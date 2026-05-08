Qual é o preço atual de Flipr?

O preço em tempo real de Flipr (FLIPR) é $0.00002346 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Flipr está posicionado no mercado?

Flipr ocupa atualmente a posição de número #9102 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $16413.1. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de FLIPR?

A oferta circulante de FLIPR é de 699620656.793898 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Flipr?

Nas últimas 24 horas, Flipr teve uma variação de preço entre $ (mínimo de 24 horas) e $ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Flipr está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Flipr atingiu um máximo histórico de $0.02803878, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00002282. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de FLIPR hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Flipr?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Trading Bots. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.