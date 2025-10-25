O preço ao vivo de Courage The Dog hoje é 0.00061 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CCDOG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CCDOG facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Courage The Dog hoje é 0.00061 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CCDOG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CCDOG facilmente na MEXC agora.

Logo de Courage The Dog

Cotação Courage The Dog (CCDOG)

Preço em tempo real de 1 CCDOG para USD

$0.00061
$0.00061$0.00061
-1.45%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Courage The Dog (CCDOG)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:51 (UTC+8)

Informações de preço de Courage The Dog (CCDOG) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061
Mínimo 24h
$ 0.000652
$ 0.000652$ 0.000652
Máximo 24h

$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061

$ 0.000652
$ 0.000652$ 0.000652

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000195711388118175
$ 0.000195711388118175$ 0.000195711388118175

-0.82%

-1.45%

-5.43%

-5.43%

O preço em tempo real de Courage The Dog (CCDOG) é $ 0.00061. Nas últimas 24 horas, CCDOG foi negociado entre a mínima de $ 0.00061 e a máxima de $ 0.000652, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CCDOG é $ 0.007338398743725209, enquanto o mais baixo é $ 0.000195711388118175.

Em termos de desempenho de curto prazo, CCDOG variou -0.82% na última hora, -1.45% nas últimas 24 horas e -5.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Courage The Dog (CCDOG)

No.2422

$ 610.00K
$ 610.00K$ 610.00K

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 610.00K
$ 610.00K$ 610.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de Courage The Dog é $ 610.00K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.10M. A oferta em circulação de CCDOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 610.00K.

Histórico de preços de Courage The Dog (CCDOG) em USD

Acompanhe as variações de preço de Courage The Dog para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000898-1.45%
30 dias$ -0.000516-45.83%
60 dias$ -0.003069-83.42%
90 dias$ -0.00069-53.08%
Variação de preço de Courage The Dog hoje

Hoje, CCDOG registrou uma variação de $ -0.00000898 (-1.45%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Courage The Dog

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000516 (-45.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Courage The Dog

Expandindo a visualização para 60 dias, CCDOG teve uma variação de $ -0.003069 (-83.42%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Courage The Dog

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00069 (-53.08%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Courage The Dog (CCDOG)!

Confira agora a página de histórico de preço do Courage The Dog.

O que é Courage The Dog (CCDOG)

As coisas que fazemos por ganhos! O token COURAGE dá poder aos holders para navegarem pelo volátil universo cripto com a mesma determinação que nosso cachorro rosa favorito usa para proteger sua família de ameaças sobrenaturais!

Courage The Dog está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Courage The Dog de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CCDOG para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Courage The Dog em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Courage The Dog tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Courage The Dog (em USD)

Quanto valerá Courage The Dog (CCDOG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Courage The Dog (CCDOG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Courage The Dog.

Confira a previsão de preço de Courage The Dog agora!

Tokenomics de Courage The Dog (CCDOG)

Compreender a tokenomics de Courage The Dog (CCDOG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CCDOG agora!

Como comprar Courage The Dog (CCDOG)

Quer saber como comprar Courage The Dog? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Courage The Dog facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CCDOG para moedas locais

1 Courage The Dog (CCDOG) para VND
16.05215
1 Courage The Dog (CCDOG) para AUD
A$0.0009333
1 Courage The Dog (CCDOG) para GBP
0.0004575
1 Courage The Dog (CCDOG) para EUR
0.0005246
1 Courage The Dog (CCDOG) para USD
$0.00061
1 Courage The Dog (CCDOG) para MYR
RM0.0025742
1 Courage The Dog (CCDOG) para TRY
0.0255834
1 Courage The Dog (CCDOG) para JPY
¥0.09272
1 Courage The Dog (CCDOG) para ARS
ARS$0.9090891
1 Courage The Dog (CCDOG) para RUB
0.0485621
1 Courage The Dog (CCDOG) para INR
0.0535641
1 Courage The Dog (CCDOG) para IDR
Rp10.1666626
1 Courage The Dog (CCDOG) para PHP
0.0358375
1 Courage The Dog (CCDOG) para EGP
￡E.0.0290421
1 Courage The Dog (CCDOG) para BRL
R$0.0032818
1 Courage The Dog (CCDOG) para CAD
C$0.000854
1 Courage The Dog (CCDOG) para BDT
0.074542
1 Courage The Dog (CCDOG) para NGN
0.8905085
1 Courage The Dog (CCDOG) para COP
$2.3643356
1 Courage The Dog (CCDOG) para ZAR
R.0.0105286
1 Courage The Dog (CCDOG) para UAH
0.0254919
1 Courage The Dog (CCDOG) para TZS
T.Sh.1.5174116
1 Courage The Dog (CCDOG) para VES
Bs0.12932
1 Courage The Dog (CCDOG) para CLP
$0.57401
1 Courage The Dog (CCDOG) para PKR
Rs0.1713917
1 Courage The Dog (CCDOG) para KZT
0.328485
1 Courage The Dog (CCDOG) para THB
฿0.0199165
1 Courage The Dog (CCDOG) para TWD
NT$0.0188124
1 Courage The Dog (CCDOG) para AED
د.إ0.0022387
1 Courage The Dog (CCDOG) para CHF
Fr0.0004819
1 Courage The Dog (CCDOG) para HKD
HK$0.0047336
1 Courage The Dog (CCDOG) para AMD
֏0.2336239
1 Courage The Dog (CCDOG) para MAD
.د.م0.0056242
1 Courage The Dog (CCDOG) para MXN
$0.0112545
1 Courage The Dog (CCDOG) para SAR
ريال0.0022875
1 Courage The Dog (CCDOG) para ETB
Br0.0921161
1 Courage The Dog (CCDOG) para KES
KSh0.0788059
1 Courage The Dog (CCDOG) para JOD
د.أ0.00043249
1 Courage The Dog (CCDOG) para PLN
0.0022265
1 Courage The Dog (CCDOG) para RON
лв0.0026657
1 Courage The Dog (CCDOG) para SEK
kr0.005734
1 Courage The Dog (CCDOG) para BGN
лв0.0010248
1 Courage The Dog (CCDOG) para HUF
Ft0.2046245
1 Courage The Dog (CCDOG) para CZK
0.0127551
1 Courage The Dog (CCDOG) para KWD
د.ك0.00018666
1 Courage The Dog (CCDOG) para ILS
0.0020008
1 Courage The Dog (CCDOG) para BOB
Bs0.004209
1 Courage The Dog (CCDOG) para AZN
0.001037
1 Courage The Dog (CCDOG) para TJS
SM0.0056303
1 Courage The Dog (CCDOG) para GEL
0.0016531
1 Courage The Dog (CCDOG) para AOA
Kz0.5596323
1 Courage The Dog (CCDOG) para BHD
.د.ب0.00022936
1 Courage The Dog (CCDOG) para BMD
$0.00061
1 Courage The Dog (CCDOG) para DKK
kr0.0039162
1 Courage The Dog (CCDOG) para HNL
L0.0159454
1 Courage The Dog (CCDOG) para MUR
0.0277733
1 Courage The Dog (CCDOG) para NAD
$0.0105286
1 Courage The Dog (CCDOG) para NOK
kr0.0061061
1 Courage The Dog (CCDOG) para NZD
$0.0010553
1 Courage The Dog (CCDOG) para PAB
B/.0.00061
1 Courage The Dog (CCDOG) para PGK
K0.0025681
1 Courage The Dog (CCDOG) para QAR
ر.ق0.0022204
1 Courage The Dog (CCDOG) para RSD
дин.0.0615734
1 Courage The Dog (CCDOG) para UZS
soʻm7.4390232
1 Courage The Dog (CCDOG) para ALL
L0.05063
1 Courage The Dog (CCDOG) para ANG
ƒ0.0010919
1 Courage The Dog (CCDOG) para AWG
ƒ0.0010919
1 Courage The Dog (CCDOG) para BBD
$0.00122
1 Courage The Dog (CCDOG) para BAM
KM0.0010248
1 Courage The Dog (CCDOG) para BIF
Fr1.79889
1 Courage The Dog (CCDOG) para BND
$0.0007869
1 Courage The Dog (CCDOG) para BSD
$0.00061
1 Courage The Dog (CCDOG) para JMD
$0.0978135
1 Courage The Dog (CCDOG) para KHR
2.4596725
1 Courage The Dog (CCDOG) para KMF
Fr0.25864
1 Courage The Dog (CCDOG) para LAK
13.2608693
1 Courage The Dog (CCDOG) para LKR
රු0.1852387
1 Courage The Dog (CCDOG) para MDL
L0.0103639
1 Courage The Dog (CCDOG) para MGA
Ar2.7601768
1 Courage The Dog (CCDOG) para MOP
P0.00488
1 Courage The Dog (CCDOG) para MVR
0.009333
1 Courage The Dog (CCDOG) para MWK
MK1.0590271
1 Courage The Dog (CCDOG) para MZN
MT0.038979
1 Courage The Dog (CCDOG) para NPR
रु0.0856379
1 Courage The Dog (CCDOG) para PYG
4.32612
1 Courage The Dog (CCDOG) para RWF
Fr0.88389
1 Courage The Dog (CCDOG) para SBD
$0.0050142
1 Courage The Dog (CCDOG) para SCR
0.0085278
1 Courage The Dog (CCDOG) para SRD
$0.0242109
1 Courage The Dog (CCDOG) para SVC
$0.0053314
1 Courage The Dog (CCDOG) para SZL
L0.0105469
1 Courage The Dog (CCDOG) para TMT
m0.0021411
1 Courage The Dog (CCDOG) para TND
د.ت0.00178791
1 Courage The Dog (CCDOG) para TTD
$0.0041358
1 Courage The Dog (CCDOG) para UGX
Sh2.12524
1 Courage The Dog (CCDOG) para XAF
Fr0.34404
1 Courage The Dog (CCDOG) para XCD
$0.001647
1 Courage The Dog (CCDOG) para XOF
Fr0.34404
1 Courage The Dog (CCDOG) para XPF
Fr0.06222
1 Courage The Dog (CCDOG) para BWP
P0.0087047
1 Courage The Dog (CCDOG) para BZD
$0.0012261
1 Courage The Dog (CCDOG) para CVE
$0.0580964
1 Courage The Dog (CCDOG) para DJF
Fr0.10797
1 Courage The Dog (CCDOG) para DOP
$0.0388448
1 Courage The Dog (CCDOG) para DZD
د.ج0.0794037
1 Courage The Dog (CCDOG) para FJD
$0.0013847
1 Courage The Dog (CCDOG) para GNF
Fr5.30395
1 Courage The Dog (CCDOG) para GTQ
Q0.0046665
1 Courage The Dog (CCDOG) para GYD
$0.127612
1 Courage The Dog (CCDOG) para ISK
kr0.07503

Recurso Courage The Dog

Para uma compreensão mais aprofundada de Courage The Dog, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Courage The Dog
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Courage The Dog

Quanto vale hoje o Courage The Dog (CCDOG)?
O preço ao vivo de CCDOG em USD é 0.00061 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CCDOG para USD?
O preço atual de CCDOG para USD é $ 0.00061. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Courage The Dog?
A capitalização de mercado de CCDOG é $ 610.00K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CCDOG?
O fornecimento circulante de CCDOG é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CCDOG?
CCDOG atingiu um preço máximo histórico de 0.007338398743725209 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CCDOG?
CCDOG atingiu um preço minímo histórico de 0.000195711388118175 USD.
Qual é o volume de negociação de CCDOG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CCDOG é $ 1.10M USD.
CCDOG vai subir ainda este ano?
CCDOG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CCDOG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Courage The Dog (CCDOG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

