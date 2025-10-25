Cotação Griffin AI (GAIN)
O preço em tempo real de Griffin AI (GAIN) é $ 0.00874. Nas últimas 24 horas, GAIN foi negociado entre a mínima de $ 0.008435 e a máxima de $ 0.009732, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GAIN é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, GAIN variou -2.79% na última hora, -1.32% nas últimas 24 horas e -21.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
BSC
A capitalização de mercado atual de Griffin AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 61.69K. A oferta em circulação de GAIN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.74M.
Acompanhe as variações de preço de Griffin AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00011691
|-1.32%
|30 dias
|$ -0.00994
|-53.22%
|60 dias
|$ -0.01126
|-56.30%
|90 dias
|$ -0.01126
|-56.30%
Hoje, GAIN registrou uma variação de $ -0.00011691 (-1.32%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00994 (-53.22%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GAIN teve uma variação de $ -0.01126 (-56.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.01126 (-56.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Griffin AI (GAIN)!
Confira agora a página de histórico de preço do Griffin AI.
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
Griffin AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Griffin AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GAIN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Griffin AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Griffin AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá Griffin AI (GAIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Griffin AI (GAIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Griffin AI.
Confira a previsão de preço de Griffin AI agora!
Compreender a tokenomics de Griffin AI (GAIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GAIN agora!
Quer saber como comprar Griffin AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Griffin AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de Griffin AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
