O que é ERA (ERA)

ERA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ERA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de ERA para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre ERA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ERA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ERA (em USD)

Quanto valerá ERA (ERA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ERA (ERA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ERA.

Confira a previsão de preço de ERA agora!

Tokenomics de ERA (ERA)

Compreender a tokenomics de ERA (ERA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ERA agora!

Como comprar ERA (ERA)

Quer saber como comprar ERA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ERA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ERA para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso ERA

Para uma compreensão mais aprofundada de ERA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ERA Quanto vale hoje o ERA (ERA)? O preço ao vivo de ERA em USD é 0.3275 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ERA para USD? $ 0.3275 . Confira o O preço atual de ERA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ERA? A capitalização de mercado de ERA é $ 48.63M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ERA? O fornecimento circulante de ERA é de 148.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ERA? ERA atingiu um preço máximo histórico de 2.002420427794785 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ERA? ERA atingiu um preço minímo histórico de 0.2815714145169596 USD . Qual é o volume de negociação de ERA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ERA é $ 314.68K USD . ERA vai subir ainda este ano? ERA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ERA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o ERA (ERA)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

