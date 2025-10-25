O preço ao vivo de Griffin AI hoje é 0.00874 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GAIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GAIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Griffin AI hoje é 0.00874 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GAIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GAIN facilmente na MEXC agora.

Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:07 (UTC+8)

Informações de preço de Griffin AI (GAIN) (USD)

O preço em tempo real de Griffin AI (GAIN) é $ 0.00874. Nas últimas 24 horas, GAIN foi negociado entre a mínima de $ 0.008435 e a máxima de $ 0.009732, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GAIN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, GAIN variou -2.79% na última hora, -1.32% nas últimas 24 horas e -21.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 61.69K
$ 61.69K$ 61.69K

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Griffin AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 61.69K. A oferta em circulação de GAIN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.74M.

Histórico de preços de Griffin AI (GAIN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Griffin AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00011691-1.32%
30 dias$ -0.00994-53.22%
60 dias$ -0.01126-56.30%
90 dias$ -0.01126-56.30%
Variação de preço de Griffin AI hoje

Hoje, GAIN registrou uma variação de $ -0.00011691 (-1.32%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Griffin AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00994 (-53.22%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Griffin AI

Expandindo a visualização para 60 dias, GAIN teve uma variação de $ -0.01126 (-56.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Griffin AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.01126 (-56.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Griffin AI (GAIN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Griffin AI.

O que é Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Griffin AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GAIN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Griffin AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Griffin AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Griffin AI (em USD)

Quanto valerá Griffin AI (GAIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Griffin AI (GAIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Griffin AI.

Confira a previsão de preço de Griffin AI agora!

Tokenomics de Griffin AI (GAIN)

Compreender a tokenomics de Griffin AI (GAIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GAIN agora!

Como comprar Griffin AI (GAIN)

Quer saber como comprar Griffin AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Griffin AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Griffin AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Griffin AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Griffin AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Griffin AI

Quanto vale hoje o Griffin AI (GAIN)?
O preço ao vivo de GAIN em USD é 0.00874 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GAIN para USD?
O preço atual de GAIN para USD é $ 0.00874. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Griffin AI?
A capitalização de mercado de GAIN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GAIN?
O fornecimento circulante de GAIN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GAIN?
GAIN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GAIN?
GAIN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de GAIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GAIN é $ 61.69K USD.
GAIN vai subir ainda este ano?
GAIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GAIN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:07 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Griffin AI (GAIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

