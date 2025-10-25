O preço ao vivo de Aster hoje é 1.1347 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ASTER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ASTER facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Aster hoje é 1.1347 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ASTER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ASTER facilmente na MEXC agora.

Logo de Aster

Cotação Aster (ASTER)

Preço em tempo real de 1 ASTER para USD

$1.1364
$1.1364$1.1364
+7.14%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Aster (ASTER)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:38 (UTC+8)

Informações de preço de Aster (ASTER) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.0483
$ 1.0483$ 1.0483
Mínimo 24h
$ 1.1529
$ 1.1529$ 1.1529
Máximo 24h

$ 1.0483
$ 1.0483$ 1.0483

$ 1.1529
$ 1.1529$ 1.1529

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-0.58%

+7.14%

-5.00%

-5.00%

O preço em tempo real de Aster (ASTER) é $ 1.1347. Nas últimas 24 horas, ASTER foi negociado entre a mínima de $ 1.0483 e a máxima de $ 1.1529, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ASTER é $ 2.419058923870731, enquanto o mais baixo é $ 0.08438718204444161.

Em termos de desempenho de curto prazo, ASTER variou -0.58% na última hora, +7.14% nas últimas 24 horas e -5.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aster (ASTER)

No.44

$ 2.29B
$ 2.29B$ 2.29B

$ 30.79M
$ 30.79M$ 30.79M

$ 9.08B
$ 9.08B$ 9.08B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.06%

BSC

A capitalização de mercado atual de Aster é $ 2.29B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 30.79M. A oferta em circulação de ASTER é 2.02B, com um fornecimento total de 8000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.08B.

Histórico de preços de Aster (ASTER) em USD

Acompanhe as variações de preço de Aster para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.075732+7.14%
30 dias$ -0.9835-46.44%
60 dias$ +0.8347+278.23%
90 dias$ +0.8347+278.23%
Variação de preço de Aster hoje

Hoje, ASTER registrou uma variação de $ +0.075732 (+7.14%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Aster

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.9835 (-46.44%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Aster

Expandindo a visualização para 60 dias, ASTER teve uma variação de $ +0.8347 (+278.23%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Aster

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.8347 (+278.23%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Aster (ASTER)!

Confira agora a página de histórico de preço do Aster.

O que é Aster (ASTER)

Aster é uma exchange perpétua descentralizada de nova geração, criada para todos. Após a fusão da Astherus com a APX Finance no final de 2024, essa nova identidade é mais do que apenas uma mudança de nome. Estamos revolucionando a forma como as pessoas negociam contratos perpétuos e utilizam ativos no mundo descentralizado.

Aster está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Aster de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ASTER para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Aster em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Aster tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Aster (em USD)

Quanto valerá Aster (ASTER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Aster (ASTER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Aster.

Confira a previsão de preço de Aster agora!

Tokenomics de Aster (ASTER)

Compreender a tokenomics de Aster (ASTER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ASTER agora!

Como comprar Aster (ASTER)

Quer saber como comprar Aster? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Aster facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ASTER para moedas locais

1 Aster (ASTER) para VND
29,859.6305
1 Aster (ASTER) para AUD
A$1.736091
1 Aster (ASTER) para GBP
0.851025
1 Aster (ASTER) para EUR
0.975842
1 Aster (ASTER) para USD
$1.1347
1 Aster (ASTER) para MYR
RM4.788434
1 Aster (ASTER) para TRY
47.589318
1 Aster (ASTER) para JPY
¥172.4744
1 Aster (ASTER) para ARS
ARS$1,691.054757
1 Aster (ASTER) para RUB
90.333467
1 Aster (ASTER) para INR
99.638007
1 Aster (ASTER) para IDR
Rp18,911.659102
1 Aster (ASTER) para PHP
66.663625
1 Aster (ASTER) para EGP
￡E.54.023067
1 Aster (ASTER) para BRL
R$6.104686
1 Aster (ASTER) para CAD
C$1.58858
1 Aster (ASTER) para BDT
138.66034
1 Aster (ASTER) para NGN
1,656.491795
1 Aster (ASTER) para COP
$4,398.051812
1 Aster (ASTER) para ZAR
R.19.584922
1 Aster (ASTER) para UAH
47.419113
1 Aster (ASTER) para TZS
T.Sh.2,822.634332
1 Aster (ASTER) para VES
Bs240.5564
1 Aster (ASTER) para CLP
$1,067.7527
1 Aster (ASTER) para PKR
Rs318.816659
1 Aster (ASTER) para KZT
611.03595
1 Aster (ASTER) para THB
฿37.047955
1 Aster (ASTER) para TWD
NT$34.994148
1 Aster (ASTER) para AED
د.إ4.164349
1 Aster (ASTER) para CHF
Fr0.896413
1 Aster (ASTER) para HKD
HK$8.805272
1 Aster (ASTER) para AMD
֏434.578753
1 Aster (ASTER) para MAD
.د.م10.461934
1 Aster (ASTER) para MXN
$20.935215
1 Aster (ASTER) para SAR
ريال4.255125
1 Aster (ASTER) para ETB
Br171.351047
1 Aster (ASTER) para KES
KSh146.591893
1 Aster (ASTER) para JOD
د.أ0.8045023
1 Aster (ASTER) para PLN
4.141655
1 Aster (ASTER) para RON
лв4.958639
1 Aster (ASTER) para SEK
kr10.66618
1 Aster (ASTER) para BGN
лв1.906296
1 Aster (ASTER) para HUF
Ft380.635115
1 Aster (ASTER) para CZK
23.726577
1 Aster (ASTER) para KWD
د.ك0.3472182
1 Aster (ASTER) para ILS
3.721816
1 Aster (ASTER) para BOB
Bs7.82943
1 Aster (ASTER) para AZN
1.92899
1 Aster (ASTER) para TJS
SM10.473281
1 Aster (ASTER) para GEL
3.075037
1 Aster (ASTER) para AOA
Kz1,041.007821
1 Aster (ASTER) para BHD
.د.ب0.4266472
1 Aster (ASTER) para BMD
$1.1347
1 Aster (ASTER) para DKK
kr7.284774
1 Aster (ASTER) para HNL
L29.661058
1 Aster (ASTER) para MUR
51.662891
1 Aster (ASTER) para NAD
$19.584922
1 Aster (ASTER) para NOK
kr11.358347
1 Aster (ASTER) para NZD
$1.963031
1 Aster (ASTER) para PAB
B/.1.1347
1 Aster (ASTER) para PGK
K4.777087
1 Aster (ASTER) para QAR
ر.ق4.130308
1 Aster (ASTER) para RSD
дин.114.536618
1 Aster (ASTER) para UZS
soʻm13,837.802664
1 Aster (ASTER) para ALL
L94.1801
1 Aster (ASTER) para ANG
ƒ2.031113
1 Aster (ASTER) para AWG
ƒ2.031113
1 Aster (ASTER) para BBD
$2.2694
1 Aster (ASTER) para BAM
KM1.906296
1 Aster (ASTER) para BIF
Fr3,346.2303
1 Aster (ASTER) para BND
$1.463763
1 Aster (ASTER) para BSD
$1.1347
1 Aster (ASTER) para JMD
$181.949145
1 Aster (ASTER) para KHR
4,575.394075
1 Aster (ASTER) para KMF
Fr481.1128
1 Aster (ASTER) para LAK
24,667.390811
1 Aster (ASTER) para LKR
රු344.574349
1 Aster (ASTER) para MDL
L19.278553
1 Aster (ASTER) para MGA
Ar5,134.381336
1 Aster (ASTER) para MOP
P9.0776
1 Aster (ASTER) para MVR
17.36091
1 Aster (ASTER) para MWK
MK1,969.964017
1 Aster (ASTER) para MZN
MT72.50733
1 Aster (ASTER) para NPR
रु159.300533
1 Aster (ASTER) para PYG
8,047.2924
1 Aster (ASTER) para RWF
Fr1,644.1803
1 Aster (ASTER) para SBD
$9.327234
1 Aster (ASTER) para SCR
15.863106
1 Aster (ASTER) para SRD
$45.036243
1 Aster (ASTER) para SVC
$9.917278
1 Aster (ASTER) para SZL
L19.618963
1 Aster (ASTER) para TMT
m3.982797
1 Aster (ASTER) para TND
د.ت3.3258057
1 Aster (ASTER) para TTD
$7.693266
1 Aster (ASTER) para UGX
Sh3,953.2948
1 Aster (ASTER) para XAF
Fr639.9708
1 Aster (ASTER) para XCD
$3.06369
1 Aster (ASTER) para XOF
Fr639.9708
1 Aster (ASTER) para XPF
Fr115.7394
1 Aster (ASTER) para BWP
P16.192169
1 Aster (ASTER) para BZD
$2.280747
1 Aster (ASTER) para CVE
$108.068828
1 Aster (ASTER) para DJF
Fr200.8419
1 Aster (ASTER) para DOP
$72.257696
1 Aster (ASTER) para DZD
د.ج147.703899
1 Aster (ASTER) para FJD
$2.575769
1 Aster (ASTER) para GNF
Fr9,866.2165
1 Aster (ASTER) para GTQ
Q8.680455
1 Aster (ASTER) para GYD
$237.37924
1 Aster (ASTER) para ISK
kr139.5681

Recurso Aster

Para uma compreensão mais aprofundada de Aster, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Aster
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Aster

Quanto vale hoje o Aster (ASTER)?
O preço ao vivo de ASTER em USD é 1.1347 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ASTER para USD?
O preço atual de ASTER para USD é $ 1.1347. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Aster?
A capitalização de mercado de ASTER é $ 2.29B USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ASTER?
O fornecimento circulante de ASTER é de 2.02B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASTER?
ASTER atingiu um preço máximo histórico de 2.419058923870731 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASTER?
ASTER atingiu um preço minímo histórico de 0.08438718204444161 USD.
Qual é o volume de negociação de ASTER?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASTER é $ 30.79M USD.
ASTER vai subir ainda este ano?
ASTER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASTER para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Aster (ASTER)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ASTER para USD

Montante

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.1347 USD

Negocie ASTER

ASTER/USDC
$1.1341
$1.1341$1.1341
+7.02%
ASTER/USDT
$1.1364
$1.1364$1.1364
+7.15%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

