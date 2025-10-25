O preço ao vivo de Boba Cat hoje é 0.002906 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOBACAT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOBACAT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Boba Cat hoje é 0.002906 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOBACAT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOBACAT facilmente na MEXC agora.

Cotação Boba Cat (BOBACAT)

Preço em tempo real de 1 BOBACAT para USD

$0.002906
$0.002906$0.002906
+0.58%1D
Gráfico de preço em tempo real de Boba Cat (BOBACAT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:27 (UTC+8)

Informações de preço de Boba Cat (BOBACAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.002605
$ 0.002605$ 0.002605
Mínimo 24h
$ 0.002973
$ 0.002973$ 0.002973
Máximo 24h

$ 0.002605
$ 0.002605$ 0.002605

$ 0.002973
$ 0.002973$ 0.002973

--
----

--
----

0.00%

+0.58%

-9.14%

-9.14%

O preço em tempo real de Boba Cat (BOBACAT) é $ 0.002906. Nas últimas 24 horas, BOBACAT foi negociado entre a mínima de $ 0.002605 e a máxima de $ 0.002973, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOBACAT é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOBACAT variou 0.00% na última hora, +0.58% nas últimas 24 horas e -9.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 11.23K
$ 11.23K$ 11.23K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

A capitalização de mercado atual de Boba Cat é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.23K. A oferta em circulação de BOBACAT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Boba Cat (BOBACAT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Boba Cat para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00001676+0.58%
30 dias$ +0.000906+45.30%
60 dias$ +0.000906+45.30%
90 dias$ +0.000906+45.30%
Variação de preço de Boba Cat hoje

Hoje, BOBACAT registrou uma variação de $ +0.00001676 (+0.58%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Boba Cat

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.000906 (+45.30%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Boba Cat

Expandindo a visualização para 60 dias, BOBACAT teve uma variação de $ +0.000906 (+45.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Boba Cat

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.000906 (+45.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Boba Cat (BOBACAT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Boba Cat.

O que é Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Boba Cat de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BOBACAT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Boba Cat em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Boba Cat tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Boba Cat (em USD)

Quanto valerá Boba Cat (BOBACAT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Boba Cat (BOBACAT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Boba Cat.

Confira a previsão de preço de Boba Cat agora!

Tokenomics de Boba Cat (BOBACAT)

Compreender a tokenomics de Boba Cat (BOBACAT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOBACAT agora!

Como comprar Boba Cat (BOBACAT)

Quer saber como comprar Boba Cat? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Boba Cat facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BOBACAT para moedas locais

1 Boba Cat (BOBACAT) para VND
76.47139
1 Boba Cat (BOBACAT) para AUD
A$0.00444618
1 Boba Cat (BOBACAT) para GBP
0.0021795
1 Boba Cat (BOBACAT) para EUR
0.00249916
1 Boba Cat (BOBACAT) para USD
$0.002906
1 Boba Cat (BOBACAT) para MYR
RM0.01226332
1 Boba Cat (BOBACAT) para TRY
0.12187764
1 Boba Cat (BOBACAT) para JPY
¥0.441712
1 Boba Cat (BOBACAT) para ARS
ARS$4.33084086
1 Boba Cat (BOBACAT) para RUB
0.23134666
1 Boba Cat (BOBACAT) para INR
0.25517586
1 Boba Cat (BOBACAT) para IDR
Rp48.43331396
1 Boba Cat (BOBACAT) para PHP
0.1707275
1 Boba Cat (BOBACAT) para EGP
￡E.0.13835466
1 Boba Cat (BOBACAT) para BRL
R$0.01563428
1 Boba Cat (BOBACAT) para CAD
C$0.0040684
1 Boba Cat (BOBACAT) para BDT
0.3551132
1 Boba Cat (BOBACAT) para NGN
4.2423241
1 Boba Cat (BOBACAT) para COP
$11.26353976
1 Boba Cat (BOBACAT) para ZAR
R.0.05015756
1 Boba Cat (BOBACAT) para UAH
0.12144174
1 Boba Cat (BOBACAT) para TZS
T.Sh.7.22884936
1 Boba Cat (BOBACAT) para VES
Bs0.616072
1 Boba Cat (BOBACAT) para CLP
$2.734546
1 Boba Cat (BOBACAT) para PKR
Rs0.81649882
1 Boba Cat (BOBACAT) para KZT
1.564881
1 Boba Cat (BOBACAT) para THB
฿0.0948809
1 Boba Cat (BOBACAT) para TWD
NT$0.08962104
1 Boba Cat (BOBACAT) para AED
د.إ0.01066502
1 Boba Cat (BOBACAT) para CHF
Fr0.00229574
1 Boba Cat (BOBACAT) para HKD
HK$0.02255056
1 Boba Cat (BOBACAT) para AMD
֏1.11296894
1 Boba Cat (BOBACAT) para MAD
.د.م0.02679332
1 Boba Cat (BOBACAT) para MXN
$0.0536157
1 Boba Cat (BOBACAT) para SAR
ريال0.0108975
1 Boba Cat (BOBACAT) para ETB
Br0.43883506
1 Boba Cat (BOBACAT) para KES
KSh0.37542614
1 Boba Cat (BOBACAT) para JOD
د.أ0.002060354
1 Boba Cat (BOBACAT) para PLN
0.0106069
1 Boba Cat (BOBACAT) para RON
лв0.01269922
1 Boba Cat (BOBACAT) para SEK
kr0.0273164
1 Boba Cat (BOBACAT) para BGN
лв0.00488208
1 Boba Cat (BOBACAT) para HUF
Ft0.9748177
1 Boba Cat (BOBACAT) para CZK
0.06076446
1 Boba Cat (BOBACAT) para KWD
د.ك0.000889236
1 Boba Cat (BOBACAT) para ILS
0.00953168
1 Boba Cat (BOBACAT) para BOB
Bs0.0200514
1 Boba Cat (BOBACAT) para AZN
0.0049402
1 Boba Cat (BOBACAT) para TJS
SM0.02682238
1 Boba Cat (BOBACAT) para GEL
0.00787526
1 Boba Cat (BOBACAT) para AOA
Kz2.66605158
1 Boba Cat (BOBACAT) para BHD
.د.ب0.001092656
1 Boba Cat (BOBACAT) para BMD
$0.002906
1 Boba Cat (BOBACAT) para DKK
kr0.01865652
1 Boba Cat (BOBACAT) para HNL
L0.07596284
1 Boba Cat (BOBACAT) para MUR
0.13231018
1 Boba Cat (BOBACAT) para NAD
$0.05015756
1 Boba Cat (BOBACAT) para NOK
kr0.02908906
1 Boba Cat (BOBACAT) para NZD
$0.00502738
1 Boba Cat (BOBACAT) para PAB
B/.0.002906
1 Boba Cat (BOBACAT) para PGK
K0.01223426
1 Boba Cat (BOBACAT) para QAR
ر.ق0.01057784
1 Boba Cat (BOBACAT) para RSD
дин.0.29333164
1 Boba Cat (BOBACAT) para UZS
soʻm35.43901872
1 Boba Cat (BOBACAT) para ALL
L0.241198
1 Boba Cat (BOBACAT) para ANG
ƒ0.00520174
1 Boba Cat (BOBACAT) para AWG
ƒ0.00520174
1 Boba Cat (BOBACAT) para BBD
$0.005812
1 Boba Cat (BOBACAT) para BAM
KM0.00488208
1 Boba Cat (BOBACAT) para BIF
Fr8.569794
1 Boba Cat (BOBACAT) para BND
$0.00374874
1 Boba Cat (BOBACAT) para BSD
$0.002906
1 Boba Cat (BOBACAT) para JMD
$0.4659771
1 Boba Cat (BOBACAT) para KHR
11.7177185
1 Boba Cat (BOBACAT) para KMF
Fr1.232144
1 Boba Cat (BOBACAT) para LAK
63.17391178
1 Boba Cat (BOBACAT) para LKR
රු0.88246502
1 Boba Cat (BOBACAT) para MDL
L0.04937294
1 Boba Cat (BOBACAT) para MGA
Ar13.14930128
1 Boba Cat (BOBACAT) para MOP
P0.023248
1 Boba Cat (BOBACAT) para MVR
0.0444618
1 Boba Cat (BOBACAT) para MWK
MK5.04513566
1 Boba Cat (BOBACAT) para MZN
MT0.1856934
1 Boba Cat (BOBACAT) para NPR
रु0.40797334
1 Boba Cat (BOBACAT) para PYG
20.609352
1 Boba Cat (BOBACAT) para RWF
Fr4.210794
1 Boba Cat (BOBACAT) para SBD
$0.02388732
1 Boba Cat (BOBACAT) para SCR
0.04062588
1 Boba Cat (BOBACAT) para SRD
$0.11533914
1 Boba Cat (BOBACAT) para SVC
$0.02539844
1 Boba Cat (BOBACAT) para SZL
L0.05024474
1 Boba Cat (BOBACAT) para TMT
m0.01020006
1 Boba Cat (BOBACAT) para TND
د.ت0.008517486
1 Boba Cat (BOBACAT) para TTD
$0.01970268
1 Boba Cat (BOBACAT) para UGX
Sh10.124504
1 Boba Cat (BOBACAT) para XAF
Fr1.638984
1 Boba Cat (BOBACAT) para XCD
$0.0078462
1 Boba Cat (BOBACAT) para XOF
Fr1.638984
1 Boba Cat (BOBACAT) para XPF
Fr0.296412
1 Boba Cat (BOBACAT) para BWP
P0.04146862
1 Boba Cat (BOBACAT) para BZD
$0.00584106
1 Boba Cat (BOBACAT) para CVE
$0.27676744
1 Boba Cat (BOBACAT) para DJF
Fr0.514362
1 Boba Cat (BOBACAT) para DOP
$0.18505408
1 Boba Cat (BOBACAT) para DZD
د.ج0.37827402
1 Boba Cat (BOBACAT) para FJD
$0.00659662
1 Boba Cat (BOBACAT) para GNF
Fr25.26767
1 Boba Cat (BOBACAT) para GTQ
Q0.0222309
1 Boba Cat (BOBACAT) para GYD
$0.6079352
1 Boba Cat (BOBACAT) para ISK
kr0.357438

Para uma compreensão mais aprofundada de Boba Cat, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Boba Cat

Quanto vale hoje o Boba Cat (BOBACAT)?
O preço ao vivo de BOBACAT em USD é 0.002906 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BOBACAT para USD?
O preço atual de BOBACAT para USD é $ 0.002906. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Boba Cat?
A capitalização de mercado de BOBACAT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BOBACAT?
O fornecimento circulante de BOBACAT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOBACAT?
BOBACAT atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOBACAT?
BOBACAT atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de BOBACAT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOBACAT é $ 11.23K USD.
BOBACAT vai subir ainda este ano?
BOBACAT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOBACAT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Boba Cat (BOBACAT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

