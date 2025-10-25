O preço ao vivo de Ibiza Final Boss hoje é 0.0004022 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOSS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOSS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ibiza Final Boss hoje é 0.0004022 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOSS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOSS facilmente na MEXC agora.

Cotação Ibiza Final Boss (BOSS)

Preço em tempo real de 1 BOSS para USD

Gráfico de preço em tempo real de Ibiza Final Boss (BOSS)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:56 (UTC+8)

Informações de preço de Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
O preço em tempo real de Ibiza Final Boss (BOSS) é $ 0.0004022. Nas últimas 24 horas, BOSS foi negociado entre a mínima de $ 0.0003586 e a máxima de $ 0.0004539, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOSS é $ 0.04818861394228114, enquanto o mais baixo é $ 0.000170877417044728.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOSS variou -5.86% na última hora, -0.44% nas últimas 24 horas e -20.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2636

SOL

A capitalização de mercado atual de Ibiza Final Boss é $ 374.19K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.07K. A oferta em circulação de BOSS é 930.35M, com um fornecimento total de 930351897.940419. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 374.20K.

Histórico de preços de Ibiza Final Boss (BOSS) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ibiza Final Boss para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000001784-0.44%
30 dias$ -0.0004398-52.24%
60 dias$ -0.0038008-90.44%
90 dias$ -0.0045978-91.96%
Variação de preço de Ibiza Final Boss hoje

Hoje, BOSS registrou uma variação de $ -0.000001784 (-0.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ibiza Final Boss

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0004398 (-52.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ibiza Final Boss

Expandindo a visualização para 60 dias, BOSS teve uma variação de $ -0.0038008 (-90.44%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ibiza Final Boss

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0045978 (-91.96%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ibiza Final Boss (BOSS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ibiza Final Boss.

O que é Ibiza Final Boss (BOSS)

O BOSS surgiu de um vídeo de dança do turista britânico Jack Kay em uma boate em Ibiza, Espanha, utilizando o termo “BOSS/Final Boss” para criar uma narrativa comunitária que combina autoridade com um clima festivo.

Ibiza Final Boss está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ibiza Final Boss de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BOSS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Ibiza Final Boss em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ibiza Final Boss tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ibiza Final Boss (em USD)

Quanto valerá Ibiza Final Boss (BOSS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ibiza Final Boss (BOSS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ibiza Final Boss.

Confira a previsão de preço de Ibiza Final Boss agora!

Tokenomics de Ibiza Final Boss (BOSS)

Compreender a tokenomics de Ibiza Final Boss (BOSS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOSS agora!

Como comprar Ibiza Final Boss (BOSS)

Quer saber como comprar Ibiza Final Boss? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ibiza Final Boss facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BOSS para moedas locais

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ibiza Final Boss

Quanto vale hoje o Ibiza Final Boss (BOSS)?
O preço ao vivo de BOSS em USD é 0.0004022 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BOSS para USD?
O preço atual de BOSS para USD é $ 0.0004022. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ibiza Final Boss?
A capitalização de mercado de BOSS é $ 374.19K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BOSS?
O fornecimento circulante de BOSS é de 930.35M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOSS?
BOSS atingiu um preço máximo histórico de 0.04818861394228114 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOSS?
BOSS atingiu um preço minímo histórico de 0.000170877417044728 USD.
Qual é o volume de negociação de BOSS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOSS é $ 57.07K USD.
BOSS vai subir ainda este ano?
BOSS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOSS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Ibiza Final Boss (BOSS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

