)

Preço em tempo real de 1 ICNT para USD

+1.99%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Impossible Cloud Net (ICNT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:27:17 (UTC+8)

Informações de preço de Impossible Cloud Net (ICNT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.12%

+1.99%

+12.78%

+12.78%

O preço em tempo real de Impossible Cloud Net (ICNT) é $ 0.23588. Nas últimas 24 horas, ICNT foi negociado entre a mínima de $ 0.22978 e a máxima de $ 0.24025, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ICNT é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, ICNT variou -0.12% na última hora, +1.99% nas últimas 24 horas e +12.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Impossible Cloud Net (ICNT)

BASE

A capitalização de mercado atual de Impossible Cloud Net é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.64K. A oferta em circulação de ICNT é --, com um fornecimento total de 700000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 165.12M.

Histórico de preços de Impossible Cloud Net (ICNT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Impossible Cloud Net para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0046014+1.99%
30 dias$ +0.04048+20.71%
60 dias$ -0.04556-16.19%
90 dias$ +0.04677+24.73%
Variação de preço de Impossible Cloud Net hoje

Hoje, ICNT registrou uma variação de $ +0.0046014 (+1.99%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Impossible Cloud Net

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.04048 (+20.71%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Impossible Cloud Net

Expandindo a visualização para 60 dias, ICNT teve uma variação de $ -0.04556 (-16.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Impossible Cloud Net

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.04677 (+24.73%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Impossible Cloud Net (ICNT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Impossible Cloud Net.

O que é Impossible Cloud Net (ICNT)

Impossible Cloud Net está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Impossible Cloud Net de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ICNT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Impossible Cloud Net em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Impossible Cloud Net tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Impossible Cloud Net (em USD)

Quanto valerá Impossible Cloud Net (ICNT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Impossible Cloud Net (ICNT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Impossible Cloud Net.

Confira a previsão de preço de Impossible Cloud Net agora!

Tokenomics de Impossible Cloud Net (ICNT)

Compreender a tokenomics de Impossible Cloud Net (ICNT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ICNT agora!

Como comprar Impossible Cloud Net (ICNT)

Quer saber como comprar Impossible Cloud Net? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Impossible Cloud Net facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ICNT para moedas locais

1 Impossible Cloud Net (ICNT) para VND
6,207.1822
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para AUD
A$0.3608964
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para GBP
0.17691
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para EUR
0.2028568
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para USD
$0.23588
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MYR
RM0.9954136
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TRY
9.8928072
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para JPY
¥35.85376
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ARS
ARS$351.5343228
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para RUB
18.7784068
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para INR
20.7126228
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para IDR
Rp3,931.3317608
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para PHP
13.85795
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para EGP
￡E.11.2302468
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BRL
R$1.2690344
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para CAD
C$0.330232
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BDT
28.824536
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para NGN
344.349418
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para COP
$914.2614448
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ZAR
R.4.0712888
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para UAH
9.8574252
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TZS
T.Sh.586.7656528
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para VES
Bs50.00656
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para CLP
$221.96308
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para PKR
Rs66.2752036
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para KZT
127.02138
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para THB
฿7.701482
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TWD
NT$7.2745392
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para AED
د.إ0.8656796
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para CHF
Fr0.1863452
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para HKD
HK$1.8304288
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para AMD
֏90.3396812
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MAD
.د.م2.1748136
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MXN
$4.351986
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SAR
ريال0.88455
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ETB
Br35.6202388
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para KES
KSh30.4733372
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para JOD
د.أ0.16723892
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para PLN
0.860962
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para RON
лв1.0307956
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SEK
kr2.217272
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BGN
лв0.3962784
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para HUF
Ft79.125946
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para CZK
4.9322508
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para KWD
د.ك0.07217928
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ILS
0.7736864
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BOB
Bs1.627572
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para AZN
0.400996
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TJS
SM2.1771724
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para GEL
0.6392348
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para AOA
Kz216.4033884
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BHD
.د.ب0.08869088
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BMD
$0.23588
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para DKK
kr1.5143496
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para HNL
L6.1659032
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MUR
10.7396164
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para NAD
$4.0712888
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para NOK
kr2.3611588
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para NZD
$0.4080724
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para PAB
B/.0.23588
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para PGK
K0.9930548
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para QAR
ر.ق0.8586032
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para RSD
дин.23.8097272
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para UZS
soʻm2,876.5849056
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ALL
L19.57804
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ANG
ƒ0.4222252
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para AWG
ƒ0.4222252
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BBD
$0.47176
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BAM
KM0.3962784
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BIF
Fr695.61012
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BND
$0.3042852
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BSD
$0.23588
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para JMD
$37.823358
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para KHR
951.12713
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para KMF
Fr100.01312
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para LAK
5,127.8259844
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para LKR
රු71.6296796
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MDL
L4.0076012
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MGA
Ar1,067.3286944
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MOP
P1.88704
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MVR
3.608964
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MWK
MK409.5136268
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para MZN
MT15.072732
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para NPR
रु33.1151932
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para PYG
1,672.86096
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para RWF
Fr341.79012
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SBD
$1.9389336
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SCR
3.2976024
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SRD
$9.3620772
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SVC
$2.0615912
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para SZL
L4.0783652
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TMT
m0.8279388
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TND
د.ت0.69136428
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para TTD
$1.5992664
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para UGX
Sh821.80592
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para XAF
Fr133.03632
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para XCD
$0.636876
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para XOF
Fr133.03632
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para XPF
Fr24.05976
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BWP
P3.3660076
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para BZD
$0.4741188
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para CVE
$22.4652112
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para DJF
Fr41.75076
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para DOP
$15.0208384
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para DZD
د.ج30.7044996
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para FJD
$0.5354476
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para GNF
Fr2,050.9766
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para GTQ
Q1.804482
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para GYD
$49.346096
1 Impossible Cloud Net (ICNT) para ISK
kr29.01324

Recurso Impossible Cloud Net

Para uma compreensão mais aprofundada de Impossible Cloud Net, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Impossible Cloud Net
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Impossible Cloud Net

Quanto vale hoje o Impossible Cloud Net (ICNT)?
O preço ao vivo de ICNT em USD é 0.23588 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ICNT para USD?
O preço atual de ICNT para USD é $ 0.23588. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Impossible Cloud Net?
A capitalização de mercado de ICNT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ICNT?
O fornecimento circulante de ICNT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ICNT?
ICNT atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ICNT?
ICNT atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de ICNT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ICNT é $ 59.64K USD.
ICNT vai subir ainda este ano?
ICNT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ICNT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:27:17 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Impossible Cloud Net (ICNT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ICNT para USD

Montante

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.23588 USD

Negocie ICNT

ICNT/USDT
$0.23583
$0.23583$0.23583
+1.97%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

