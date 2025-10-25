O que é Hims Hers Health (HIMSON)

Previsão de preço do Hims Hers Health (em USD)

Quanto valerá Hims Hers Health (HIMSON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Hims Hers Health (HIMSON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Hims Hers Health.

Confira a previsão de preço de Hims Hers Health agora!

Tokenomics de Hims Hers Health (HIMSON)

Compreender a tokenomics de Hims Hers Health (HIMSON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HIMSON agora!

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Hims Hers Health Quanto vale hoje o Hims Hers Health (HIMSON)? O preço ao vivo de HIMSON em USD é 49.16 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HIMSON para USD? $ 49.16 . Confira o O preço atual de HIMSON para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Hims Hers Health? A capitalização de mercado de HIMSON é $ 291.28K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HIMSON? O fornecimento circulante de HIMSON é de 5.93K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HIMSON? HIMSON atingiu um preço máximo histórico de 64.87097006673565 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HIMSON? HIMSON atingiu um preço minímo histórico de 42.91605561045867 USD . Qual é o volume de negociação de HIMSON? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HIMSON é $ 57.99K USD . HIMSON vai subir ainda este ano? HIMSON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HIMSON para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Hims Hers Health (HIMSON)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

