O preço ao vivo de Arm Holdings PLC hoje é 172.06 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ARMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ARMON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Arm Holdings PLC hoje é 172.06 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ARMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ARMON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ARMON

Informações sobre preços de ARMON

Site oficial do ARMON

Tokenomics de ARMON

Previsão de preço de ARMON

Histórico de preço de ARMON

Guia de compra de ARMON

Conversor de ARMON para moeda Fiat

Spot ARMON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Arm Holdings PLC

Cotação Arm Holdings PLC (ARMON)

Preço em tempo real de 1 ARMON para USD

$172.16
$172.16$172.16
-0.41%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Arm Holdings PLC (ARMON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:57 (UTC+8)

Informações de preço de Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 167.44
$ 167.44$ 167.44
Mínimo 24h
$ 174.17
$ 174.17$ 174.17
Máximo 24h

$ 167.44
$ 167.44$ 167.44

$ 174.17
$ 174.17$ 174.17

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+0.97%

-0.41%

+4.66%

+4.66%

O preço em tempo real de Arm Holdings PLC (ARMON) é $ 172.06. Nas últimas 24 horas, ARMON foi negociado entre a mínima de $ 167.44 e a máxima de $ 174.17, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ARMON é $ 191.8179294374928, enquanto o mais baixo é $ 130.83952449123566.

Em termos de desempenho de curto prazo, ARMON variou +0.97% na última hora, -0.41% nas últimas 24 horas e +4.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2225

$ 952.77K
$ 952.77K$ 952.77K

$ 56.00K
$ 56.00K$ 56.00K

$ 952.77K
$ 952.77K$ 952.77K

5.54K
5.54K 5.54K

5,537.40324547
5,537.40324547 5,537.40324547

ETH

A capitalização de mercado atual de Arm Holdings PLC é $ 952.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.00K. A oferta em circulação de ARMON é 5.54K, com um fornecimento total de 5537.40324547. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 952.77K.

Histórico de preços de Arm Holdings PLC (ARMON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Arm Holdings PLC para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.7088-0.41%
30 dias$ +27.67+19.16%
60 dias$ +72.06+72.06%
90 dias$ +72.06+72.06%
Variação de preço de Arm Holdings PLC hoje

Hoje, ARMON registrou uma variação de $ -0.7088 (-0.41%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Arm Holdings PLC

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +27.67 (+19.16%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Arm Holdings PLC

Expandindo a visualização para 60 dias, ARMON teve uma variação de $ +72.06 (+72.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Arm Holdings PLC

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +72.06 (+72.06%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Arm Holdings PLC (ARMON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Arm Holdings PLC.

O que é Arm Holdings PLC (ARMON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Arm Holdings PLC está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Arm Holdings PLC de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ARMON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Arm Holdings PLC em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Arm Holdings PLC tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Arm Holdings PLC (em USD)

Quanto valerá Arm Holdings PLC (ARMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Arm Holdings PLC (ARMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Arm Holdings PLC.

Confira a previsão de preço de Arm Holdings PLC agora!

Tokenomics de Arm Holdings PLC (ARMON)

Compreender a tokenomics de Arm Holdings PLC (ARMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ARMON agora!

Como comprar Arm Holdings PLC (ARMON)

Quer saber como comprar Arm Holdings PLC? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Arm Holdings PLC facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ARMON para moedas locais

1 Arm Holdings PLC (ARMON) para VND
4,527,758.9
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para AUD
A$263.2518
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para GBP
129.045
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para EUR
147.9716
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para USD
$172.06
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MYR
RM726.0932
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TRY
7,216.1964
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para JPY
¥26,153.12
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ARS
ARS$256,422.7386
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para RUB
13,697.6966
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para INR
15,108.5886
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para IDR
Rp2,867,665.5196
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para PHP
10,108.525
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para EGP
￡E.8,191.7766
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BRL
R$925.6828
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para CAD
C$240.884
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BDT
21,025.732
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para NGN
251,181.791
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para COP
$666,897.6776
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ZAR
R.2,969.7556
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para UAH
7,190.3874
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TZS
T.Sh.428,009.5736
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para VES
Bs36,476.72
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para CLP
$161,908.46
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para PKR
Rs48,343.6982
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para KZT
92,654.31
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para THB
฿5,617.759
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TWD
NT$5,306.3304
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para AED
د.إ631.4602
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para CHF
Fr135.9274
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para HKD
HK$1,335.1856
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para AMD
֏65,897.2594
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MAD
.د.م1,586.3932
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MXN
$3,174.507
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SAR
ريال645.225
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ETB
Br25,982.7806
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para KES
KSh22,228.4314
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para JOD
د.أ121.99054
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para PLN
628.019
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para RON
лв751.9022
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SEK
kr1,617.364
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BGN
лв289.0608
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para HUF
Ft57,717.527
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para CZK
3,597.7746
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para KWD
د.ك52.65036
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ILS
564.3568
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BOB
Bs1,187.214
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para AZN
292.502
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TJS
SM1,588.1138
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para GEL
466.2826
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para AOA
Kz157,853.0058
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BHD
.د.ب64.69456
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BMD
$172.06
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para DKK
kr1,104.6252
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para HNL
L4,497.6484
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MUR
7,833.8918
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para NAD
$2,969.7556
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para NOK
kr1,722.3206
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para NZD
$297.6638
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para PAB
B/.172.06
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para PGK
K724.3726
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para QAR
ر.ق626.2984
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para RSD
дин.17,367.7364
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para UZS
soʻm2,098,292.3472
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ALL
L14,280.98
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ANG
ƒ307.9874
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para AWG
ƒ307.9874
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BBD
$344.12
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BAM
KM289.0608
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BIF
Fr507,404.94
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BND
$221.9574
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BSD
$172.06
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para JMD
$27,589.821
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para KHR
693,788.935
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para KMF
Fr72,953.44
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para LAK
3,740,434.7078
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para LKR
රු52,249.4602
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MDL
L2,923.2994
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MGA
Ar778,550.8528
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MOP
P1,376.48
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MVR
2,632.518
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MWK
MK298,715.0866
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para MZN
MT10,994.634
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para NPR
रु24,155.5034
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para PYG
1,220,249.52
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para RWF
Fr249,314.94
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SBD
$1,414.3332
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SCR
2,405.3988
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SRD
$6,829.0614
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SVC
$1,503.8044
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para SZL
L2,974.9174
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TMT
m603.9306
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TND
د.ت504.30786
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para TTD
$1,166.5668
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para UGX
Sh599,457.04
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para XAF
Fr97,041.84
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para XCD
$464.562
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para XOF
Fr97,041.84
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para XPF
Fr17,550.12
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BWP
P2,455.2962
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para BZD
$345.8406
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para CVE
$16,386.9944
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para DJF
Fr30,454.62
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para DOP
$10,956.7808
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para DZD
د.ج22,397.0502
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para FJD
$390.5762
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para GNF
Fr1,496,061.7
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para GTQ
Q1,316.259
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para GYD
$35,994.952
1 Arm Holdings PLC (ARMON) para ISK
kr21,163.38

Recurso Arm Holdings PLC

Para uma compreensão mais aprofundada de Arm Holdings PLC, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Arm Holdings PLC
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Arm Holdings PLC

Quanto vale hoje o Arm Holdings PLC (ARMON)?
O preço ao vivo de ARMON em USD é 172.06 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ARMON para USD?
O preço atual de ARMON para USD é $ 172.06. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Arm Holdings PLC?
A capitalização de mercado de ARMON é $ 952.77K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ARMON?
O fornecimento circulante de ARMON é de 5.54K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ARMON?
ARMON atingiu um preço máximo histórico de 191.8179294374928 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ARMON?
ARMON atingiu um preço minímo histórico de 130.83952449123566 USD.
Qual é o volume de negociação de ARMON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ARMON é $ 56.00K USD.
ARMON vai subir ainda este ano?
ARMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ARMON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Arm Holdings PLC (ARMON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ARMON para USD

Montante

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 172.06 USD

Negocie ARMON

ARMON/USDT
$172.16
$172.16$172.16
-0.37%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,223.47
$111,223.47$111,223.47

+1.06%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.25
$3,926.25$3,926.25

+0.95%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05636
$0.05636$0.05636

+55.69%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+2.49%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$11.0591
$11.0591$11.0591

-43.18%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.25
$3,926.25$3,926.25

+0.95%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,223.47
$111,223.47$111,223.47

+1.06%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+2.49%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5600
$2.5600$2.5600

+3.23%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19866
$0.19866$0.19866

+1.91%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511$0.0000000000000000004511

+1,931.98%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009751
$0.0009751$0.0009751

+1,252.42%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3745
$0.3745$0.3745

+274.50%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$252.02
$252.02$252.02

+178.35%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2619
$0.2619$0.2619

+161.90%