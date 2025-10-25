O preço ao vivo de ASML Holding NV hoje é 1030.64 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ASMLON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ASMLON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de ASML Holding NV hoje é 1030.64 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ASMLON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ASMLON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ASMLON

Informações sobre preços de ASMLON

Site oficial do ASMLON

Tokenomics de ASMLON

Previsão de preço de ASMLON

Histórico de preço de ASMLON

Guia de compra de ASMLON

Conversor de ASMLON para moeda Fiat

Spot ASMLON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de ASML Holding NV

Cotação ASML Holding NV (ASMLON)

Preço em tempo real de 1 ASMLON para USD

$1,044.57
$1,044.57$1,044.57
+0.37%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ASML Holding NV (ASMLON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:11 (UTC+8)

Informações de preço de ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1,030.64
$ 1,030.64$ 1,030.64
Mínimo 24h
$ 1,047.65
$ 1,047.65$ 1,047.65
Máximo 24h

$ 1,030.64
$ 1,030.64$ 1,030.64

$ 1,047.65
$ 1,047.65$ 1,047.65

$ 1,056.340099301194
$ 1,056.340099301194$ 1,056.340099301194

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.14%

+0.37%

-0.03%

-0.03%

O preço em tempo real de ASML Holding NV (ASMLON) é $ 1,030.64. Nas últimas 24 horas, ASMLON foi negociado entre a mínima de $ 1,030.64 e a máxima de $ 1,047.65, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ASMLON é $ 1,056.340099301194, enquanto o mais baixo é $ 732.0144981577465.

Em termos de desempenho de curto prazo, ASMLON variou -0.14% na última hora, +0.37% nas últimas 24 horas e -0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ASML Holding NV (ASMLON)

No.1959

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 55.99K
$ 55.99K$ 55.99K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

1.49K
1.49K 1.49K

1,488.94574442
1,488.94574442 1,488.94574442

ETH

A capitalização de mercado atual de ASML Holding NV é $ 1.53M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.99K. A oferta em circulação de ASMLON é 1.49K, com um fornecimento total de 1488.94574442. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.53M.

Histórico de preços de ASML Holding NV (ASMLON) em USD

Acompanhe as variações de preço de ASML Holding NV para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +3.8507+0.37%
30 dias$ +82.54+8.70%
60 dias$ +280.64+37.41%
90 dias$ +280.64+37.41%
Variação de preço de ASML Holding NV hoje

Hoje, ASMLON registrou uma variação de $ +3.8507 (+0.37%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ASML Holding NV

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +82.54 (+8.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ASML Holding NV

Expandindo a visualização para 60 dias, ASMLON teve uma variação de $ +280.64 (+37.41%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ASML Holding NV

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +280.64 (+37.41%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ASML Holding NV (ASMLON)!

Confira agora a página de histórico de preço do ASML Holding NV.

O que é ASML Holding NV (ASMLON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

ASML Holding NV está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ASML Holding NV de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ASMLON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ASML Holding NV em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ASML Holding NV tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ASML Holding NV (em USD)

Quanto valerá ASML Holding NV (ASMLON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ASML Holding NV (ASMLON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ASML Holding NV.

Confira a previsão de preço de ASML Holding NV agora!

Tokenomics de ASML Holding NV (ASMLON)

Compreender a tokenomics de ASML Holding NV (ASMLON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ASMLON agora!

Como comprar ASML Holding NV (ASMLON)

Quer saber como comprar ASML Holding NV? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ASML Holding NV facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ASMLON para moedas locais

1 ASML Holding NV (ASMLON) para VND
27,121,291.6
1 ASML Holding NV (ASMLON) para AUD
A$1,576.8792
1 ASML Holding NV (ASMLON) para GBP
772.98
1 ASML Holding NV (ASMLON) para EUR
886.3504
1 ASML Holding NV (ASMLON) para USD
$1,030.64
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MYR
RM4,349.3008
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TRY
43,225.0416
1 ASML Holding NV (ASMLON) para JPY
¥156,657.28
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ARS
ARS$1,535,973.0984
1 ASML Holding NV (ASMLON) para RUB
82,049.2504
1 ASML Holding NV (ASMLON) para INR
90,500.4984
1 ASML Holding NV (ASMLON) para IDR
Rp17,177,326.4624
1 ASML Holding NV (ASMLON) para PHP
60,550.1
1 ASML Holding NV (ASMLON) para EGP
￡E.49,068.7704
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BRL
R$5,544.8432
1 ASML Holding NV (ASMLON) para CAD
C$1,442.896
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BDT
125,944.208
1 ASML Holding NV (ASMLON) para NGN
1,504,579.804
1 ASML Holding NV (ASMLON) para COP
$3,994,719.4144
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ZAR
R.17,788.8464
1 ASML Holding NV (ASMLON) para UAH
43,070.4456
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TZS
T.Sh.2,563,778.8384
1 ASML Holding NV (ASMLON) para VES
Bs218,495.68
1 ASML Holding NV (ASMLON) para CLP
$969,832.24
1 ASML Holding NV (ASMLON) para PKR
Rs289,578.9208
1 ASML Holding NV (ASMLON) para KZT
554,999.64
1 ASML Holding NV (ASMLON) para THB
฿33,650.396
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TWD
NT$31,784.9376
1 ASML Holding NV (ASMLON) para AED
د.إ3,782.4488
1 ASML Holding NV (ASMLON) para CHF
Fr814.2056
1 ASML Holding NV (ASMLON) para HKD
HK$7,997.7664
1 ASML Holding NV (ASMLON) para AMD
֏394,724.8136
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MAD
.د.م9,502.5008
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MXN
$19,015.308
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SAR
ريال3,864.9
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ETB
Br155,636.9464
1 ASML Holding NV (ASMLON) para KES
KSh133,148.3816
1 ASML Holding NV (ASMLON) para JOD
د.أ730.72376
1 ASML Holding NV (ASMLON) para PLN
3,761.836
1 ASML Holding NV (ASMLON) para RON
лв4,503.8968
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SEK
kr9,688.016
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BGN
лв1,731.4752
1 ASML Holding NV (ASMLON) para HUF
Ft345,728.188
1 ASML Holding NV (ASMLON) para CZK
21,550.6824
1 ASML Holding NV (ASMLON) para KWD
د.ك315.37584
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ILS
3,380.4992
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BOB
Bs7,111.416
1 ASML Holding NV (ASMLON) para AZN
1,752.088
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TJS
SM9,512.8072
1 ASML Holding NV (ASMLON) para GEL
2,793.0344
1 ASML Holding NV (ASMLON) para AOA
Kz945,540.0552
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BHD
.د.ب387.52064
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BMD
$1,030.64
1 ASML Holding NV (ASMLON) para DKK
kr6,616.7088
1 ASML Holding NV (ASMLON) para HNL
L26,940.9296
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MUR
46,925.0392
1 ASML Holding NV (ASMLON) para NAD
$17,788.8464
1 ASML Holding NV (ASMLON) para NOK
kr10,316.7064
1 ASML Holding NV (ASMLON) para NZD
$1,783.0072
1 ASML Holding NV (ASMLON) para PAB
B/.1,030.64
1 ASML Holding NV (ASMLON) para PGK
K4,338.9944
1 ASML Holding NV (ASMLON) para QAR
ر.ق3,751.5296
1 ASML Holding NV (ASMLON) para RSD
дин.104,032.8016
1 ASML Holding NV (ASMLON) para UZS
soʻm12,568,778.4768
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ALL
L85,543.12
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ANG
ƒ1,844.8456
1 ASML Holding NV (ASMLON) para AWG
ƒ1,844.8456
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BBD
$2,061.28
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BAM
KM1,731.4752
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BIF
Fr3,039,357.36
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BND
$1,329.5256
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BSD
$1,030.64
1 ASML Holding NV (ASMLON) para JMD
$165,263.124
1 ASML Holding NV (ASMLON) para KHR
4,155,798.14
1 ASML Holding NV (ASMLON) para KMF
Fr436,991.36
1 ASML Holding NV (ASMLON) para LAK
22,405,216.9432
1 ASML Holding NV (ASMLON) para LKR
රු312,974.4488
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MDL
L17,510.5736
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MGA
Ar4,663,522.3232
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MOP
P8,245.12
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MVR
15,768.792
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MWK
MK1,789,304.4104
1 ASML Holding NV (ASMLON) para MZN
MT65,857.896
1 ASML Holding NV (ASMLON) para NPR
रु144,691.5496
1 ASML Holding NV (ASMLON) para PYG
7,309,298.88
1 ASML Holding NV (ASMLON) para RWF
Fr1,493,397.36
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SBD
$8,471.8608
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SCR
14,408.3472
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SRD
$40,906.1016
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SVC
$9,007.7936
1 ASML Holding NV (ASMLON) para SZL
L17,819.7656
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TMT
m3,617.5464
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TND
د.ت3,020.80584
1 ASML Holding NV (ASMLON) para TTD
$6,987.7392
1 ASML Holding NV (ASMLON) para UGX
Sh3,590,749.76
1 ASML Holding NV (ASMLON) para XAF
Fr581,280.96
1 ASML Holding NV (ASMLON) para XCD
$2,782.728
1 ASML Holding NV (ASMLON) para XOF
Fr581,280.96
1 ASML Holding NV (ASMLON) para XPF
Fr105,125.28
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BWP
P14,707.2328
1 ASML Holding NV (ASMLON) para BZD
$2,071.5864
1 ASML Holding NV (ASMLON) para CVE
$98,158.1536
1 ASML Holding NV (ASMLON) para DJF
Fr182,423.28
1 ASML Holding NV (ASMLON) para DOP
$65,631.1552
1 ASML Holding NV (ASMLON) para DZD
د.ج134,158.4088
1 ASML Holding NV (ASMLON) para FJD
$2,339.5528
1 ASML Holding NV (ASMLON) para GNF
Fr8,961,414.8
1 ASML Holding NV (ASMLON) para GTQ
Q7,884.396
1 ASML Holding NV (ASMLON) para GYD
$215,609.888
1 ASML Holding NV (ASMLON) para ISK
kr126,768.72

Recurso ASML Holding NV

Para uma compreensão mais aprofundada de ASML Holding NV, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do ASML Holding NV
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ASML Holding NV

Quanto vale hoje o ASML Holding NV (ASMLON)?
O preço ao vivo de ASMLON em USD é 1,030.64 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ASMLON para USD?
O preço atual de ASMLON para USD é $ 1,030.64. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ASML Holding NV?
A capitalização de mercado de ASMLON é $ 1.53M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ASMLON?
O fornecimento circulante de ASMLON é de 1.49K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASMLON?
ASMLON atingiu um preço máximo histórico de 1,056.340099301194 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASMLON?
ASMLON atingiu um preço minímo histórico de 732.0144981577465 USD.
Qual é o volume de negociação de ASMLON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASMLON é $ 55.99K USD.
ASMLON vai subir ainda este ano?
ASMLON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASMLON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:11 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ASML Holding NV (ASMLON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ASMLON para USD

Montante

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,030.64 USD

Negocie ASMLON

ASMLON/USDT
$1,044.57
$1,044.57$1,044.57
+0.37%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,223.46
$111,223.46$111,223.46

+1.06%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.26
$3,926.26$3,926.26

+0.96%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05636
$0.05636$0.05636

+55.69%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.16
$194.16$194.16

+2.48%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.9694
$10.9694$10.9694

-43.64%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.26
$3,926.26$3,926.26

+0.96%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,223.46
$111,223.46$111,223.46

+1.06%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.16
$194.16$194.16

+2.48%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5605
$2.5605$2.5605

+3.25%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19871
$0.19871$0.19871

+1.94%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511$0.0000000000000000004511

+1,931.98%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009907
$0.0009907$0.0009907

+1,274.06%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3739
$0.3739$0.3739

+273.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$251.96
$251.96$251.96

+178.28%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2615
$0.2615$0.2615

+161.50%