O preço ao vivo de Alibaba hoje é 175.03 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BABAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BABAON facilmente na MEXC agora.

Logo de Alibaba

Cotação Alibaba (BABAON)

Preço em tempo real de 1 BABAON para USD

$175.04
$175.04
-0.06%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Alibaba (BABAON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:39 (UTC+8)

Informações de preço de Alibaba (BABAON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 171.81
$ 171.81
Mínimo 24h
$ 177.99
$ 177.99
Máximo 24h

$ 171.81
$ 171.81

$ 177.99
$ 177.99

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634

+0.08%

-0.06%

+4.12%

+4.12%

O preço em tempo real de Alibaba (BABAON) é $ 175.03. Nas últimas 24 horas, BABAON foi negociado entre a mínima de $ 171.81 e a máxima de $ 177.99, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BABAON é $ 192.1874154822472, enquanto o mais baixo é $ 130.22737422531634.

Em termos de desempenho de curto prazo, BABAON variou +0.08% na última hora, -0.06% nas últimas 24 horas e +4.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Alibaba (BABAON)

No.2017

$ 1.37M
$ 1.37M

$ 54.05K
$ 54.05K

$ 1.37M
$ 1.37M

7.84K
7.84K

7,836.73966227
7,836.73966227

ETH

A capitalização de mercado atual de Alibaba é $ 1.37M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.05K. A oferta em circulação de BABAON é 7.84K, com um fornecimento total de 7836.73966227. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.37M.

Histórico de preços de Alibaba (BABAON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Alibaba para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.1051-0.06%
30 dias$ -3.57-2.00%
60 dias$ +75.03+75.03%
90 dias$ +75.03+75.03%
Variação de preço de Alibaba hoje

Hoje, BABAON registrou uma variação de $ -0.1051 (-0.06%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Alibaba

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -3.57 (-2.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Alibaba

Expandindo a visualização para 60 dias, BABAON teve uma variação de $ +75.03 (+75.03%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Alibaba

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +75.03 (+75.03%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Alibaba (BABAON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Alibaba.

O que é Alibaba (BABAON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Alibaba está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Alibaba de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BABAON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Alibaba em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Alibaba tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Alibaba (em USD)

Quanto valerá Alibaba (BABAON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Alibaba (BABAON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Alibaba.

Confira a previsão de preço de Alibaba agora!

Tokenomics de Alibaba (BABAON)

Compreender a tokenomics de Alibaba (BABAON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BABAON agora!

Como comprar Alibaba (BABAON)

Quer saber como comprar Alibaba? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Alibaba facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BABAON para moedas locais

Recurso Alibaba

Para uma compreensão mais aprofundada de Alibaba, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Alibaba
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Alibaba

Quanto vale hoje o Alibaba (BABAON)?
O preço ao vivo de BABAON em USD é 175.03 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BABAON para USD?
O preço atual de BABAON para USD é $ 175.03. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Alibaba?
A capitalização de mercado de BABAON é $ 1.37M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BABAON?
O fornecimento circulante de BABAON é de 7.84K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BABAON?
BABAON atingiu um preço máximo histórico de 192.1874154822472 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BABAON?
BABAON atingiu um preço minímo histórico de 130.22737422531634 USD.
Qual é o volume de negociação de BABAON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BABAON é $ 54.05K USD.
BABAON vai subir ainda este ano?
BABAON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BABAON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Alibaba (BABAON)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BABAON para USD

Montante

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 175.03 USD

Negocie BABAON

BABAON/USDT
$174.94
$174.94
-0.16%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

$111,226.30
$111,226.30

$3,927.38
$3,927.38

$0.05561
$0.05561

$194.21
$194.21

$10.9994
$10.9994

$3,927.38
$3,927.38

$111,226.30
$111,226.30

$194.21
$194.21

$2.5638
$2.5638

$0.19877
$0.19877

$0.0000
$0.0000

$0.000000
$0.000000

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000

$0.00000
$0.00000

$0.000000002003
$0.000000002003

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511

$0.0007998
$0.0007998

$0.3742
$0.3742

$237.32
$237.32

$0.2615
$0.2615

