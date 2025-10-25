O preço ao vivo de Whalebit hoje é 1.915 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CES facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Whalebit hoje é 1.915 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CES facilmente na MEXC agora.

Mais sobre CES

Informações sobre preços de CES

Site oficial do CES

Tokenomics de CES

Previsão de preço de CES

Histórico de preço de CES

Guia de compra de CES

Conversor de CES para moeda Fiat

Spot CES

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Whalebit

Cotação Whalebit (CES)

Preço em tempo real de 1 CES para USD

$1.917
$1.917$1.917
-2.24%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Whalebit (CES)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:13:05 (UTC+8)

Informações de preço de Whalebit (CES) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.91
$ 1.91$ 1.91
Mínimo 24h
$ 1.973
$ 1.973$ 1.973
Máximo 24h

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 1.973
$ 1.973$ 1.973

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.47%

-2.23%

-15.08%

-15.08%

O preço em tempo real de Whalebit (CES) é $ 1.915. Nas últimas 24 horas, CES foi negociado entre a mínima de $ 1.91 e a máxima de $ 1.973, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CES é $ 11.68679398493145, enquanto o mais baixo é $ 0.08422316231675472.

Em termos de desempenho de curto prazo, CES variou -0.47% na última hora, -2.23% nas últimas 24 horas e -15.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Whalebit (CES)

No.3860

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 310.03K
$ 310.03K$ 310.03K

$ 808.85M
$ 808.85M$ 808.85M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

A capitalização de mercado atual de Whalebit é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 310.03K. A oferta em circulação de CES é 0.00, com um fornecimento total de 422375579.421211. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 808.85M.

Histórico de preços de Whalebit (CES) em USD

Acompanhe as variações de preço de Whalebit para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.04392-2.23%
30 dias$ -0.585-23.40%
60 dias$ -0.585-23.40%
90 dias$ -0.585-23.40%
Variação de preço de Whalebit hoje

Hoje, CES registrou uma variação de $ -0.04392 (-2.23%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Whalebit

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.585 (-23.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Whalebit

Expandindo a visualização para 60 dias, CES teve uma variação de $ -0.585 (-23.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Whalebit

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.585 (-23.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Whalebit (CES)!

Confira agora a página de histórico de preço do Whalebit.

O que é Whalebit (CES)

Meta Whale é um ecossistema que combina jogos, ganhos e realidade virtual, oferecendo aos usuários a chance de jogar, ganhar e crescer dentro do seu metaverso.

Whalebit está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Whalebit de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CES para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Whalebit em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Whalebit tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Whalebit (em USD)

Quanto valerá Whalebit (CES) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Whalebit (CES) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Whalebit.

Confira a previsão de preço de Whalebit agora!

Tokenomics de Whalebit (CES)

Compreender a tokenomics de Whalebit (CES) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CES agora!

Como comprar Whalebit (CES)

Quer saber como comprar Whalebit? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Whalebit facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CES para moedas locais

1 Whalebit (CES) para VND
50,393.225
1 Whalebit (CES) para AUD
A$2.92995
1 Whalebit (CES) para GBP
1.43625
1 Whalebit (CES) para EUR
1.6469
1 Whalebit (CES) para USD
$1.915
1 Whalebit (CES) para MYR
RM8.0813
1 Whalebit (CES) para TRY
80.3151
1 Whalebit (CES) para JPY
¥291.08
1 Whalebit (CES) para ARS
ARS$2,853.94365
1 Whalebit (CES) para RUB
152.45315
1 Whalebit (CES) para INR
168.15615
1 Whalebit (CES) para IDR
Rp31,916.6539
1 Whalebit (CES) para PHP
112.50625
1 Whalebit (CES) para EGP
￡E.91.17315
1 Whalebit (CES) para BRL
R$10.3027
1 Whalebit (CES) para CAD
C$2.681
1 Whalebit (CES) para BDT
234.013
1 Whalebit (CES) para NGN
2,795.61275
1 Whalebit (CES) para COP
$7,422.4634
1 Whalebit (CES) para ZAR
R.33.0529
1 Whalebit (CES) para UAH
80.02785
1 Whalebit (CES) para TZS
T.Sh.4,763.6774
1 Whalebit (CES) para VES
Bs405.98
1 Whalebit (CES) para CLP
$1,802.015
1 Whalebit (CES) para PKR
Rs538.05755
1 Whalebit (CES) para KZT
1,031.2275
1 Whalebit (CES) para THB
฿62.52475
1 Whalebit (CES) para TWD
NT$59.0586
1 Whalebit (CES) para AED
د.إ7.02805
1 Whalebit (CES) para CHF
Fr1.51285
1 Whalebit (CES) para HKD
HK$14.8604
1 Whalebit (CES) para AMD
֏733.42585
1 Whalebit (CES) para MAD
.د.م17.6563
1 Whalebit (CES) para MXN
$35.33175
1 Whalebit (CES) para SAR
ريال7.18125
1 Whalebit (CES) para ETB
Br289.18415
1 Whalebit (CES) para KES
KSh247.39885
1 Whalebit (CES) para JOD
د.أ1.357735
1 Whalebit (CES) para PLN
6.98975
1 Whalebit (CES) para RON
лв8.36855
1 Whalebit (CES) para SEK
kr18.001
1 Whalebit (CES) para BGN
лв3.2172
1 Whalebit (CES) para HUF
Ft642.38675
1 Whalebit (CES) para CZK
40.04265
1 Whalebit (CES) para KWD
د.ك0.58599
1 Whalebit (CES) para ILS
6.2812
1 Whalebit (CES) para BOB
Bs13.2135
1 Whalebit (CES) para AZN
3.2555
1 Whalebit (CES) para TJS
SM17.67545
1 Whalebit (CES) para GEL
5.18965
1 Whalebit (CES) para AOA
Kz1,756.87845
1 Whalebit (CES) para BHD
.د.ب0.72004
1 Whalebit (CES) para BMD
$1.915
1 Whalebit (CES) para DKK
kr12.2943
1 Whalebit (CES) para HNL
L50.0581
1 Whalebit (CES) para MUR
87.18995
1 Whalebit (CES) para NAD
$33.0529
1 Whalebit (CES) para NOK
kr19.16915
1 Whalebit (CES) para NZD
$3.31295
1 Whalebit (CES) para PAB
B/.1.915
1 Whalebit (CES) para PGK
K8.06215
1 Whalebit (CES) para QAR
ر.ق6.9706
1 Whalebit (CES) para RSD
дин.193.3001
1 Whalebit (CES) para UZS
soʻm23,353.6548
1 Whalebit (CES) para ALL
L158.945
1 Whalebit (CES) para ANG
ƒ3.42785
1 Whalebit (CES) para AWG
ƒ3.42785
1 Whalebit (CES) para BBD
$3.83
1 Whalebit (CES) para BAM
KM3.2172
1 Whalebit (CES) para BIF
Fr5,647.335
1 Whalebit (CES) para BND
$2.47035
1 Whalebit (CES) para BSD
$1.915
1 Whalebit (CES) para JMD
$307.07025
1 Whalebit (CES) para KHR
7,721.75875
1 Whalebit (CES) para KMF
Fr811.96
1 Whalebit (CES) para LAK
41,630.43395
1 Whalebit (CES) para LKR
රු581.52805
1 Whalebit (CES) para MDL
L32.53585
1 Whalebit (CES) para MGA
Ar8,665.1452
1 Whalebit (CES) para MOP
P15.32
1 Whalebit (CES) para MVR
29.2995
1 Whalebit (CES) para MWK
MK3,324.65065
1 Whalebit (CES) para MZN
MT122.3685
1 Whalebit (CES) para NPR
रु268.84685
1 Whalebit (CES) para PYG
13,581.18
1 Whalebit (CES) para RWF
Fr2,774.835
1 Whalebit (CES) para SBD
$15.7413
1 Whalebit (CES) para SCR
26.7717
1 Whalebit (CES) para SRD
$76.00635
1 Whalebit (CES) para SVC
$16.7371
1 Whalebit (CES) para SZL
L33.11035
1 Whalebit (CES) para TMT
m6.72165
1 Whalebit (CES) para TND
د.ت5.612865
1 Whalebit (CES) para TTD
$12.9837
1 Whalebit (CES) para UGX
Sh6,671.86
1 Whalebit (CES) para XAF
Fr1,080.06
1 Whalebit (CES) para XCD
$5.1705
1 Whalebit (CES) para XOF
Fr1,080.06
1 Whalebit (CES) para XPF
Fr195.33
1 Whalebit (CES) para BWP
P27.32705
1 Whalebit (CES) para BZD
$3.84915
1 Whalebit (CES) para CVE
$182.3846
1 Whalebit (CES) para DJF
Fr338.955
1 Whalebit (CES) para DOP
$121.9472
1 Whalebit (CES) para DZD
د.ج249.27555
1 Whalebit (CES) para FJD
$4.34705
1 Whalebit (CES) para GNF
Fr16,650.925
1 Whalebit (CES) para GTQ
Q14.64975
1 Whalebit (CES) para GYD
$400.618
1 Whalebit (CES) para ISK
kr235.545

Recurso Whalebit

Para uma compreensão mais aprofundada de Whalebit, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Whalebit
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Whalebit

Quanto vale hoje o Whalebit (CES)?
O preço ao vivo de CES em USD é 1.915 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CES para USD?
O preço atual de CES para USD é $ 1.915. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Whalebit?
A capitalização de mercado de CES é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CES?
O fornecimento circulante de CES é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CES?
CES atingiu um preço máximo histórico de 11.68679398493145 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CES?
CES atingiu um preço minímo histórico de 0.08422316231675472 USD.
Qual é o volume de negociação de CES?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CES é $ 310.03K USD.
CES vai subir ainda este ano?
CES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CES para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:13:05 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Whalebit (CES)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CES para USD

Montante

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.915 USD

Negocie CES

CES/USDT
$1.917
$1.917$1.917
-2.19%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,095.41
$111,095.41$111,095.41

+0.95%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,920.96
$3,920.96$3,920.96

+0.82%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05590
$0.05590$0.05590

+54.41%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.62
$193.62$193.62

+2.20%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.3302
$10.3302$10.3302

-46.93%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,920.96
$3,920.96$3,920.96

+0.82%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,095.41
$111,095.41$111,095.41

+0.95%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.62
$193.62$193.62

+2.20%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5504
$2.5504$2.5504

+2.84%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19812
$0.19812$0.19812

+1.64%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002019
$0.000000002019$0.000000002019

+101.90%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005800
$0.0000000000000000005800$0.0000000000000000005800

+2,512.61%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005862
$0.0005862$0.0005862

+713.03%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3737
$0.3737$0.3737

+273.70%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$238.96
$238.96$238.96

+163.92%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2608
$0.2608$0.2608

+160.80%