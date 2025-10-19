O preço ao vivo de BLACKHOLE hoje é 0.1511 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BLACK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BLACK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de BLACKHOLE hoje é 0.1511 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BLACK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BLACK facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 BLACK para USD

+3.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de BLACKHOLE (BLACK)
Última atualização da página: 2025-10-19 22:05:49 (UTC+8)

Informações de preço de BLACKHOLE (BLACK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.06%

+3.26%

-15.07%

-15.07%

O preço em tempo real de BLACKHOLE (BLACK) é $ 0.1511. Nas últimas 24 horas, BLACK foi negociado entre a mínima de $ 0.1414 e a máxima de $ 0.1576, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLACK é $ 1.542695123942573, enquanto o mais baixo é $ 0.13900268936037719.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLACK variou +0.06% na última hora, +3.26% nas últimas 24 horas e -15.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

AVAX_CCHAIN

A capitalização de mercado atual de BLACKHOLE é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.02K. A oferta em circulação de BLACK é 0.00, com um fornecimento total de 114083333. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.24M.

Histórico de preços de BLACKHOLE (BLACK) em USD

Acompanhe as variações de preço de BLACKHOLE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.004789+3.26%
30 dias$ -0.189-55.58%
60 dias$ -0.1638-52.02%
90 dias$ -1.1409-88.31%
Variação de preço de BLACKHOLE hoje

Hoje, BLACK registrou uma variação de $ +0.004789 (+3.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de BLACKHOLE

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.189 (-55.58%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de BLACKHOLE

Expandindo a visualização para 60 dias, BLACK teve uma variação de $ -0.1638 (-52.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de BLACKHOLE

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -1.1409 (-88.31%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de BLACKHOLE (BLACK)!

Confira agora a página de histórico de preço do BLACKHOLE.

O que é BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole é uma DEX de próxima geração na Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em BLACKHOLE de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BLACK para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre BLACKHOLE em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de BLACKHOLE tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do BLACKHOLE (em USD)

Quanto valerá BLACKHOLE (BLACK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BLACKHOLE (BLACK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BLACKHOLE.

Confira a previsão de preço de BLACKHOLE agora!

Tokenomics de BLACKHOLE (BLACK)

Compreender a tokenomics de BLACKHOLE (BLACK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLACK agora!

Como comprar BLACKHOLE (BLACK)

Quer saber como comprar BLACKHOLE? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar BLACKHOLE facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BLACK para moedas locais

Recurso BLACKHOLE

Para uma compreensão mais aprofundada de BLACKHOLE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do BLACKHOLE
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre BLACKHOLE

Quanto vale hoje o BLACKHOLE (BLACK)?
O preço ao vivo de BLACK em USD é 0.1511 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BLACK para USD?
O preço atual de BLACK para USD é $ 0.1511. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de BLACKHOLE?
A capitalização de mercado de BLACK é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BLACK?
O fornecimento circulante de BLACK é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BLACK?
BLACK atingiu um preço máximo histórico de 1.542695123942573 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BLACK?
BLACK atingiu um preço minímo histórico de 0.13900268936037719 USD.
Qual é o volume de negociação de BLACK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BLACK é $ 57.02K USD.
BLACK vai subir ainda este ano?
BLACK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BLACK para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o BLACKHOLE (BLACK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-18 16:36:53Atualizações da Indústria
Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas atualmente em 23, ainda na zona de medo extremo
10-18 09:33:00Atualizações da Indústria
Liquidações globais em 24 horas sobem para $1,02 mil milhões, Bitcoin atinge o preço mais baixo desde o início de julho
10-17 19:52:08Atualizações da Indústria
A procura por aversão ao risco global aumenta devido a problemas de empréstimos não produtivos em dois bancos dos E.U.A.
10-17 14:38:57Atualizações da Indústria
Ações cripto dos EUA em amplo declínio, MSTR cai 4,35%, ação do tesouro SOL HSDT cai 36,49%
10-17 08:10:00Atualizações da Indústria
O retorno do Bitcoin em outubro deste ano é temporariamente reportado em -4,74%, enquanto o retorno médio histórico anterior foi de 21,89%
10-17 04:42:12Atualizações da Indústria
Nas últimas 24 horas, as liquidações globais excederam $500 milhões, principalmente posições long

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

