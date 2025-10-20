O que é CRETA (CRETA)

Fundada e moldada por especialistas de classe mundial em desenvolvimento de motores de jogos, publicação, marketing e tecnologia blockchain, a Creta garante ser a plataforma blockchain mais criativa e inovadora em qualidade e desempenho de ponta. A CRETA oferece um mundo cíclico interligado com a realidade, criado para que você possa aproveitar todos os serviços, incluindo criação de conteúdo, jogos, transações, comunicação e muito mais. Tudo reunido em um único mundo comum, onde jogadores e criadores são iguais e podem construir seus próprios universos.

Tokenomics de CRETA (CRETA)

Compreender a tokenomics de CRETA (CRETA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRETA agora!

Como comprar CRETA (CRETA)

Quer saber como comprar CRETA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar CRETA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Para uma compreensão mais aprofundada de CRETA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CRETA Quanto vale hoje o CRETA (CRETA)? O preço ao vivo de CRETA em USD é 0.003104 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CRETA para USD? $ 0.003104 . Confira o O preço atual de CRETA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CRETA? A capitalização de mercado de CRETA é $ 4.55M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CRETA? O fornecimento circulante de CRETA é de 1.47B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CRETA? CRETA atingiu um preço máximo histórico de 2.382079672694401 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CRETA? CRETA atingiu um preço minímo histórico de 0.002823386193634558 USD . Qual é o volume de negociação de CRETA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CRETA é $ 63.19K USD . CRETA vai subir ainda este ano? CRETA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CRETA para uma análise mais detalhada.

