O preço ao vivo de Hims Hers Health hoje é 49.16 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HIMSON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HIMSON facilmente na MEXC agora.

Logo de Hims Hers Health

Cotação Hims Hers Health (HIMSON)

Preço em tempo real de 1 HIMSON para USD

$49.17
$49.17$49.17
-1.52%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Hims Hers Health (HIMSON)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:42 (UTC+8)

Informações de preço de Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 48.76
$ 48.76$ 48.76
Mínimo 24h
$ 50.76
$ 50.76$ 50.76
Máximo 24h

$ 48.76
$ 48.76$ 48.76

$ 50.76
$ 50.76$ 50.76

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

-0.07%

-1.52%

-2.95%

-2.95%

O preço em tempo real de Hims Hers Health (HIMSON) é $ 49.16. Nas últimas 24 horas, HIMSON foi negociado entre a mínima de $ 48.76 e a máxima de $ 50.76, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HIMSON é $ 64.87097006673565, enquanto o mais baixo é $ 42.91605561045867.

Em termos de desempenho de curto prazo, HIMSON variou -0.07% na última hora, -1.52% nas últimas 24 horas e -2.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hims Hers Health (HIMSON)

No.2766

$ 291.28K
$ 291.28K$ 291.28K

$ 57.99K
$ 57.99K$ 57.99K

$ 291.28K
$ 291.28K$ 291.28K

5.93K
5.93K 5.93K

5,925.19731373
5,925.19731373 5,925.19731373

ETH

A capitalização de mercado atual de Hims Hers Health é $ 291.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.99K. A oferta em circulação de HIMSON é 5.93K, com um fornecimento total de 5925.19731373. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 291.28K.

Histórico de preços de Hims Hers Health (HIMSON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Hims Hers Health para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.7589-1.52%
30 dias$ -4.28-8.01%
60 dias$ +19.16+63.86%
90 dias$ +19.16+63.86%
Variação de preço de Hims Hers Health hoje

Hoje, HIMSON registrou uma variação de $ -0.7589 (-1.52%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Hims Hers Health

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -4.28 (-8.01%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Hims Hers Health

Expandindo a visualização para 60 dias, HIMSON teve uma variação de $ +19.16 (+63.86%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Hims Hers Health

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +19.16 (+63.86%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Hims Hers Health (HIMSON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Hims Hers Health.

O que é Hims Hers Health (HIMSON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Hims Hers Health está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Hims Hers Health de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de HIMSON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Hims Hers Health em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Hims Hers Health tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Hims Hers Health (em USD)

Quanto valerá Hims Hers Health (HIMSON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Hims Hers Health (HIMSON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Hims Hers Health.

Confira a previsão de preço de Hims Hers Health agora!

Tokenomics de Hims Hers Health (HIMSON)

Compreender a tokenomics de Hims Hers Health (HIMSON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HIMSON agora!

Como comprar Hims Hers Health (HIMSON)

Quer saber como comprar Hims Hers Health? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Hims Hers Health facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Hims Hers Health

Para uma compreensão mais aprofundada de Hims Hers Health, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Hims Hers Health
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Hims Hers Health

Quanto vale hoje o Hims Hers Health (HIMSON)?
O preço ao vivo de HIMSON em USD é 49.16 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HIMSON para USD?
O preço atual de HIMSON para USD é $ 49.16. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Hims Hers Health?
A capitalização de mercado de HIMSON é $ 291.28K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HIMSON?
O fornecimento circulante de HIMSON é de 5.93K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HIMSON?
HIMSON atingiu um preço máximo histórico de 64.87097006673565 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HIMSON?
HIMSON atingiu um preço minímo histórico de 42.91605561045867 USD.
Qual é o volume de negociação de HIMSON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HIMSON é $ 57.99K USD.
HIMSON vai subir ainda este ano?
HIMSON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HIMSON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:42 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Hims Hers Health (HIMSON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

