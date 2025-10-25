O preço ao vivo de GOAT Network hoje é 0.08038 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GOATED para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GOATED facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de GOAT Network hoje é 0.08038 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GOATED para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GOATED facilmente na MEXC agora.

Logo de GOAT Network

Cotação GOAT Network (GOATED)

Preço em tempo real de 1 GOATED para USD

$0.08038
$0.08038$0.08038
-0.67%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de GOAT Network (GOATED)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:35 (UTC+8)

Informações de preço de GOAT Network (GOATED) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.07334
$ 0.07334$ 0.07334
Mínimo 24h
$ 0.08498
$ 0.08498$ 0.08498
Máximo 24h

$ 0.07334
$ 0.07334$ 0.07334

$ 0.08498
$ 0.08498$ 0.08498

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-0.38%

-0.67%

+15.48%

+15.48%

O preço em tempo real de GOAT Network (GOATED) é $ 0.08038. Nas últimas 24 horas, GOATED foi negociado entre a mínima de $ 0.07334 e a máxima de $ 0.08498, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GOATED é $ 0.19772632791076053, enquanto o mais baixo é $ 0.052417385027545234.

Em termos de desempenho de curto prazo, GOATED variou -0.38% na última hora, -0.67% nas últimas 24 horas e +15.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GOAT Network (GOATED)

No.1236

$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M

$ 60.92K
$ 60.92K$ 60.92K

$ 80.38M
$ 80.38M$ 80.38M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

A capitalização de mercado atual de GOAT Network é $ 8.39M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.92K. A oferta em circulação de GOATED é 104.35M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 80.38M.

Histórico de preços de GOAT Network (GOATED) em USD

Acompanhe as variações de preço de GOAT Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0005422-0.67%
30 dias$ +0.03038+60.76%
60 dias$ +0.03038+60.76%
90 dias$ +0.03038+60.76%
Variação de preço de GOAT Network hoje

Hoje, GOATED registrou uma variação de $ -0.0005422 (-0.67%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de GOAT Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.03038 (+60.76%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de GOAT Network

Expandindo a visualização para 60 dias, GOATED teve uma variação de $ +0.03038 (+60.76%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de GOAT Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.03038 (+60.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de GOAT Network (GOATED)!

Confira agora a página de histórico de preço do GOAT Network.

O que é GOAT Network (GOATED)

A GOAT Network é um ZK Rollup nativo de Bitcoin, projetado para oferecer rendimento sustentável diretamente em BTC por meio de uma combinação inovadora: o zkMIPS desenvolvido internamente (o zkVM mais rápido pronto para produção), um modelo prático de desafio BitVM2 (reduzindo o período de contestação de 14 dias para menos de 1 dia) e a primeira rede de Sequenciadores Descentralizados do Bitcoin.

GOAT Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em GOAT Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GOATED para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre GOAT Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de GOAT Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do GOAT Network (em USD)

Quanto valerá GOAT Network (GOATED) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GOAT Network (GOATED) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GOAT Network.

Confira a previsão de preço de GOAT Network agora!

Tokenomics de GOAT Network (GOATED)

Compreender a tokenomics de GOAT Network (GOATED) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GOATED agora!

Como comprar GOAT Network (GOATED)

Quer saber como comprar GOAT Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar GOAT Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GOATED para moedas locais

1 GOAT Network (GOATED) para VND
2,115.1997
1 GOAT Network (GOATED) para AUD
A$0.1229814
1 GOAT Network (GOATED) para GBP
0.060285
1 GOAT Network (GOATED) para EUR
0.0691268
1 GOAT Network (GOATED) para USD
$0.08038
1 GOAT Network (GOATED) para MYR
RM0.3392036
1 GOAT Network (GOATED) para TRY
3.3711372
1 GOAT Network (GOATED) para JPY
¥12.21776
1 GOAT Network (GOATED) para ARS
ARS$119.7911178
1 GOAT Network (GOATED) para RUB
6.3990518
1 GOAT Network (GOATED) para INR
7.0581678
1 GOAT Network (GOATED) para IDR
Rp1,339.6661308
1 GOAT Network (GOATED) para PHP
4.722325
1 GOAT Network (GOATED) para EGP
￡E.3.8268918
1 GOAT Network (GOATED) para BRL
R$0.4324444
1 GOAT Network (GOATED) para CAD
C$0.112532
1 GOAT Network (GOATED) para BDT
9.822436
1 GOAT Network (GOATED) para NGN
117.342743
1 GOAT Network (GOATED) para COP
$311.5496648
1 GOAT Network (GOATED) para ZAR
R.1.3873588
1 GOAT Network (GOATED) para UAH
3.3590802
1 GOAT Network (GOATED) para TZS
T.Sh.199.9500728
1 GOAT Network (GOATED) para VES
Bs17.04056
1 GOAT Network (GOATED) para CLP
$75.63758
1 GOAT Network (GOATED) para PKR
Rs22.5843686
1 GOAT Network (GOATED) para KZT
43.28463
1 GOAT Network (GOATED) para THB
฿2.624407
1 GOAT Network (GOATED) para TWD
NT$2.4789192
1 GOAT Network (GOATED) para AED
د.إ0.2949946
1 GOAT Network (GOATED) para CHF
Fr0.0635002
1 GOAT Network (GOATED) para HKD
HK$0.6237488
1 GOAT Network (GOATED) para AMD
֏30.7847362
1 GOAT Network (GOATED) para MAD
.د.م0.7411036
1 GOAT Network (GOATED) para MXN
$1.483011
1 GOAT Network (GOATED) para SAR
ريال0.301425
1 GOAT Network (GOATED) para ETB
Br12.1381838
1 GOAT Network (GOATED) para KES
KSh10.3842922
1 GOAT Network (GOATED) para JOD
د.أ0.05698942
1 GOAT Network (GOATED) para PLN
0.293387
1 GOAT Network (GOATED) para RON
лв0.3512606
1 GOAT Network (GOATED) para SEK
kr0.755572
1 GOAT Network (GOATED) para BGN
лв0.1350384
1 GOAT Network (GOATED) para HUF
Ft26.963471
1 GOAT Network (GOATED) para CZK
1.6807458
1 GOAT Network (GOATED) para KWD
د.ك0.02459628
1 GOAT Network (GOATED) para ILS
0.2636464
1 GOAT Network (GOATED) para BOB
Bs0.554622
1 GOAT Network (GOATED) para AZN
0.136646
1 GOAT Network (GOATED) para TJS
SM0.7419074
1 GOAT Network (GOATED) para GEL
0.2178298
1 GOAT Network (GOATED) para AOA
Kz73.7430234
1 GOAT Network (GOATED) para BHD
.د.ب0.03022288
1 GOAT Network (GOATED) para BMD
$0.08038
1 GOAT Network (GOATED) para DKK
kr0.5160396
1 GOAT Network (GOATED) para HNL
L2.1011332
1 GOAT Network (GOATED) para MUR
3.6597014
1 GOAT Network (GOATED) para NAD
$1.3873588
1 GOAT Network (GOATED) para NOK
kr0.8046038
1 GOAT Network (GOATED) para NZD
$0.1390574
1 GOAT Network (GOATED) para PAB
B/.0.08038
1 GOAT Network (GOATED) para PGK
K0.3383998
1 GOAT Network (GOATED) para QAR
ر.ق0.2925832
1 GOAT Network (GOATED) para RSD
дин.8.1135572
1 GOAT Network (GOATED) para UZS
soʻm980.2437456
1 GOAT Network (GOATED) para ALL
L6.67154
1 GOAT Network (GOATED) para ANG
ƒ0.1438802
1 GOAT Network (GOATED) para AWG
ƒ0.1438802
1 GOAT Network (GOATED) para BBD
$0.16076
1 GOAT Network (GOATED) para BAM
KM0.1350384
1 GOAT Network (GOATED) para BIF
Fr237.04062
1 GOAT Network (GOATED) para BND
$0.1036902
1 GOAT Network (GOATED) para BSD
$0.08038
1 GOAT Network (GOATED) para JMD
$12.888933
1 GOAT Network (GOATED) para KHR
324.112255
1 GOAT Network (GOATED) para KMF
Fr34.08112
1 GOAT Network (GOATED) para LAK
1,747.3912694
1 GOAT Network (GOATED) para LKR
රු24.4089946
1 GOAT Network (GOATED) para MDL
L1.3656562
1 GOAT Network (GOATED) para MGA
Ar363.7098544
1 GOAT Network (GOATED) para MOP
P0.64304
1 GOAT Network (GOATED) para MVR
1.229814
1 GOAT Network (GOATED) para MWK
MK139.5485218
1 GOAT Network (GOATED) para MZN
MT5.136282
1 GOAT Network (GOATED) para NPR
रु11.2845482
1 GOAT Network (GOATED) para PYG
570.05496
1 GOAT Network (GOATED) para RWF
Fr116.47062
1 GOAT Network (GOATED) para SBD
$0.6607236
1 GOAT Network (GOATED) para SCR
1.1237124
1 GOAT Network (GOATED) para SRD
$3.1902822
1 GOAT Network (GOATED) para SVC
$0.7025212
1 GOAT Network (GOATED) para SZL
L1.3897702
1 GOAT Network (GOATED) para TMT
m0.2821338
1 GOAT Network (GOATED) para TND
د.ت0.23559378
1 GOAT Network (GOATED) para TTD
$0.5449764
1 GOAT Network (GOATED) para UGX
Sh280.04392
1 GOAT Network (GOATED) para XAF
Fr45.33432
1 GOAT Network (GOATED) para XCD
$0.217026
1 GOAT Network (GOATED) para XOF
Fr45.33432
1 GOAT Network (GOATED) para XPF
Fr8.19876
1 GOAT Network (GOATED) para BWP
P1.1470226
1 GOAT Network (GOATED) para BZD
$0.1615638
1 GOAT Network (GOATED) para CVE
$7.6553912
1 GOAT Network (GOATED) para DJF
Fr14.22726
1 GOAT Network (GOATED) para DOP
$5.1185984
1 GOAT Network (GOATED) para DZD
د.ج10.4630646
1 GOAT Network (GOATED) para FJD
$0.1824626
1 GOAT Network (GOATED) para GNF
Fr698.9041
1 GOAT Network (GOATED) para GTQ
Q0.614907
1 GOAT Network (GOATED) para GYD
$16.815496
1 GOAT Network (GOATED) para ISK
kr9.88674

Recurso GOAT Network

Para uma compreensão mais aprofundada de GOAT Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do GOAT Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GOAT Network

Quanto vale hoje o GOAT Network (GOATED)?
O preço ao vivo de GOATED em USD é 0.08038 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GOATED para USD?
O preço atual de GOATED para USD é $ 0.08038. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de GOAT Network?
A capitalização de mercado de GOATED é $ 8.39M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GOATED?
O fornecimento circulante de GOATED é de 104.35M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GOATED?
GOATED atingiu um preço máximo histórico de 0.19772632791076053 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GOATED?
GOATED atingiu um preço minímo histórico de 0.052417385027545234 USD.
Qual é o volume de negociação de GOATED?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GOATED é $ 60.92K USD.
GOATED vai subir ainda este ano?
GOATED pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GOATED para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:35 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de GOATED para USD

Montante

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.08037 USD

Negocie GOATED

GOATED/USDT
$0.08038
$0.08038$0.08038
-0.72%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

