O preço ao vivo de Avantis hoje é 0.7638 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AVNT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AVNT facilmente na MEXC agora.

Logo de Avantis

Cotação Avantis (AVNT)

Preço em tempo real de 1 AVNT para USD

$0.7638
$0.7638$0.7638
-6.06%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Avantis (AVNT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:30 (UTC+8)

Informações de preço de Avantis (AVNT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.7344
$ 0.7344$ 0.7344
Mínimo 24h
$ 0.9462
$ 0.9462$ 0.9462
Máximo 24h

$ 0.7344
$ 0.7344$ 0.7344

$ 0.9462
$ 0.9462$ 0.9462

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

+0.60%

-6.06%

+50.41%

+50.41%

O preço em tempo real de Avantis (AVNT) é $ 0.7638. Nas últimas 24 horas, AVNT foi negociado entre a mínima de $ 0.7344 e a máxima de $ 0.9462, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVNT é $ 2.662191408541985, enquanto o mais baixo é $ 0.17956381875221758.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVNT variou +0.60% na última hora, -6.06% nas últimas 24 horas e +50.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Avantis (AVNT)

No.183

$ 197.22M
$ 197.22M$ 197.22M

$ 11.40M
$ 11.40M$ 11.40M

$ 763.80M
$ 763.80M$ 763.80M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

A capitalização de mercado atual de Avantis é $ 197.22M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.40M. A oferta em circulação de AVNT é 258.21M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 763.80M.

Histórico de preços de Avantis (AVNT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Avantis para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.049272-6.06%
30 dias$ -1.2877-62.77%
60 dias$ +0.7138+1,427.60%
90 dias$ +0.7138+1,427.60%
Variação de preço de Avantis hoje

Hoje, AVNT registrou uma variação de $ -0.049272 (-6.06%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Avantis

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -1.2877 (-62.77%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Avantis

Expandindo a visualização para 60 dias, AVNT teve uma variação de $ +0.7138 (+1,427.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Avantis

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.7138 (+1,427.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Avantis (AVNT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Avantis.

O que é Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Avantis de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AVNT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Avantis em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Avantis tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Avantis (em USD)

Quanto valerá Avantis (AVNT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Avantis (AVNT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Avantis.

Confira a previsão de preço de Avantis agora!

Tokenomics de Avantis (AVNT)

Compreender a tokenomics de Avantis (AVNT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AVNT agora!

Como comprar Avantis (AVNT)

Quer saber como comprar Avantis? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Avantis facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AVNT para moedas locais

1 Avantis (AVNT) para VND
20,099.397
1 Avantis (AVNT) para AUD
A$1.168614
1 Avantis (AVNT) para GBP
0.57285
1 Avantis (AVNT) para EUR
0.656868
1 Avantis (AVNT) para USD
$0.7638
1 Avantis (AVNT) para MYR
RM3.223236
1 Avantis (AVNT) para TRY
32.033772
1 Avantis (AVNT) para JPY
¥116.0976
1 Avantis (AVNT) para ARS
ARS$1,138.298778
1 Avantis (AVNT) para RUB
60.806118
1 Avantis (AVNT) para INR
67.069278
1 Avantis (AVNT) para IDR
Rp12,729.994908
1 Avantis (AVNT) para PHP
44.87325
1 Avantis (AVNT) para EGP
￡E.36.364518
1 Avantis (AVNT) para BRL
R$4.109244
1 Avantis (AVNT) para CAD
C$1.06932
1 Avantis (AVNT) para BDT
93.33636
1 Avantis (AVNT) para NGN
1,115.03343
1 Avantis (AVNT) para COP
$2,960.458248
1 Avantis (AVNT) para ZAR
R.13.183188
1 Avantis (AVNT) para UAH
31.919202
1 Avantis (AVNT) para TZS
T.Sh.1,899.998328
1 Avantis (AVNT) para VES
Bs161.9256
1 Avantis (AVNT) para CLP
$718.7358
1 Avantis (AVNT) para PKR
Rs214.604886
1 Avantis (AVNT) para KZT
411.3063
1 Avantis (AVNT) para THB
฿24.93807
1 Avantis (AVNT) para TWD
NT$23.555592
1 Avantis (AVNT) para AED
د.إ2.803146
1 Avantis (AVNT) para CHF
Fr0.603402
1 Avantis (AVNT) para HKD
HK$5.927088
1 Avantis (AVNT) para AMD
֏292.527762
1 Avantis (AVNT) para MAD
.د.م7.042236
1 Avantis (AVNT) para MXN
$14.09211
1 Avantis (AVNT) para SAR
ريال2.86425
1 Avantis (AVNT) para ETB
Br115.341438
1 Avantis (AVNT) para KES
KSh98.675322
1 Avantis (AVNT) para JOD
د.أ0.5415342
1 Avantis (AVNT) para PLN
2.78787
1 Avantis (AVNT) para RON
лв3.337806
1 Avantis (AVNT) para SEK
kr7.17972
1 Avantis (AVNT) para BGN
лв1.283184
1 Avantis (AVNT) para HUF
Ft256.21671
1 Avantis (AVNT) para CZK
15.971058
1 Avantis (AVNT) para KWD
د.ك0.2337228
1 Avantis (AVNT) para ILS
2.505264
1 Avantis (AVNT) para BOB
Bs5.27022
1 Avantis (AVNT) para AZN
1.29846
1 Avantis (AVNT) para TJS
SM7.049874
1 Avantis (AVNT) para GEL
2.069898
1 Avantis (AVNT) para AOA
Kz700.733034
1 Avantis (AVNT) para BHD
.د.ب0.2871888
1 Avantis (AVNT) para BMD
$0.7638
1 Avantis (AVNT) para DKK
kr4.903596
1 Avantis (AVNT) para HNL
L19.965732
1 Avantis (AVNT) para MUR
34.775814
1 Avantis (AVNT) para NAD
$13.183188
1 Avantis (AVNT) para NOK
kr7.645638
1 Avantis (AVNT) para NZD
$1.321374
1 Avantis (AVNT) para PAB
B/.0.7638
1 Avantis (AVNT) para PGK
K3.215598
1 Avantis (AVNT) para QAR
ر.ق2.780232
1 Avantis (AVNT) para RSD
дин.77.097972
1 Avantis (AVNT) para UZS
soʻm9,314.632656
1 Avantis (AVNT) para ALL
L63.3954
1 Avantis (AVNT) para ANG
ƒ1.367202
1 Avantis (AVNT) para AWG
ƒ1.367202
1 Avantis (AVNT) para BBD
$1.5276
1 Avantis (AVNT) para BAM
KM1.283184
1 Avantis (AVNT) para BIF
Fr2,252.4462
1 Avantis (AVNT) para BND
$0.985302
1 Avantis (AVNT) para BSD
$0.7638
1 Avantis (AVNT) para JMD
$122.47533
1 Avantis (AVNT) para KHR
3,079.83255
1 Avantis (AVNT) para KMF
Fr323.8512
1 Avantis (AVNT) para LAK
16,604.347494
1 Avantis (AVNT) para LKR
රු231.943146
1 Avantis (AVNT) para MDL
L12.976962
1 Avantis (AVNT) para MGA
Ar3,456.103344
1 Avantis (AVNT) para MOP
P6.1104
1 Avantis (AVNT) para MVR
11.68614
1 Avantis (AVNT) para MWK
MK1,326.040818
1 Avantis (AVNT) para MZN
MT48.80682
1 Avantis (AVNT) para NPR
रु107.229882
1 Avantis (AVNT) para PYG
5,416.8696
1 Avantis (AVNT) para RWF
Fr1,106.7462
1 Avantis (AVNT) para SBD
$6.278436
1 Avantis (AVNT) para SCR
10.677924
1 Avantis (AVNT) para SRD
$30.315222
1 Avantis (AVNT) para SVC
$6.675612
1 Avantis (AVNT) para SZL
L13.206102
1 Avantis (AVNT) para TMT
m2.680938
1 Avantis (AVNT) para TND
د.ت2.2386978
1 Avantis (AVNT) para TTD
$5.178564
1 Avantis (AVNT) para UGX
Sh2,661.0792
1 Avantis (AVNT) para XAF
Fr430.7832
1 Avantis (AVNT) para XCD
$2.06226
1 Avantis (AVNT) para XOF
Fr430.7832
1 Avantis (AVNT) para XPF
Fr77.9076
1 Avantis (AVNT) para BWP
P10.899426
1 Avantis (AVNT) para BZD
$1.535238
1 Avantis (AVNT) para CVE
$72.744312
1 Avantis (AVNT) para DJF
Fr135.1926
1 Avantis (AVNT) para DOP
$48.638784
1 Avantis (AVNT) para DZD
د.ج99.423846
1 Avantis (AVNT) para FJD
$1.733826
1 Avantis (AVNT) para GNF
Fr6,641.241
1 Avantis (AVNT) para GTQ
Q5.84307
1 Avantis (AVNT) para GYD
$159.78696
1 Avantis (AVNT) para ISK
kr93.9474

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Avantis

Quanto vale hoje o Avantis (AVNT)?
O preço ao vivo de AVNT em USD é 0.7638 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AVNT para USD?
O preço atual de AVNT para USD é $ 0.7638. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Avantis?
A capitalização de mercado de AVNT é $ 197.22M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AVNT?
O fornecimento circulante de AVNT é de 258.21M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AVNT?
AVNT atingiu um preço máximo histórico de 2.662191408541985 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AVNT?
AVNT atingiu um preço minímo histórico de 0.17956381875221758 USD.
Qual é o volume de negociação de AVNT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AVNT é $ 11.40M USD.
AVNT vai subir ainda este ano?
AVNT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AVNT para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Avantis (AVNT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

