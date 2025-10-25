O preço ao vivo de Collector Crypt hoje é 0.1083 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CARDS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CARDS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Collector Crypt hoje é 0.1083 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CARDS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CARDS facilmente na MEXC agora.

Logo de Collector Crypt

Cotação Collector Crypt (CARDS)

Preço em tempo real de 1 CARDS para USD

$0.1082
$0.1082$0.1082
-1.63%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Collector Crypt (CARDS)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:12:29 (UTC+8)

Informações de preço de Collector Crypt (CARDS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1039
$ 0.1039$ 0.1039
Mínimo 24h
$ 0.124
$ 0.124$ 0.124
Máximo 24h

$ 0.1039
$ 0.1039$ 0.1039

$ 0.124
$ 0.124$ 0.124

--
----

--
----

-0.46%

-1.63%

-5.00%

-5.00%

O preço em tempo real de Collector Crypt (CARDS) é $ 0.1083. Nas últimas 24 horas, CARDS foi negociado entre a mínima de $ 0.1039 e a máxima de $ 0.124, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CARDS é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, CARDS variou -0.46% na última hora, -1.63% nas últimas 24 horas e -5.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Collector Crypt (CARDS)

--
----

$ 68.10K
$ 68.10K$ 68.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Collector Crypt é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 68.10K. A oferta em circulação de CARDS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Collector Crypt (CARDS) em USD

Acompanhe as variações de preço de Collector Crypt para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001793-1.63%
30 dias$ -0.025-18.76%
60 dias$ +0.0583+116.60%
90 dias$ +0.0583+116.60%
Variação de preço de Collector Crypt hoje

Hoje, CARDS registrou uma variação de $ -0.001793 (-1.63%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Collector Crypt

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.025 (-18.76%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Collector Crypt

Expandindo a visualização para 60 dias, CARDS teve uma variação de $ +0.0583 (+116.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Collector Crypt

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0583 (+116.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Collector Crypt (CARDS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Collector Crypt.

O que é Collector Crypt (CARDS)

Cartas de Pokémon RWA na Solana

Collector Crypt está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Collector Crypt de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CARDS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Collector Crypt em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Collector Crypt tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Collector Crypt (em USD)

Quanto valerá Collector Crypt (CARDS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Collector Crypt (CARDS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Collector Crypt.

Confira a previsão de preço de Collector Crypt agora!

Tokenomics de Collector Crypt (CARDS)

Compreender a tokenomics de Collector Crypt (CARDS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CARDS agora!

Como comprar Collector Crypt (CARDS)

Quer saber como comprar Collector Crypt? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Collector Crypt facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CARDS para moedas locais

1 Collector Crypt (CARDS) para VND
2,849.9145
1 Collector Crypt (CARDS) para AUD
A$0.165699
1 Collector Crypt (CARDS) para GBP
0.081225
1 Collector Crypt (CARDS) para EUR
0.093138
1 Collector Crypt (CARDS) para USD
$0.1083
1 Collector Crypt (CARDS) para MYR
RM0.457026
1 Collector Crypt (CARDS) para TRY
4.542102
1 Collector Crypt (CARDS) para JPY
¥16.4616
1 Collector Crypt (CARDS) para ARS
ARS$161.400573
1 Collector Crypt (CARDS) para RUB
8.621763
1 Collector Crypt (CARDS) para INR
9.509823
1 Collector Crypt (CARDS) para IDR
Rp1,804.999278
1 Collector Crypt (CARDS) para PHP
6.362625
1 Collector Crypt (CARDS) para EGP
￡E.5.156163
1 Collector Crypt (CARDS) para BRL
R$0.582654
1 Collector Crypt (CARDS) para CAD
C$0.15162
1 Collector Crypt (CARDS) para BDT
13.23426
1 Collector Crypt (CARDS) para NGN
158.101755
1 Collector Crypt (CARDS) para COP
$419.766468
1 Collector Crypt (CARDS) para ZAR
R.1.869258
1 Collector Crypt (CARDS) para UAH
4.525857
1 Collector Crypt (CARDS) para TZS
T.Sh.269.402748
1 Collector Crypt (CARDS) para VES
Bs22.9596
1 Collector Crypt (CARDS) para CLP
$101.9103
1 Collector Crypt (CARDS) para PKR
Rs30.429051
1 Collector Crypt (CARDS) para KZT
58.31955
1 Collector Crypt (CARDS) para THB
฿3.535995
1 Collector Crypt (CARDS) para TWD
NT$3.339972
1 Collector Crypt (CARDS) para AED
د.إ0.397461
1 Collector Crypt (CARDS) para CHF
Fr0.085557
1 Collector Crypt (CARDS) para HKD
HK$0.840408
1 Collector Crypt (CARDS) para AMD
֏41.477817
1 Collector Crypt (CARDS) para MAD
.د.م0.998526
1 Collector Crypt (CARDS) para MXN
$1.998135
1 Collector Crypt (CARDS) para SAR
ريال0.406125
1 Collector Crypt (CARDS) para ETB
Br16.354383
1 Collector Crypt (CARDS) para KES
KSh13.991277
1 Collector Crypt (CARDS) para JOD
د.أ0.0767847
1 Collector Crypt (CARDS) para PLN
0.395295
1 Collector Crypt (CARDS) para RON
лв0.473271
1 Collector Crypt (CARDS) para SEK
kr1.01802
1 Collector Crypt (CARDS) para BGN
лв0.181944
1 Collector Crypt (CARDS) para HUF
Ft36.329235
1 Collector Crypt (CARDS) para CZK
2.264553
1 Collector Crypt (CARDS) para KWD
د.ك0.0331398
1 Collector Crypt (CARDS) para ILS
0.355224
1 Collector Crypt (CARDS) para BOB
Bs0.74727
1 Collector Crypt (CARDS) para AZN
0.18411
1 Collector Crypt (CARDS) para TJS
SM0.999609
1 Collector Crypt (CARDS) para GEL
0.293493
1 Collector Crypt (CARDS) para AOA
Kz99.357669
1 Collector Crypt (CARDS) para BHD
.د.ب0.0407208
1 Collector Crypt (CARDS) para BMD
$0.1083
1 Collector Crypt (CARDS) para DKK
kr0.695286
1 Collector Crypt (CARDS) para HNL
L2.830962
1 Collector Crypt (CARDS) para MUR
4.930899
1 Collector Crypt (CARDS) para NAD
$1.869258
1 Collector Crypt (CARDS) para NOK
kr1.084083
1 Collector Crypt (CARDS) para NZD
$0.187359
1 Collector Crypt (CARDS) para PAB
B/.0.1083
1 Collector Crypt (CARDS) para PGK
K0.455943
1 Collector Crypt (CARDS) para QAR
ر.ق0.394212
1 Collector Crypt (CARDS) para RSD
дин.10.931802
1 Collector Crypt (CARDS) para UZS
soʻm1,320.731496
1 Collector Crypt (CARDS) para ALL
L8.9889
1 Collector Crypt (CARDS) para ANG
ƒ0.193857
1 Collector Crypt (CARDS) para AWG
ƒ0.193857
1 Collector Crypt (CARDS) para BBD
$0.2166
1 Collector Crypt (CARDS) para BAM
KM0.181944
1 Collector Crypt (CARDS) para BIF
Fr319.3767
1 Collector Crypt (CARDS) para BND
$0.139707
1 Collector Crypt (CARDS) para BSD
$0.1083
1 Collector Crypt (CARDS) para JMD
$17.365905
1 Collector Crypt (CARDS) para KHR
436.692675
1 Collector Crypt (CARDS) para KMF
Fr45.9192
1 Collector Crypt (CARDS) para LAK
2,354.347779
1 Collector Crypt (CARDS) para LKR
රු32.887461
1 Collector Crypt (CARDS) para MDL
L1.840017
1 Collector Crypt (CARDS) para MGA
Ar490.044504
1 Collector Crypt (CARDS) para MOP
P0.8664
1 Collector Crypt (CARDS) para MVR
1.65699
1 Collector Crypt (CARDS) para MWK
MK188.020713
1 Collector Crypt (CARDS) para MZN
MT6.92037
1 Collector Crypt (CARDS) para NPR
रु15.204237
1 Collector Crypt (CARDS) para PYG
768.0636
1 Collector Crypt (CARDS) para RWF
Fr156.9267
1 Collector Crypt (CARDS) para SBD
$0.890226
1 Collector Crypt (CARDS) para SCR
1.514034
1 Collector Crypt (CARDS) para SRD
$4.298427
1 Collector Crypt (CARDS) para SVC
$0.946542
1 Collector Crypt (CARDS) para SZL
L1.872507
1 Collector Crypt (CARDS) para TMT
m0.380133
1 Collector Crypt (CARDS) para TND
د.ت0.3174273
1 Collector Crypt (CARDS) para TTD
$0.734274
1 Collector Crypt (CARDS) para UGX
Sh377.3172
1 Collector Crypt (CARDS) para XAF
Fr61.0812
1 Collector Crypt (CARDS) para XCD
$0.29241
1 Collector Crypt (CARDS) para XOF
Fr61.0812
1 Collector Crypt (CARDS) para XPF
Fr11.0466
1 Collector Crypt (CARDS) para BWP
P1.545441
1 Collector Crypt (CARDS) para BZD
$0.217683
1 Collector Crypt (CARDS) para CVE
$10.314492
1 Collector Crypt (CARDS) para DJF
Fr19.1691
1 Collector Crypt (CARDS) para DOP
$6.896544
1 Collector Crypt (CARDS) para DZD
د.ج14.097411
1 Collector Crypt (CARDS) para FJD
$0.245841
1 Collector Crypt (CARDS) para GNF
Fr941.6685
1 Collector Crypt (CARDS) para GTQ
Q0.828495
1 Collector Crypt (CARDS) para GYD
$22.65636
1 Collector Crypt (CARDS) para ISK
kr13.3209

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Collector Crypt

Quanto vale hoje o Collector Crypt (CARDS)?
O preço ao vivo de CARDS em USD é 0.1083 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CARDS para USD?
O preço atual de CARDS para USD é $ 0.1083. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Collector Crypt?
A capitalização de mercado de CARDS é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CARDS?
O fornecimento circulante de CARDS é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CARDS?
CARDS atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CARDS?
CARDS atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de CARDS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CARDS é $ 68.10K USD.
CARDS vai subir ainda este ano?
CARDS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CARDS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:12:29 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CARDS para USD

Montante

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.1083 USD

Negocie CARDS

CARDS/USDT
$0.1082
$0.1082$0.1082
-1.27%

