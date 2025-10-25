O preço ao vivo de Alphabet xStock hoje é 259.45 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GOOGLX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GOOGLX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Alphabet xStock hoje é 259.45 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GOOGLX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GOOGLX facilmente na MEXC agora.

Logo de Alphabet xStock

Cotação Alphabet xStock (GOOGLX)

Preço em tempo real de 1 GOOGLX para USD

$259.45
$259.45$259.45
-0.08%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Alphabet xStock (GOOGLX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:25:25 (UTC+8)

Informações de preço de Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 254.85
$ 254.85$ 254.85
Mínimo 24h
$ 261.43
$ 261.43$ 261.43
Máximo 24h

$ 254.85
$ 254.85$ 254.85

$ 261.43
$ 261.43$ 261.43

$ 261.2961073735803
$ 261.2961073735803$ 261.2961073735803

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.20%

-0.08%

+2.02%

+2.02%

O preço em tempo real de Alphabet xStock (GOOGLX) é $ 259.45. Nas últimas 24 horas, GOOGLX foi negociado entre a mínima de $ 254.85 e a máxima de $ 261.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GOOGLX é $ 261.2961073735803, enquanto o mais baixo é $ 169.44795144400413.

Em termos de desempenho de curto prazo, GOOGLX variou -0.20% na última hora, -0.08% nas últimas 24 horas e +2.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1353

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

$ 59.10K
$ 59.10K$ 59.10K

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.22482465
22,599.22482465 22,599.22482465

SOL

A capitalização de mercado atual de Alphabet xStock é $ 5.86M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.10K. A oferta em circulação de GOOGLX é 22.60K, com um fornecimento total de 22599.22482465. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.86M.

Histórico de preços de Alphabet xStock (GOOGLX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Alphabet xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.2077-0.08%
30 dias$ +12.56+5.08%
60 dias$ +51+24.46%
90 dias$ +65.35+33.66%
Variação de preço de Alphabet xStock hoje

Hoje, GOOGLX registrou uma variação de $ -0.2077 (-0.08%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Alphabet xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +12.56 (+5.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Alphabet xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, GOOGLX teve uma variação de $ +51 (+24.46%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Alphabet xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +65.35 (+33.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Alphabet xStock (GOOGLX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Alphabet xStock.

O que é Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Alphabet xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GOOGLX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Alphabet xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Alphabet xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Alphabet xStock (em USD)

Quanto valerá Alphabet xStock (GOOGLX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Alphabet xStock (GOOGLX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Alphabet xStock.

Confira a previsão de preço de Alphabet xStock agora!

Tokenomics de Alphabet xStock (GOOGLX)

Compreender a tokenomics de Alphabet xStock (GOOGLX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GOOGLX agora!

Como comprar Alphabet xStock (GOOGLX)

Quer saber como comprar Alphabet xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Alphabet xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GOOGLX para moedas locais

1 Alphabet xStock (GOOGLX) para VND
6,827,426.75
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para AUD
A$396.9585
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para GBP
194.5875
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para EUR
223.127
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para USD
$259.45
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MYR
RM1,094.879
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TRY
10,881.333
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para JPY
¥39,436.4
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ARS
ARS$386,660.9295
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para RUB
20,654.8145
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para INR
22,782.3045
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para IDR
Rp4,324,164.937
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para PHP
15,242.6875
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para EGP
￡E.12,352.4145
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BRL
R$1,395.841
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para CAD
C$363.23
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BDT
31,704.79
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para NGN
378,758.0825
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para COP
$1,005,617.822
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ZAR
R.4,478.107
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para UAH
10,842.4155
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TZS
T.Sh.645,397.442
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para VES
Bs55,003.4
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para CLP
$244,142.45
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para PKR
Rs72,897.6665
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para KZT
139,713.825
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para THB
฿8,471.0425
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TWD
NT$8,001.438
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para AED
د.إ952.1815
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para CHF
Fr204.9655
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para HKD
HK$2,013.332
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para AMD
֏99,366.7555
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MAD
.د.م2,392.129
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MXN
$4,786.8525
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SAR
ريال972.9375
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ETB
Br39,179.5445
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para KES
KSh33,518.3455
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para JOD
د.أ183.95005
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para PLN
946.9925
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para RON
лв1,133.7965
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SEK
kr2,438.83
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BGN
лв435.876
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para HUF
Ft87,032.5025
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para CZK
5,425.0995
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para KWD
د.ك79.3917
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ILS
850.996
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BOB
Bs1,790.205
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para AZN
441.065
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TJS
SM2,394.7235
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para GEL
703.1095
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para AOA
Kz238,027.2135
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BHD
.د.ب97.5532
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BMD
$259.45
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para DKK
kr1,665.669
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para HNL
L6,782.023
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MUR
11,812.7585
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para NAD
$4,478.107
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para NOK
kr2,597.0945
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para NZD
$448.8485
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para PAB
B/.259.45
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para PGK
K1,092.2845
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para QAR
ر.ق944.398
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para RSD
дин.26,188.883
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para UZS
soʻm3,164,023.884
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ALL
L21,534.35
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ANG
ƒ464.4155
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para AWG
ƒ464.4155
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BBD
$518.9
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BAM
KM435.876
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BIF
Fr765,118.05
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BND
$334.6905
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BSD
$259.45
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para JMD
$41,602.8075
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para KHR
1,046,167.2625
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para KMF
Fr110,006.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para LAK
5,640,217.2785
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para LKR
රු78,787.1815
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MDL
L4,408.0555
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MGA
Ar1,173,980.116
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MOP
P2,075.6
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MVR
3,969.585
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MWK
MK450,433.7395
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para MZN
MT16,578.855
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para NPR
रु36,424.1855
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para PYG
1,840,019.4
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para RWF
Fr375,943.05
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SBD
$2,132.679
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SCR
3,627.111
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SRD
$10,297.5705
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SVC
$2,267.593
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para SZL
L4,485.8905
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TMT
m910.6695
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TND
د.ت760.44795
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para TTD
$1,759.071
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para UGX
Sh903,923.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para XAF
Fr146,329.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para XCD
$700.515
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para XOF
Fr146,329.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para XPF
Fr26,463.9
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BWP
P3,702.3515
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para BZD
$521.4945
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para CVE
$24,710.018
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para DJF
Fr45,922.65
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para DOP
$16,521.776
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para DZD
د.ج33,772.6065
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para FJD
$588.9515
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para GNF
Fr2,255,917.75
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para GTQ
Q1,984.7925
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para GYD
$54,276.94
1 Alphabet xStock (GOOGLX) para ISK
kr31,912.35

Recurso Alphabet xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de Alphabet xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Alphabet xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Alphabet xStock

Quanto vale hoje o Alphabet xStock (GOOGLX)?
O preço ao vivo de GOOGLX em USD é 259.45 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GOOGLX para USD?
O preço atual de GOOGLX para USD é $ 259.45. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Alphabet xStock?
A capitalização de mercado de GOOGLX é $ 5.86M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GOOGLX?
O fornecimento circulante de GOOGLX é de 22.60K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GOOGLX?
GOOGLX atingiu um preço máximo histórico de 261.2961073735803 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GOOGLX?
GOOGLX atingiu um preço minímo histórico de 169.44795144400413 USD.
Qual é o volume de negociação de GOOGLX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GOOGLX é $ 59.10K USD.
GOOGLX vai subir ainda este ano?
GOOGLX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GOOGLX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:25:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Alphabet xStock (GOOGLX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Negocie GOOGLX

GOOGLX/USDT
$259.45
$259.45$259.45
-0.06%

