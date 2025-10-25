O que é Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe's first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb's Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI's native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Tokenomics de Griffin AI (GAIN)

Compreender a tokenomics de Griffin AI (GAIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GAIN agora!

Recurso Griffin AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Griffin AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Griffin AI Quanto vale hoje o Griffin AI (GAIN)? O preço ao vivo de GAIN em USD é 0.00874 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GAIN para USD? $ 0.00874 . Confira o O preço atual de GAIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Griffin AI? A capitalização de mercado de GAIN é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GAIN? O fornecimento circulante de GAIN é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GAIN? GAIN atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GAIN? GAIN atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de GAIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GAIN é $ 61.69K USD . GAIN vai subir ainda este ano? GAIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GAIN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Griffin AI (GAIN)

