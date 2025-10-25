O preço ao vivo de Baby Shark Universe hoje é 0.23543 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BSU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BSU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Baby Shark Universe hoje é 0.23543 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BSU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BSU facilmente na MEXC agora.

$0.23543
$0.23543$0.23543
-3.79%1D
USD
Última atualização da página: 2025-10-25 13:11:47 (UTC+8)

Informações de preço de Baby Shark Universe (BSU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.22714
$ 0.22714$ 0.22714
Mínimo 24h
$ 0.25048
$ 0.25048$ 0.25048
Máximo 24h

$ 0.22714
$ 0.22714$ 0.22714

$ 0.25048
$ 0.25048$ 0.25048

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-2.25%

-3.79%

+10.68%

+10.68%

O preço em tempo real de Baby Shark Universe (BSU) é $ 0.23543. Nas últimas 24 horas, BSU foi negociado entre a mínima de $ 0.22714 e a máxima de $ 0.25048, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BSU é $ 0.37631193723515616, enquanto o mais baixo é $ 0.05070113905338495.

Em termos de desempenho de curto prazo, BSU variou -2.25% na última hora, -3.79% nas últimas 24 horas e +10.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby Shark Universe (BSU)

No.592

$ 39.55M
$ 39.55M$ 39.55M

$ 63.34K
$ 63.34K$ 63.34K

$ 200.12M
$ 200.12M$ 200.12M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

A capitalização de mercado atual de Baby Shark Universe é $ 39.55M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.34K. A oferta em circulação de BSU é 168.00M, com um fornecimento total de 850000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 200.12M.

Histórico de preços de Baby Shark Universe (BSU) em USD

Acompanhe as variações de preço de Baby Shark Universe para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0092743-3.79%
30 dias$ +0.0466+24.67%
60 dias$ +0.12259+108.64%
90 dias$ +0.22543+2,254.30%
Variação de preço de Baby Shark Universe hoje

Hoje, BSU registrou uma variação de $ -0.0092743 (-3.79%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Baby Shark Universe

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0466 (+24.67%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Baby Shark Universe

Expandindo a visualização para 60 dias, BSU teve uma variação de $ +0.12259 (+108.64%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Baby Shark Universe

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.22543 (+2,254.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Baby Shark Universe (BSU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Baby Shark Universe.

O que é Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Baby Shark Universe de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BSU para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Baby Shark Universe em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Baby Shark Universe tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Baby Shark Universe (em USD)

Quanto valerá Baby Shark Universe (BSU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Baby Shark Universe (BSU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Baby Shark Universe.

Confira a previsão de preço de Baby Shark Universe agora!

Tokenomics de Baby Shark Universe (BSU)

Compreender a tokenomics de Baby Shark Universe (BSU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BSU agora!

Como comprar Baby Shark Universe (BSU)

Quer saber como comprar Baby Shark Universe? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Baby Shark Universe facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BSU para moedas locais

Recurso Baby Shark Universe

Para uma compreensão mais aprofundada de Baby Shark Universe, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Baby Shark Universe
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Baby Shark Universe

Quanto vale hoje o Baby Shark Universe (BSU)?
O preço ao vivo de BSU em USD é 0.23543 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BSU para USD?
O preço atual de BSU para USD é $ 0.23543. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Baby Shark Universe?
A capitalização de mercado de BSU é $ 39.55M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BSU?
O fornecimento circulante de BSU é de 168.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BSU?
BSU atingiu um preço máximo histórico de 0.37631193723515616 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BSU?
BSU atingiu um preço minímo histórico de 0.05070113905338495 USD.
Qual é o volume de negociação de BSU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BSU é $ 63.34K USD.
BSU vai subir ainda este ano?
BSU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BSU para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:11:47 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BSU para USD

Montante

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.23543 USD

Negocie BSU

BSU/USDT
$0.23543
$0.23543$0.23543
-3.79%

