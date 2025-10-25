O preço ao vivo de Openverse Network hoje é 15.244 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BTG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BTG facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Openverse Network hoje é 15.244 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BTG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BTG facilmente na MEXC agora.

Mais sobre BTG

Informações sobre preços de BTG

Whitepaper de BTG

Site oficial do BTG

Tokenomics de BTG

Previsão de preço de BTG

Histórico de preço de BTG

Guia de compra de BTG

Conversor de BTG para moeda Fiat

Spot BTG

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Openverse Network

Cotação Openverse Network (BTG)

Preço em tempo real de 1 BTG para USD

$15.244
$15.244$15.244
-6.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Openverse Network (BTG)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:11:54 (UTC+8)

Informações de preço de Openverse Network (BTG) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 14.258
$ 14.258$ 14.258
Mínimo 24h
$ 17.04
$ 17.04$ 17.04
Máximo 24h

$ 14.258
$ 14.258$ 14.258

$ 17.04
$ 17.04$ 17.04

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+0.06%

-6.43%

+69.94%

+69.94%

O preço em tempo real de Openverse Network (BTG) é $ 15.244. Nas últimas 24 horas, BTG foi negociado entre a mínima de $ 14.258 e a máxima de $ 17.04, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BTG é $ 18.80127296990911, enquanto o mais baixo é $ 3.477213386513058.

Em termos de desempenho de curto prazo, BTG variou +0.06% na última hora, -6.43% nas últimas 24 horas e +69.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Openverse Network (BTG)

No.727

$ 28.96M
$ 28.96M$ 28.96M

$ 735.30K
$ 735.30K$ 735.30K

$ 304.88M
$ 304.88M$ 304.88M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

A capitalização de mercado atual de Openverse Network é $ 28.96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 735.30K. A oferta em circulação de BTG é 1.90M, com um fornecimento total de 20000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 304.88M.

Histórico de preços de Openverse Network (BTG) em USD

Acompanhe as variações de preço de Openverse Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -1.04929-6.43%
30 dias$ +13.744+916.26%
60 dias$ +13.744+916.26%
90 dias$ +13.744+916.26%
Variação de preço de Openverse Network hoje

Hoje, BTG registrou uma variação de $ -1.04929 (-6.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Openverse Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +13.744 (+916.26%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Openverse Network

Expandindo a visualização para 60 dias, BTG teve uma variação de $ +13.744 (+916.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Openverse Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +13.744 (+916.26%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Openverse Network (BTG)!

Confira agora a página de histórico de preço do Openverse Network.

O que é Openverse Network (BTG)

A Openverse Network é uma rede hub Layer 0 baseada em tecnologia blockchain. Com base em frameworks de blockchain existentes, ela introduz o conceito de um sistema “totalmente aberto e baseado em protocolo cross-chain”. Seu objetivo é “tornar a transferência de valor (tokens/NFTs/mensagens) entre diferentes blockchains e a Internet tradicional tão simples quanto enviar um e-mail”.

Openverse Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Openverse Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BTG para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Openverse Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Openverse Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Openverse Network (em USD)

Quanto valerá Openverse Network (BTG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Openverse Network (BTG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Openverse Network.

Confira a previsão de preço de Openverse Network agora!

Tokenomics de Openverse Network (BTG)

Compreender a tokenomics de Openverse Network (BTG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BTG agora!

Como comprar Openverse Network (BTG)

Quer saber como comprar Openverse Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Openverse Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BTG para moedas locais

1 Openverse Network (BTG) para VND
401,145.86
1 Openverse Network (BTG) para AUD
A$23.32332
1 Openverse Network (BTG) para GBP
11.433
1 Openverse Network (BTG) para EUR
13.10984
1 Openverse Network (BTG) para USD
$15.244
1 Openverse Network (BTG) para MYR
RM64.32968
1 Openverse Network (BTG) para TRY
639.33336
1 Openverse Network (BTG) para JPY
¥2,317.088
1 Openverse Network (BTG) para ARS
ARS$22,718.28564
1 Openverse Network (BTG) para RUB
1,213.57484
1 Openverse Network (BTG) para INR
1,338.57564
1 Openverse Network (BTG) para IDR
Rp254,066.56504
1 Openverse Network (BTG) para PHP
895.585
1 Openverse Network (BTG) para EGP
￡E.725.76684
1 Openverse Network (BTG) para BRL
R$82.01272
1 Openverse Network (BTG) para CAD
C$21.3416
1 Openverse Network (BTG) para BDT
1,862.8168
1 Openverse Network (BTG) para NGN
22,253.9534
1 Openverse Network (BTG) para COP
$59,085.13424
1 Openverse Network (BTG) para ZAR
R.263.11144
1 Openverse Network (BTG) para UAH
637.04676
1 Openverse Network (BTG) para TZS
T.Sh.37,920.36464
1 Openverse Network (BTG) para VES
Bs3,231.728
1 Openverse Network (BTG) para CLP
$14,344.604
1 Openverse Network (BTG) para PKR
Rs4,283.10668
1 Openverse Network (BTG) para KZT
8,208.894
1 Openverse Network (BTG) para THB
฿497.7166
1 Openverse Network (BTG) para TWD
NT$470.12496
1 Openverse Network (BTG) para AED
د.إ55.94548
1 Openverse Network (BTG) para CHF
Fr12.04276
1 Openverse Network (BTG) para HKD
HK$118.29344
1 Openverse Network (BTG) para AMD
֏5,838.29956
1 Openverse Network (BTG) para MAD
.د.م140.54968
1 Openverse Network (BTG) para MXN
$281.2518
1 Openverse Network (BTG) para SAR
ريال57.165
1 Openverse Network (BTG) para ETB
Br2,301.99644
1 Openverse Network (BTG) para KES
KSh1,969.37236
1 Openverse Network (BTG) para JOD
د.أ10.807996
1 Openverse Network (BTG) para PLN
55.6406
1 Openverse Network (BTG) para RON
лв66.61628
1 Openverse Network (BTG) para SEK
kr143.2936
1 Openverse Network (BTG) para BGN
лв25.60992
1 Openverse Network (BTG) para HUF
Ft5,113.5998
1 Openverse Network (BTG) para CZK
318.75204
1 Openverse Network (BTG) para KWD
د.ك4.664664
1 Openverse Network (BTG) para ILS
50.00032
1 Openverse Network (BTG) para BOB
Bs105.1836
1 Openverse Network (BTG) para AZN
25.9148
1 Openverse Network (BTG) para TJS
SM140.70212
1 Openverse Network (BTG) para GEL
41.31124
1 Openverse Network (BTG) para AOA
Kz13,985.30292
1 Openverse Network (BTG) para BHD
.د.ب5.731744
1 Openverse Network (BTG) para BMD
$15.244
1 Openverse Network (BTG) para DKK
kr97.86648
1 Openverse Network (BTG) para HNL
L398.47816
1 Openverse Network (BTG) para MUR
694.05932
1 Openverse Network (BTG) para NAD
$263.11144
1 Openverse Network (BTG) para NOK
kr152.59244
1 Openverse Network (BTG) para NZD
$26.37212
1 Openverse Network (BTG) para PAB
B/.15.244
1 Openverse Network (BTG) para PGK
K64.17724
1 Openverse Network (BTG) para QAR
ر.ق55.48816
1 Openverse Network (BTG) para RSD
дин.1,538.72936
1 Openverse Network (BTG) para UZS
soʻm185,902.40928
1 Openverse Network (BTG) para ALL
L1,265.252
1 Openverse Network (BTG) para ANG
ƒ27.28676
1 Openverse Network (BTG) para AWG
ƒ27.28676
1 Openverse Network (BTG) para BBD
$30.488
1 Openverse Network (BTG) para BAM
KM25.60992
1 Openverse Network (BTG) para BIF
Fr44,954.556
1 Openverse Network (BTG) para BND
$19.66476
1 Openverse Network (BTG) para BSD
$15.244
1 Openverse Network (BTG) para JMD
$2,444.3754
1 Openverse Network (BTG) para KHR
61,467.619
1 Openverse Network (BTG) para KMF
Fr6,463.456
1 Openverse Network (BTG) para LAK
331,391.29772
1 Openverse Network (BTG) para LKR
රු4,629.14548
1 Openverse Network (BTG) para MDL
L258.99556
1 Openverse Network (BTG) para MGA
Ar68,977.27072
1 Openverse Network (BTG) para MOP
P121.952
1 Openverse Network (BTG) para MVR
233.2332
1 Openverse Network (BTG) para MWK
MK26,465.26084
1 Openverse Network (BTG) para MZN
MT974.0916
1 Openverse Network (BTG) para NPR
रु2,140.10516
1 Openverse Network (BTG) para PYG
108,110.448
1 Openverse Network (BTG) para RWF
Fr22,088.556
1 Openverse Network (BTG) para SBD
$125.30568
1 Openverse Network (BTG) para SCR
213.11112
1 Openverse Network (BTG) para SRD
$605.03436
1 Openverse Network (BTG) para SVC
$133.23256
1 Openverse Network (BTG) para SZL
L263.56876
1 Openverse Network (BTG) para TMT
m53.50644
1 Openverse Network (BTG) para TND
د.ت44.680164
1 Openverse Network (BTG) para TTD
$103.35432
1 Openverse Network (BTG) para UGX
Sh53,110.096
1 Openverse Network (BTG) para XAF
Fr8,597.616
1 Openverse Network (BTG) para XCD
$41.1588
1 Openverse Network (BTG) para XOF
Fr8,597.616
1 Openverse Network (BTG) para XPF
Fr1,554.888
1 Openverse Network (BTG) para BWP
P217.53188
1 Openverse Network (BTG) para BZD
$30.64044
1 Openverse Network (BTG) para CVE
$1,451.83856
1 Openverse Network (BTG) para DJF
Fr2,698.188
1 Openverse Network (BTG) para DOP
$970.73792
1 Openverse Network (BTG) para DZD
د.ج1,984.31148
1 Openverse Network (BTG) para FJD
$34.60388
1 Openverse Network (BTG) para GNF
Fr132,546.58
1 Openverse Network (BTG) para GTQ
Q116.6166
1 Openverse Network (BTG) para GYD
$3,189.0448
1 Openverse Network (BTG) para ISK
kr1,875.012

Recurso Openverse Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Openverse Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Openverse Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Openverse Network

Quanto vale hoje o Openverse Network (BTG)?
O preço ao vivo de BTG em USD é 15.244 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BTG para USD?
O preço atual de BTG para USD é $ 15.244. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Openverse Network?
A capitalização de mercado de BTG é $ 28.96M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BTG?
O fornecimento circulante de BTG é de 1.90M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BTG?
BTG atingiu um preço máximo histórico de 18.80127296990911 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BTG?
BTG atingiu um preço minímo histórico de 3.477213386513058 USD.
Qual é o volume de negociação de BTG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BTG é $ 735.30K USD.
BTG vai subir ainda este ano?
BTG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BTG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:11:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Openverse Network (BTG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BTG para USD

Montante

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 15.244 USD

Negocie BTG

BTG/USDT
$15.244
$15.244$15.244
-6.43%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,126.93
$111,126.93$111,126.93

+0.98%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.39
$3,921.39$3,921.39

+0.83%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05670
$0.05670$0.05670

+56.62%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.58
$193.58$193.58

+2.17%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.4579
$10.4579$10.4579

-46.27%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.39
$3,921.39$3,921.39

+0.83%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,126.93
$111,126.93$111,126.93

+0.98%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.58
$193.58$193.58

+2.17%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5515
$2.5515$2.5515

+2.89%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19813
$0.19813$0.19813

+1.64%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005600
$0.0000000000000000005600$0.0000000000000000005600

+2,422.52%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005952
$0.0005952$0.0005952

+725.52%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3738
$0.3738$0.3738

+273.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$237.11
$237.11$237.11

+161.88%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2613
$0.2613$0.2613

+161.30%