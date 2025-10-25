O que é BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale é a camada de inteligência do Web3 que alimenta aplicações inteligentes, agentes de IA e modelos por meio da orquestração de recursos, utilizando um protocolo de contexto de modelo para escalabilidade on-chain. Ao longo dos últimos anos, a BluWhale expandiu sua rede de IA (marketplace de dois lados) para 4.780 contas empresariais e mais de 3.500.000 carteiras únicas, além de processar mais de 800 milhões de carteiras em uma estrutura de grafo universal distribuída por 37 blockchains. Embora projetos como Graph, OriginTrail e MindNetwork tenham desenvolvido infraestruturas semelhantes, sua escalabilidade para IA é fortemente limitada pelo número e pela velocidade dos nós que os subgrafos conseguem criar e operar.

Previsão de preço do BluWhale AI (em USD)

Quanto valerá BluWhale AI (BLUAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BluWhale AI (BLUAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BluWhale AI.

Tokenomics de BluWhale AI (BLUAI)

Como comprar BluWhale AI (BLUAI)

BLUAI para moedas locais

Recurso BluWhale AI

Para uma compreensão mais aprofundada de BluWhale AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre BluWhale AI Quanto vale hoje o BluWhale AI (BLUAI)? O preço ao vivo de BLUAI em USD é 0.02404 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BLUAI para USD? $ 0.02404 . Confira o O preço atual de BLUAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BluWhale AI? A capitalização de mercado de BLUAI é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BLUAI? O fornecimento circulante de BLUAI é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BLUAI? BLUAI atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BLUAI? BLUAI atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de BLUAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BLUAI é $ 2.95M USD . BLUAI vai subir ainda este ano? BLUAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BLUAI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BluWhale AI (BLUAI)

