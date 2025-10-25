O que é GOAT Network (GOATED)

A GOAT Network é um ZK Rollup nativo de Bitcoin, projetado para oferecer rendimento sustentável diretamente em BTC por meio de uma combinação inovadora: o zkMIPS desenvolvido internamente (o zkVM mais rápido pronto para produção), um modelo prático de desafio BitVM2 (reduzindo o período de contestação de 14 dias para menos de 1 dia) e a primeira rede de Sequenciadores Descentralizados do Bitcoin.

Tokenomics de GOAT Network (GOATED)

Compreender a tokenomics de GOAT Network (GOATED) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GOATED agora!

Para uma compreensão mais aprofundada de GOAT Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Atualizações importantes da indústria sobre o GOAT Network (GOATED)

