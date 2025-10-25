O preço ao vivo de Cisco Systems hoje é 70.65 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CSCOON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CSCOON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Cisco Systems hoje é 70.65 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CSCOON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CSCOON facilmente na MEXC agora.

Logo de Cisco Systems

Cotação Cisco Systems (CSCOON)

Preço em tempo real de 1 CSCOON para USD

$70.65
$70.65$70.65
-0.43%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Cisco Systems (CSCOON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:15:49 (UTC+8)

Informações de preço de Cisco Systems (CSCOON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 70.42
$ 70.42$ 70.42
Mínimo 24h
$ 71.19
$ 71.19$ 71.19
Máximo 24h

$ 70.42
$ 70.42$ 70.42

$ 71.19
$ 71.19$ 71.19

$ 71.61371977719382
$ 71.61371977719382$ 71.61371977719382

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-0.05%

-0.43%

-0.47%

-0.47%

O preço em tempo real de Cisco Systems (CSCOON) é $ 70.65. Nas últimas 24 horas, CSCOON foi negociado entre a mínima de $ 70.42 e a máxima de $ 71.19, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CSCOON é $ 71.61371977719382, enquanto o mais baixo é $ 66.14352617950215.

Em termos de desempenho de curto prazo, CSCOON variou -0.05% na última hora, -0.43% nas últimas 24 horas e -0.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cisco Systems (CSCOON)

No.1897

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 56.27K
$ 56.27K$ 56.27K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

24.86K
24.86K 24.86K

24,859.7636023
24,859.7636023 24,859.7636023

ETH

A capitalização de mercado atual de Cisco Systems é $ 1.76M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.27K. A oferta em circulação de CSCOON é 24.86K, com um fornecimento total de 24859.7636023. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.76M.

Histórico de preços de Cisco Systems (CSCOON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Cisco Systems para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.3051-0.43%
30 dias$ +3.27+4.85%
60 dias$ +30.65+76.62%
90 dias$ +30.65+76.62%
Variação de preço de Cisco Systems hoje

Hoje, CSCOON registrou uma variação de $ -0.3051 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Cisco Systems

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +3.27 (+4.85%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Cisco Systems

Expandindo a visualização para 60 dias, CSCOON teve uma variação de $ +30.65 (+76.62%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Cisco Systems

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +30.65 (+76.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Cisco Systems (CSCOON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Cisco Systems.

O que é Cisco Systems (CSCOON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Cisco Systems está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Cisco Systems de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CSCOON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Cisco Systems em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Cisco Systems tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Cisco Systems (em USD)

Quanto valerá Cisco Systems (CSCOON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Cisco Systems (CSCOON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Cisco Systems.

Confira a previsão de preço de Cisco Systems agora!

Tokenomics de Cisco Systems (CSCOON)

Compreender a tokenomics de Cisco Systems (CSCOON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CSCOON agora!

Como comprar Cisco Systems (CSCOON)

Quer saber como comprar Cisco Systems? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Cisco Systems facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CSCOON para moedas locais

Recurso Cisco Systems

Para uma compreensão mais aprofundada de Cisco Systems, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Cisco Systems
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Cisco Systems

Quanto vale hoje o Cisco Systems (CSCOON)?
O preço ao vivo de CSCOON em USD é 70.65 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CSCOON para USD?
O preço atual de CSCOON para USD é $ 70.65. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Cisco Systems?
A capitalização de mercado de CSCOON é $ 1.76M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CSCOON?
O fornecimento circulante de CSCOON é de 24.86K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CSCOON?
CSCOON atingiu um preço máximo histórico de 71.61371977719382 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CSCOON?
CSCOON atingiu um preço minímo histórico de 66.14352617950215 USD.
Qual é o volume de negociação de CSCOON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CSCOON é $ 56.27K USD.
CSCOON vai subir ainda este ano?
CSCOON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CSCOON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:15:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cisco Systems (CSCOON)

10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

