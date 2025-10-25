O que é Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Previsão de preço do Hemi (em USD)

Tokenomics de Hemi (HEMI)

Compreender a tokenomics de Hemi (HEMI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HEMI agora!

Como comprar Hemi (HEMI)

Recurso Hemi

Para uma compreensão mais aprofundada de Hemi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Hemi Quanto vale hoje o Hemi (HEMI)? O preço ao vivo de HEMI em USD é 0.06047 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HEMI para USD? $ 0.06047 . Confira o O preço atual de HEMI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Hemi? A capitalização de mercado de HEMI é $ 59.11M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HEMI? O fornecimento circulante de HEMI é de 977.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HEMI? HEMI atingiu um preço máximo histórico de 0.19259179461442666 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HEMI? HEMI atingiu um preço minímo histórico de 0.015350458365510373 USD . Qual é o volume de negociação de HEMI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HEMI é $ 255.46K USD . HEMI vai subir ainda este ano? HEMI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HEMI para uma análise mais detalhada.

