O preço ao vivo de Robinhood Markets hoje é 139.38 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HOODON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HOODON facilmente na MEXC agora.

Logo de Robinhood Markets

Cotação Robinhood Markets (HOODON)

Preço em tempo real de 1 HOODON para USD

$139.44
$139.44$139.44
+0.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Robinhood Markets (HOODON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:26:27 (UTC+8)

Informações de preço de Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 135.28
$ 135.28$ 135.28
Mínimo 24h
$ 141.81
$ 141.81$ 141.81
Máximo 24h

$ 135.28
$ 135.28$ 135.28

$ 141.81
$ 141.81$ 141.81

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+0.38%

+0.44%

+7.52%

+7.52%

O preço em tempo real de Robinhood Markets (HOODON) é $ 139.38. Nas últimas 24 horas, HOODON foi negociado entre a mínima de $ 135.28 e a máxima de $ 141.81, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HOODON é $ 152.93948357313678, enquanto o mais baixo é $ 96.19355397433952.

Em termos de desempenho de curto prazo, HOODON variou +0.38% na última hora, +0.44% nas últimas 24 horas e +7.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Robinhood Markets (HOODON)

No.2564

$ 488.58K
$ 488.58K$ 488.58K

$ 59.91K
$ 59.91K$ 59.91K

$ 488.58K
$ 488.58K$ 488.58K

3.51K
3.51K 3.51K

3,505.34511093
3,505.34511093 3,505.34511093

ETH

A capitalização de mercado atual de Robinhood Markets é $ 488.58K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.91K. A oferta em circulação de HOODON é 3.51K, com um fornecimento total de 3505.34511093. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 488.58K.

Histórico de preços de Robinhood Markets (HOODON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Robinhood Markets para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.6108+0.44%
30 dias$ +12.76+10.07%
60 dias$ +59.38+74.22%
90 dias$ +59.38+74.22%
Variação de preço de Robinhood Markets hoje

Hoje, HOODON registrou uma variação de $ +0.6108 (+0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Robinhood Markets

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +12.76 (+10.07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Robinhood Markets

Expandindo a visualização para 60 dias, HOODON teve uma variação de $ +59.38 (+74.22%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Robinhood Markets

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +59.38 (+74.22%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Robinhood Markets (HOODON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Robinhood Markets.

O que é Robinhood Markets (HOODON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Robinhood Markets está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Robinhood Markets de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de HOODON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Robinhood Markets em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Robinhood Markets tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Robinhood Markets (em USD)

Quanto valerá Robinhood Markets (HOODON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Robinhood Markets (HOODON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Robinhood Markets.

Confira a previsão de preço de Robinhood Markets agora!

Tokenomics de Robinhood Markets (HOODON)

Compreender a tokenomics de Robinhood Markets (HOODON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HOODON agora!

Como comprar Robinhood Markets (HOODON)

Quer saber como comprar Robinhood Markets? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Robinhood Markets facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

HOODON para moedas locais

1 Robinhood Markets (HOODON) para VND
3,667,784.7
1 Robinhood Markets (HOODON) para AUD
A$213.2514
1 Robinhood Markets (HOODON) para GBP
104.535
1 Robinhood Markets (HOODON) para EUR
119.8668
1 Robinhood Markets (HOODON) para USD
$139.38
1 Robinhood Markets (HOODON) para MYR
RM588.1836
1 Robinhood Markets (HOODON) para TRY
5,845.5972
1 Robinhood Markets (HOODON) para JPY
¥21,185.76
1 Robinhood Markets (HOODON) para ARS
ARS$207,719.4078
1 Robinhood Markets (HOODON) para RUB
11,096.0418
1 Robinhood Markets (HOODON) para INR
12,238.9578
1 Robinhood Markets (HOODON) para IDR
Rp2,322,999.0708
1 Robinhood Markets (HOODON) para PHP
8,188.575
1 Robinhood Markets (HOODON) para EGP
￡E.6,635.8818
1 Robinhood Markets (HOODON) para BRL
R$749.8644
1 Robinhood Markets (HOODON) para CAD
C$195.132
1 Robinhood Markets (HOODON) para BDT
17,032.236
1 Robinhood Markets (HOODON) para NGN
203,473.893
1 Robinhood Markets (HOODON) para COP
$540,231.3048
1 Robinhood Markets (HOODON) para ZAR
R.2,405.6988
1 Robinhood Markets (HOODON) para UAH
5,824.6902
1 Robinhood Markets (HOODON) para TZS
T.Sh.346,716.1128
1 Robinhood Markets (HOODON) para VES
Bs29,548.56
1 Robinhood Markets (HOODON) para CLP
$131,156.58
1 Robinhood Markets (HOODON) para PKR
Rs39,161.5986
1 Robinhood Markets (HOODON) para KZT
75,056.13
1 Robinhood Markets (HOODON) para THB
฿4,550.757
1 Robinhood Markets (HOODON) para TWD
NT$4,298.4792
1 Robinhood Markets (HOODON) para AED
د.إ511.5246
1 Robinhood Markets (HOODON) para CHF
Fr110.1102
1 Robinhood Markets (HOODON) para HKD
HK$1,081.5888
1 Robinhood Markets (HOODON) para AMD
֏53,381.1462
1 Robinhood Markets (HOODON) para MAD
.د.م1,285.0836
1 Robinhood Markets (HOODON) para MXN
$2,571.561
1 Robinhood Markets (HOODON) para SAR
ريال522.675
1 Robinhood Markets (HOODON) para ETB
Br21,047.7738
1 Robinhood Markets (HOODON) para KES
KSh18,006.5022
1 Robinhood Markets (HOODON) para JOD
د.أ98.82042
1 Robinhood Markets (HOODON) para PLN
508.737
1 Robinhood Markets (HOODON) para RON
лв609.0906
1 Robinhood Markets (HOODON) para SEK
kr1,310.172
1 Robinhood Markets (HOODON) para BGN
лв234.1584
1 Robinhood Markets (HOODON) para HUF
Ft46,755.021
1 Robinhood Markets (HOODON) para CZK
2,914.4358
1 Robinhood Markets (HOODON) para KWD
د.ك42.65028
1 Robinhood Markets (HOODON) para ILS
457.1664
1 Robinhood Markets (HOODON) para BOB
Bs961.722
1 Robinhood Markets (HOODON) para AZN
236.946
1 Robinhood Markets (HOODON) para TJS
SM1,286.4774
1 Robinhood Markets (HOODON) para GEL
377.7198
1 Robinhood Markets (HOODON) para AOA
Kz127,871.3934
1 Robinhood Markets (HOODON) para BHD
.د.ب52.40688
1 Robinhood Markets (HOODON) para BMD
$139.38
1 Robinhood Markets (HOODON) para DKK
kr894.8196
1 Robinhood Markets (HOODON) para HNL
L3,643.3932
1 Robinhood Markets (HOODON) para MUR
6,345.9714
1 Robinhood Markets (HOODON) para NAD
$2,405.6988
1 Robinhood Markets (HOODON) para NOK
kr1,395.1938
1 Robinhood Markets (HOODON) para NZD
$241.1274
1 Robinhood Markets (HOODON) para PAB
B/.139.38
1 Robinhood Markets (HOODON) para PGK
K586.7898
1 Robinhood Markets (HOODON) para QAR
ر.ق507.3432
1 Robinhood Markets (HOODON) para RSD
дин.14,069.0172
1 Robinhood Markets (HOODON) para UZS
soʻm1,699,755.8256
1 Robinhood Markets (HOODON) para ALL
L11,568.54
1 Robinhood Markets (HOODON) para ANG
ƒ249.4902
1 Robinhood Markets (HOODON) para AWG
ƒ249.4902
1 Robinhood Markets (HOODON) para BBD
$278.76
1 Robinhood Markets (HOODON) para BAM
KM234.1584
1 Robinhood Markets (HOODON) para BIF
Fr411,031.62
1 Robinhood Markets (HOODON) para BND
$179.8002
1 Robinhood Markets (HOODON) para BSD
$139.38
1 Robinhood Markets (HOODON) para JMD
$22,349.583
1 Robinhood Markets (HOODON) para KHR
562,015.005
1 Robinhood Markets (HOODON) para KMF
Fr59,097.12
1 Robinhood Markets (HOODON) para LAK
3,029,999.9394
1 Robinhood Markets (HOODON) para LKR
රු42,325.5246
1 Robinhood Markets (HOODON) para MDL
L2,368.0662
1 Robinhood Markets (HOODON) para MGA
Ar630,677.7744
1 Robinhood Markets (HOODON) para MOP
P1,115.04
1 Robinhood Markets (HOODON) para MVR
2,132.514
1 Robinhood Markets (HOODON) para MWK
MK241,979.0118
1 Robinhood Markets (HOODON) para MZN
MT8,906.382
1 Robinhood Markets (HOODON) para NPR
रु19,567.5582
1 Robinhood Markets (HOODON) para PYG
988,482.96
1 Robinhood Markets (HOODON) para RWF
Fr201,961.62
1 Robinhood Markets (HOODON) para SBD
$1,145.7036
1 Robinhood Markets (HOODON) para SCR
1,948.5324
1 Robinhood Markets (HOODON) para SRD
$5,531.9922
1 Robinhood Markets (HOODON) para SVC
$1,218.1812
1 Robinhood Markets (HOODON) para SZL
L2,409.8802
1 Robinhood Markets (HOODON) para TMT
m489.2238
1 Robinhood Markets (HOODON) para TND
د.ت408.52278
1 Robinhood Markets (HOODON) para TTD
$944.9964
1 Robinhood Markets (HOODON) para UGX
Sh485,599.92
1 Robinhood Markets (HOODON) para XAF
Fr78,610.32
1 Robinhood Markets (HOODON) para XCD
$376.326
1 Robinhood Markets (HOODON) para XOF
Fr78,610.32
1 Robinhood Markets (HOODON) para XPF
Fr14,216.76
1 Robinhood Markets (HOODON) para BWP
P1,988.9526
1 Robinhood Markets (HOODON) para BZD
$280.1538
1 Robinhood Markets (HOODON) para CVE
$13,274.5512
1 Robinhood Markets (HOODON) para DJF
Fr24,670.26
1 Robinhood Markets (HOODON) para DOP
$8,875.7184
1 Robinhood Markets (HOODON) para DZD
د.ج18,143.0946
1 Robinhood Markets (HOODON) para FJD
$316.3926
1 Robinhood Markets (HOODON) para GNF
Fr1,211,909.1
1 Robinhood Markets (HOODON) para GTQ
Q1,066.257
1 Robinhood Markets (HOODON) para GYD
$29,158.296
1 Robinhood Markets (HOODON) para ISK
kr17,143.74

Para uma compreensão mais aprofundada de Robinhood Markets, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Robinhood Markets
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Robinhood Markets

Quanto vale hoje o Robinhood Markets (HOODON)?
O preço ao vivo de HOODON em USD é 139.38 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HOODON para USD?
O preço atual de HOODON para USD é $ 139.38. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Robinhood Markets?
A capitalização de mercado de HOODON é $ 488.58K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HOODON?
O fornecimento circulante de HOODON é de 3.51K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HOODON?
HOODON atingiu um preço máximo histórico de 152.93948357313678 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HOODON?
HOODON atingiu um preço minímo histórico de 96.19355397433952 USD.
Qual é o volume de negociação de HOODON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HOODON é $ 59.91K USD.
HOODON vai subir ainda este ano?
HOODON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HOODON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:26:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Robinhood Markets (HOODON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

