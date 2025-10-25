O preço ao vivo de BluWhale AI hoje é 0.02404 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BLUAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BLUAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de BluWhale AI hoje é 0.02404 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BLUAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BLUAI facilmente na MEXC agora.

$0.02407
$0.02407$0.02407
+0.71%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 18:41:13 (UTC+8)

Informações de preço de BluWhale AI (BLUAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02176
$ 0.02176$ 0.02176
Mínimo 24h
$ 0.02886
$ 0.02886$ 0.02886
Máximo 24h

$ 0.02176
$ 0.02176$ 0.02176

$ 0.02886
$ 0.02886$ 0.02886

--
----

--
----

+0.12%

+0.71%

+380.80%

+380.80%

O preço em tempo real de BluWhale AI (BLUAI) é $ 0.02404. Nas últimas 24 horas, BLUAI foi negociado entre a mínima de $ 0.02176 e a máxima de $ 0.02886, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLUAI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLUAI variou +0.12% na última hora, +0.71% nas últimas 24 horas e +380.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 240.40M
$ 240.40M$ 240.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

A capitalização de mercado atual de BluWhale AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.95M. A oferta em circulação de BLUAI é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 240.40M.

Histórico de preços de BluWhale AI (BLUAI) em USD

Acompanhe as variações de preço de BluWhale AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0001697+0.71%
30 dias$ +0.01904+380.80%
60 dias$ +0.01904+380.80%
90 dias$ +0.01904+380.80%
Variação de preço de BluWhale AI hoje

Hoje, BLUAI registrou uma variação de $ +0.0001697 (+0.71%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de BluWhale AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.01904 (+380.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de BluWhale AI

Expandindo a visualização para 60 dias, BLUAI teve uma variação de $ +0.01904 (+380.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de BluWhale AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.01904 (+380.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de BluWhale AI (BLUAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do BluWhale AI.

O que é BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale é a camada de inteligência do Web3 que alimenta aplicações inteligentes, agentes de IA e modelos por meio da orquestração de recursos, utilizando um protocolo de contexto de modelo para escalabilidade on-chain. Ao longo dos últimos anos, a BluWhale expandiu sua rede de IA (marketplace de dois lados) para 4.780 contas empresariais e mais de 3.500.000 carteiras únicas, além de processar mais de 800 milhões de carteiras em uma estrutura de grafo universal distribuída por 37 blockchains. Embora projetos como Graph, OriginTrail e MindNetwork tenham desenvolvido infraestruturas semelhantes, sua escalabilidade para IA é fortemente limitada pelo número e pela velocidade dos nós que os subgrafos conseguem criar e operar.

BluWhale AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em BluWhale AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BLUAI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre BluWhale AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de BluWhale AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do BluWhale AI (em USD)

Quanto valerá BluWhale AI (BLUAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BluWhale AI (BLUAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BluWhale AI.

Confira a previsão de preço de BluWhale AI agora!

Tokenomics de BluWhale AI (BLUAI)

Compreender a tokenomics de BluWhale AI (BLUAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLUAI agora!

Como comprar BluWhale AI (BLUAI)

Quer saber como comprar BluWhale AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar BluWhale AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BLUAI para moedas locais

1 BluWhale AI (BLUAI) para VND
632.6126
1 BluWhale AI (BLUAI) para AUD
A$0.0367812
1 BluWhale AI (BLUAI) para GBP
0.01803
1 BluWhale AI (BLUAI) para EUR
0.0206744
1 BluWhale AI (BLUAI) para USD
$0.02404
1 BluWhale AI (BLUAI) para MYR
RM0.1014488
1 BluWhale AI (BLUAI) para TRY
1.0082376
1 BluWhale AI (BLUAI) para JPY
¥3.65408
1 BluWhale AI (BLUAI) para ARS
ARS$35.8270524
1 BluWhale AI (BLUAI) para RUB
1.9138244
1 BluWhale AI (BLUAI) para INR
2.1109524
1 BluWhale AI (BLUAI) para IDR
Rp400.6665064
1 BluWhale AI (BLUAI) para PHP
1.41235
1 BluWhale AI (BLUAI) para EGP
￡E.1.1445444
1 BluWhale AI (BLUAI) para BRL
R$0.1293352
1 BluWhale AI (BLUAI) para CAD
C$0.033656
1 BluWhale AI (BLUAI) para BDT
2.937688
1 BluWhale AI (BLUAI) para NGN
35.094794
1 BluWhale AI (BLUAI) para COP
$93.1780784
1 BluWhale AI (BLUAI) para ZAR
R.0.4149304
1 BluWhale AI (BLUAI) para UAH
1.0046316
1 BluWhale AI (BLUAI) para TZS
T.Sh.59.8009424
1 BluWhale AI (BLUAI) para VES
Bs5.09648
1 BluWhale AI (BLUAI) para CLP
$22.62164
1 BluWhale AI (BLUAI) para PKR
Rs6.7545188
1 BluWhale AI (BLUAI) para KZT
12.94554
1 BluWhale AI (BLUAI) para THB
฿0.784906
1 BluWhale AI (BLUAI) para TWD
NT$0.7413936
1 BluWhale AI (BLUAI) para AED
د.إ0.0882268
1 BluWhale AI (BLUAI) para CHF
Fr0.0189916
1 BluWhale AI (BLUAI) para HKD
HK$0.1865504
1 BluWhale AI (BLUAI) para AMD
֏9.2070796
1 BluWhale AI (BLUAI) para MAD
.د.م0.2216488
1 BluWhale AI (BLUAI) para MXN
$0.443538
1 BluWhale AI (BLUAI) para SAR
ريال0.09015
1 BluWhale AI (BLUAI) para ETB
Br3.6302804
1 BluWhale AI (BLUAI) para KES
KSh3.1057276
1 BluWhale AI (BLUAI) para JOD
د.أ0.01704436
1 BluWhale AI (BLUAI) para PLN
0.087746
1 BluWhale AI (BLUAI) para RON
лв0.1050548
1 BluWhale AI (BLUAI) para SEK
kr0.225976
1 BluWhale AI (BLUAI) para BGN
лв0.0403872
1 BluWhale AI (BLUAI) para HUF
Ft8.064218
1 BluWhale AI (BLUAI) para CZK
0.5026764
1 BluWhale AI (BLUAI) para KWD
د.ك0.00735624
1 BluWhale AI (BLUAI) para ILS
0.0788512
1 BluWhale AI (BLUAI) para BOB
Bs0.165876
1 BluWhale AI (BLUAI) para AZN
0.040868
1 BluWhale AI (BLUAI) para TJS
SM0.2218892
1 BluWhale AI (BLUAI) para GEL
0.0651484
1 BluWhale AI (BLUAI) para AOA
Kz22.0550172
1 BluWhale AI (BLUAI) para BHD
.د.ب0.00903904
1 BluWhale AI (BLUAI) para BMD
$0.02404
1 BluWhale AI (BLUAI) para DKK
kr0.1543368
1 BluWhale AI (BLUAI) para HNL
L0.6284056
1 BluWhale AI (BLUAI) para MUR
1.0945412
1 BluWhale AI (BLUAI) para NAD
$0.4149304
1 BluWhale AI (BLUAI) para NOK
kr0.2406404
1 BluWhale AI (BLUAI) para NZD
$0.0415892
1 BluWhale AI (BLUAI) para PAB
B/.0.02404
1 BluWhale AI (BLUAI) para PGK
K0.1012084
1 BluWhale AI (BLUAI) para QAR
ر.ق0.0875056
1 BluWhale AI (BLUAI) para RSD
дин.2.4265976
1 BluWhale AI (BLUAI) para UZS
soʻm293.1706848
1 BluWhale AI (BLUAI) para ALL
L1.99532
1 BluWhale AI (BLUAI) para ANG
ƒ0.0430316
1 BluWhale AI (BLUAI) para AWG
ƒ0.0430316
1 BluWhale AI (BLUAI) para BBD
$0.04808
1 BluWhale AI (BLUAI) para BAM
KM0.0403872
1 BluWhale AI (BLUAI) para BIF
Fr70.89396
1 BluWhale AI (BLUAI) para BND
$0.0310116
1 BluWhale AI (BLUAI) para BSD
$0.02404
1 BluWhale AI (BLUAI) para JMD
$3.854814
1 BluWhale AI (BLUAI) para KHR
96.93529
1 BluWhale AI (BLUAI) para KMF
Fr10.19296
1 BluWhale AI (BLUAI) para LAK
522.6086852
1 BluWhale AI (BLUAI) para LKR
රු7.3002268
1 BluWhale AI (BLUAI) para MDL
L0.4084396
1 BluWhale AI (BLUAI) para MGA
Ar108.7781152
1 BluWhale AI (BLUAI) para MOP
P0.19232
1 BluWhale AI (BLUAI) para MVR
0.367812
1 BluWhale AI (BLUAI) para MWK
MK41.7360844
1 BluWhale AI (BLUAI) para MZN
MT1.536156
1 BluWhale AI (BLUAI) para NPR
रु3.3749756
1 BluWhale AI (BLUAI) para PYG
170.49168
1 BluWhale AI (BLUAI) para RWF
Fr34.83396
1 BluWhale AI (BLUAI) para SBD
$0.1976088
1 BluWhale AI (BLUAI) para SCR
0.3360792
1 BluWhale AI (BLUAI) para SRD
$0.9541476
1 BluWhale AI (BLUAI) para SVC
$0.2101096
1 BluWhale AI (BLUAI) para SZL
L0.4156516
1 BluWhale AI (BLUAI) para TMT
m0.0843804
1 BluWhale AI (BLUAI) para TND
د.ت0.07046124
1 BluWhale AI (BLUAI) para TTD
$0.1629912
1 BluWhale AI (BLUAI) para UGX
Sh83.75536
1 BluWhale AI (BLUAI) para XAF
Fr13.55856
1 BluWhale AI (BLUAI) para XCD
$0.064908
1 BluWhale AI (BLUAI) para XOF
Fr13.55856
1 BluWhale AI (BLUAI) para XPF
Fr2.45208
1 BluWhale AI (BLUAI) para BWP
P0.3430508
1 BluWhale AI (BLUAI) para BZD
$0.0483204
1 BluWhale AI (BLUAI) para CVE
$2.2895696
1 BluWhale AI (BLUAI) para DJF
Fr4.25508
1 BluWhale AI (BLUAI) para DOP
$1.5308672
1 BluWhale AI (BLUAI) para DZD
د.ج3.1292868
1 BluWhale AI (BLUAI) para FJD
$0.0545708
1 BluWhale AI (BLUAI) para GNF
Fr209.0278
1 BluWhale AI (BLUAI) para GTQ
Q0.183906
1 BluWhale AI (BLUAI) para GYD
$5.029168
1 BluWhale AI (BLUAI) para ISK
kr2.95692

Para uma compreensão mais aprofundada de BluWhale AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do BluWhale AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre BluWhale AI

Quanto vale hoje o BluWhale AI (BLUAI)?
O preço ao vivo de BLUAI em USD é 0.02404 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BLUAI para USD?
O preço atual de BLUAI para USD é $ 0.02404. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de BluWhale AI?
A capitalização de mercado de BLUAI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BLUAI?
O fornecimento circulante de BLUAI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BLUAI?
BLUAI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BLUAI?
BLUAI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de BLUAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BLUAI é $ 2.95M USD.
BLUAI vai subir ainda este ano?
BLUAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BLUAI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:41:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o BluWhale AI (BLUAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

