O preço ao vivo de DKING hoje é -- USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DKING para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DKING facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de DKING hoje é -- USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DKING para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DKING facilmente na MEXC agora.

Mais sobre DKING

Informações sobre preços de DKING

Tokenomics de DKING

Previsão de preço de DKING

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de DKING

Cotação DKING (DKING)

Deslistado

USD
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Última atualização da página: 2025-10-25 18:51:30 (UTC+8)

Informações de preço de DKING (DKING) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
--
----
Mínimo 24h
--
----
Máximo 24h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

O preço em tempo real de DKING (DKING) é --. Nas últimas 24 horas, DKING foi negociado entre a mínima de -- e a máxima de --, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DKING é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DKING variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -- nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DKING (DKING)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

A capitalização de mercado atual de DKING é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DKING é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de DKING (DKING) em USD

Acompanhe as variações de preço de DKING para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
No Data
Variação de preço de DKING hoje

Hoje, DKING registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de DKING

Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de DKING

Expandindo a visualização para 60 dias, DKING teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de DKING

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é DKING (DKING)

DKING está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em DKING de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DKING para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre DKING em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de DKING tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do DKING (em USD)

Quanto valerá DKING (DKING) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DKING (DKING) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DKING.

Confira a previsão de preço de DKING agora!

Tokenomics de DKING (DKING)

Compreender a tokenomics de DKING (DKING) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DKING agora!

Como comprar DKING (DKING)

Quer saber como comprar DKING? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar DKING facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DKING para moedas locais

1 DKING (DKING) para VND
--
1 DKING (DKING) para AUD
A$--
1 DKING (DKING) para GBP
--
1 DKING (DKING) para EUR
--
1 DKING (DKING) para USD
$--
1 DKING (DKING) para MYR
RM--
1 DKING (DKING) para TRY
--
1 DKING (DKING) para JPY
¥--
1 DKING (DKING) para ARS
ARS$--
1 DKING (DKING) para RUB
--
1 DKING (DKING) para INR
--
1 DKING (DKING) para IDR
Rp--
1 DKING (DKING) para PHP
--
1 DKING (DKING) para EGP
￡E.--
1 DKING (DKING) para BRL
R$--
1 DKING (DKING) para CAD
C$--
1 DKING (DKING) para BDT
--
1 DKING (DKING) para NGN
--
1 DKING (DKING) para COP
$--
1 DKING (DKING) para ZAR
R.--
1 DKING (DKING) para UAH
--
1 DKING (DKING) para TZS
T.Sh.--
1 DKING (DKING) para VES
Bs--
1 DKING (DKING) para CLP
$--
1 DKING (DKING) para PKR
Rs--
1 DKING (DKING) para KZT
--
1 DKING (DKING) para THB
฿--
1 DKING (DKING) para TWD
NT$--
1 DKING (DKING) para AED
د.إ--
1 DKING (DKING) para CHF
Fr--
1 DKING (DKING) para HKD
HK$--
1 DKING (DKING) para AMD
֏--
1 DKING (DKING) para MAD
.د.م--
1 DKING (DKING) para MXN
$--
1 DKING (DKING) para SAR
ريال--
1 DKING (DKING) para ETB
Br--
1 DKING (DKING) para KES
KSh--
1 DKING (DKING) para JOD
د.أ--
1 DKING (DKING) para PLN
--
1 DKING (DKING) para RON
лв--
1 DKING (DKING) para SEK
kr--
1 DKING (DKING) para BGN
лв--
1 DKING (DKING) para HUF
Ft--
1 DKING (DKING) para CZK
--
1 DKING (DKING) para KWD
د.ك--
1 DKING (DKING) para ILS
--
1 DKING (DKING) para BOB
Bs--
1 DKING (DKING) para AZN
--
1 DKING (DKING) para TJS
SM--
1 DKING (DKING) para GEL
--
1 DKING (DKING) para AOA
Kz--
1 DKING (DKING) para BHD
.د.ب--
1 DKING (DKING) para BMD
$--
1 DKING (DKING) para DKK
kr--
1 DKING (DKING) para HNL
L--
1 DKING (DKING) para MUR
--
1 DKING (DKING) para NAD
$--
1 DKING (DKING) para NOK
kr--
1 DKING (DKING) para NZD
$--
1 DKING (DKING) para PAB
B/.--
1 DKING (DKING) para PGK
K--
1 DKING (DKING) para QAR
ر.ق--
1 DKING (DKING) para RSD
дин.--
1 DKING (DKING) para UZS
soʻm--
1 DKING (DKING) para ALL
L--
1 DKING (DKING) para ANG
ƒ--
1 DKING (DKING) para AWG
ƒ--
1 DKING (DKING) para BBD
$--
1 DKING (DKING) para BAM
KM--
1 DKING (DKING) para BIF
Fr--
1 DKING (DKING) para BND
$--
1 DKING (DKING) para BSD
$--
1 DKING (DKING) para JMD
$--
1 DKING (DKING) para KHR
--
1 DKING (DKING) para KMF
Fr--
1 DKING (DKING) para LAK
--
1 DKING (DKING) para LKR
රු--
1 DKING (DKING) para MDL
L--
1 DKING (DKING) para MGA
Ar--
1 DKING (DKING) para MOP
P--
1 DKING (DKING) para MVR
--
1 DKING (DKING) para MWK
MK--
1 DKING (DKING) para MZN
MT--
1 DKING (DKING) para NPR
रु--
1 DKING (DKING) para PYG
--
1 DKING (DKING) para RWF
Fr--
1 DKING (DKING) para SBD
$--
1 DKING (DKING) para SCR
--
1 DKING (DKING) para SRD
$--
1 DKING (DKING) para SVC
$--
1 DKING (DKING) para SZL
L--
1 DKING (DKING) para TMT
m--
1 DKING (DKING) para TND
د.ت--
1 DKING (DKING) para TTD
$--
1 DKING (DKING) para UGX
Sh--
1 DKING (DKING) para XAF
Fr--
1 DKING (DKING) para XCD
$--
1 DKING (DKING) para XOF
Fr--
1 DKING (DKING) para XPF
Fr--
1 DKING (DKING) para BWP
P--
1 DKING (DKING) para BZD
$--
1 DKING (DKING) para CVE
$--
1 DKING (DKING) para DJF
Fr--
1 DKING (DKING) para DOP
$--
1 DKING (DKING) para DZD
د.ج--
1 DKING (DKING) para FJD
$--
1 DKING (DKING) para GNF
Fr--
1 DKING (DKING) para GTQ
Q--
1 DKING (DKING) para GYD
$--
1 DKING (DKING) para ISK
kr--

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre DKING

Quanto vale hoje o DKING (DKING)?
O preço ao vivo de DKING em USD é -- USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DKING para USD?
O preço atual de DKING para USD é --. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de DKING?
A capitalização de mercado de DKING é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DKING?
O fornecimento circulante de DKING é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DKING?
DKING atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DKING?
DKING atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DKING?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DKING é -- USD.
DKING vai subir ainda este ano?
DKING pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DKING para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:51:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o DKING (DKING)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DKING para USD

Montante

DKING
DKING
USD
USD

1 DKING = -- USD

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,620.01
$111,620.01$111,620.01

+1.42%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,943.00
$3,943.00$3,943.00

+1.39%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06953
$0.06953$0.06953

+92.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$191.83
$191.83$191.83

+1.25%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.9213
$8.9213$8.9213

-54.17%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,943.00
$3,943.00$3,943.00

+1.39%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,620.01
$111,620.01$111,620.01

+1.42%

Logo de Solana

Solana

SOL

$191.83
$191.83$191.83

+1.25%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5486
$2.5486$2.5486

+2.77%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19697
$0.19697$0.19697

+1.05%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000178
$0.000000000000178$0.000000000000178

+78.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$1.400000
$1.400000$1.400000

+186,566.66%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.7898
$1.7898$1.7898

+7,059.20%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.7898
$1.7898$1.7898

+7,059.20%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000007700
$0.0000000000000000007700$0.0000000000000000007700

+3,368.46%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005691
$0.0005691$0.0005691

+689.32%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$239.89
$239.89$239.89

+164.95%

Logo de Reaxa

Reaxa

REAXA

$0.0005034
$0.0005034$0.0005034

+106.82%