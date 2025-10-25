O preço ao vivo de Ark of Panda hoje é 0.05973 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AOP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AOP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ark of Panda hoje é 0.05973 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AOP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AOP facilmente na MEXC agora.

Logo de Ark of Panda

Cotação Ark of Panda (AOP)

Preço em tempo real de 1 AOP para USD

$0.05973
$0.05973$0.05973
+3.82%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ark of Panda (AOP)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:27 (UTC+8)

Informações de preço de Ark of Panda (AOP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.05628
$ 0.05628$ 0.05628
Mínimo 24h
$ 0.06217
$ 0.06217$ 0.06217
Máximo 24h

$ 0.05628
$ 0.05628$ 0.05628

$ 0.06217
$ 0.06217$ 0.06217

$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016

$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903

+0.13%

+3.82%

-27.03%

-27.03%

O preço em tempo real de Ark of Panda (AOP) é $ 0.05973. Nas últimas 24 horas, AOP foi negociado entre a mínima de $ 0.05628 e a máxima de $ 0.06217, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AOP é $ 0.0876270047781016, enquanto o mais baixo é $ 0.03443426501172903.

Em termos de desempenho de curto prazo, AOP variou +0.13% na última hora, +3.82% nas últimas 24 horas e -27.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ark of Panda (AOP)

No.913

$ 17.92M
$ 17.92M$ 17.92M

$ 57.72K
$ 57.72K$ 57.72K

$ 119.46M
$ 119.46M$ 119.46M

300.00M
300.00M 300.00M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

15.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Ark of Panda é $ 17.92M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.72K. A oferta em circulação de AOP é 300.00M, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 119.46M.

Histórico de preços de Ark of Panda (AOP) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ark of Panda para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0021977+3.82%
30 dias$ -0.00008-0.14%
60 dias$ +0.03473+138.92%
90 dias$ +0.03473+138.92%
Variação de preço de Ark of Panda hoje

Hoje, AOP registrou uma variação de $ +0.0021977 (+3.82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ark of Panda

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00008 (-0.14%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ark of Panda

Expandindo a visualização para 60 dias, AOP teve uma variação de $ +0.03473 (+138.92%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ark of Panda

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.03473 (+138.92%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ark of Panda (AOP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ark of Panda.

O que é Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda é um ecossistema baseado na BNB Chain que conecta Web2 e Web3 com UGC impulsionado por IA para ativos digitais colaborativos.

Ark of Panda está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ark of Panda de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AOP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Ark of Panda em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ark of Panda tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ark of Panda (em USD)

Quanto valerá Ark of Panda (AOP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ark of Panda (AOP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ark of Panda.

Confira a previsão de preço de Ark of Panda agora!

Tokenomics de Ark of Panda (AOP)

Compreender a tokenomics de Ark of Panda (AOP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AOP agora!

Como comprar Ark of Panda (AOP)

Quer saber como comprar Ark of Panda? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ark of Panda facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AOP para moedas locais

1 Ark of Panda (AOP) para VND
1,571.79495
1 Ark of Panda (AOP) para AUD
A$0.0913869
1 Ark of Panda (AOP) para GBP
0.0447975
1 Ark of Panda (AOP) para EUR
0.0513678
1 Ark of Panda (AOP) para USD
$0.05973
1 Ark of Panda (AOP) para MYR
RM0.2520606
1 Ark of Panda (AOP) para TRY
2.5050762
1 Ark of Panda (AOP) para JPY
¥9.07896
1 Ark of Panda (AOP) para ARS
ARS$89.0162163
1 Ark of Panda (AOP) para RUB
4.7551053
1 Ark of Panda (AOP) para INR
5.2448913
1 Ark of Panda (AOP) para IDR
Rp995.4996018
1 Ark of Panda (AOP) para PHP
3.5091375
1 Ark of Panda (AOP) para EGP
￡E.2.8437453
1 Ark of Panda (AOP) para BRL
R$0.3213474
1 Ark of Panda (AOP) para CAD
C$0.083622
1 Ark of Panda (AOP) para BDT
7.299006
1 Ark of Panda (AOP) para NGN
87.1968405
1 Ark of Panda (AOP) para COP
$231.5110908
1 Ark of Panda (AOP) para ZAR
R.1.0309398
1 Ark of Panda (AOP) para UAH
2.4961167
1 Ark of Panda (AOP) para TZS
T.Sh.148.5819588
1 Ark of Panda (AOP) para VES
Bs12.66276
1 Ark of Panda (AOP) para CLP
$56.20593
1 Ark of Panda (AOP) para PKR
Rs16.7823381
1 Ark of Panda (AOP) para KZT
32.164605
1 Ark of Panda (AOP) para THB
฿1.9501845
1 Ark of Panda (AOP) para TWD
NT$1.8420732
1 Ark of Panda (AOP) para AED
د.إ0.2192091
1 Ark of Panda (AOP) para CHF
Fr0.0471867
1 Ark of Panda (AOP) para HKD
HK$0.4635048
1 Ark of Panda (AOP) para AMD
֏22.8759927
1 Ark of Panda (AOP) para MAD
.د.م0.5507106
1 Ark of Panda (AOP) para MXN
$1.1020185
1 Ark of Panda (AOP) para SAR
ريال0.2239875
1 Ark of Panda (AOP) para ETB
Br9.0198273
1 Ark of Panda (AOP) para KES
KSh7.7165187
1 Ark of Panda (AOP) para JOD
د.أ0.04234857
1 Ark of Panda (AOP) para PLN
0.2180145
1 Ark of Panda (AOP) para RON
лв0.2610201
1 Ark of Panda (AOP) para SEK
kr0.561462
1 Ark of Panda (AOP) para BGN
лв0.1003464
1 Ark of Panda (AOP) para HUF
Ft20.0364285
1 Ark of Panda (AOP) para CZK
1.2489543
1 Ark of Panda (AOP) para KWD
د.ك0.01827738
1 Ark of Panda (AOP) para ILS
0.1959144
1 Ark of Panda (AOP) para BOB
Bs0.412137
1 Ark of Panda (AOP) para AZN
0.101541
1 Ark of Panda (AOP) para TJS
SM0.5513079
1 Ark of Panda (AOP) para GEL
0.1618683
1 Ark of Panda (AOP) para AOA
Kz54.7980939
1 Ark of Panda (AOP) para BHD
.د.ب0.02245848
1 Ark of Panda (AOP) para BMD
$0.05973
1 Ark of Panda (AOP) para DKK
kr0.3834666
1 Ark of Panda (AOP) para HNL
L1.5613422
1 Ark of Panda (AOP) para MUR
2.7195069
1 Ark of Panda (AOP) para NAD
$1.0309398
1 Ark of Panda (AOP) para NOK
kr0.5978973
1 Ark of Panda (AOP) para NZD
$0.1033329
1 Ark of Panda (AOP) para PAB
B/.0.05973
1 Ark of Panda (AOP) para PGK
K0.2514633
1 Ark of Panda (AOP) para QAR
ر.ق0.2174172
1 Ark of Panda (AOP) para RSD
дин.6.0291462
1 Ark of Panda (AOP) para UZS
soʻm728.4145176
1 Ark of Panda (AOP) para ALL
L4.95759
1 Ark of Panda (AOP) para ANG
ƒ0.1069167
1 Ark of Panda (AOP) para AWG
ƒ0.1069167
1 Ark of Panda (AOP) para BBD
$0.11946
1 Ark of Panda (AOP) para BAM
KM0.1003464
1 Ark of Panda (AOP) para BIF
Fr176.14377
1 Ark of Panda (AOP) para BND
$0.0770517
1 Ark of Panda (AOP) para BSD
$0.05973
1 Ark of Panda (AOP) para JMD
$9.5777055
1 Ark of Panda (AOP) para KHR
240.8462925
1 Ark of Panda (AOP) para KMF
Fr25.32552
1 Ark of Panda (AOP) para LAK
1,298.4782349
1 Ark of Panda (AOP) para LKR
රු18.1382091
1 Ark of Panda (AOP) para MDL
L1.0148127
1 Ark of Panda (AOP) para MGA
Ar270.2710824
1 Ark of Panda (AOP) para MOP
P0.47784
1 Ark of Panda (AOP) para MVR
0.913869
1 Ark of Panda (AOP) para MWK
MK103.6978503
1 Ark of Panda (AOP) para MZN
MT3.816747
1 Ark of Panda (AOP) para NPR
रु8.3854947
1 Ark of Panda (AOP) para PYG
423.60516
1 Ark of Panda (AOP) para RWF
Fr86.54877
1 Ark of Panda (AOP) para SBD
$0.4909806
1 Ark of Panda (AOP) para SCR
0.8350254
1 Ark of Panda (AOP) para SRD
$2.3706837
1 Ark of Panda (AOP) para SVC
$0.5220402
1 Ark of Panda (AOP) para SZL
L1.0327317
1 Ark of Panda (AOP) para TMT
m0.2096523
1 Ark of Panda (AOP) para TND
د.ت0.17506863
1 Ark of Panda (AOP) para TTD
$0.4049694
1 Ark of Panda (AOP) para UGX
Sh208.09932
1 Ark of Panda (AOP) para XAF
Fr33.68772
1 Ark of Panda (AOP) para XCD
$0.161271
1 Ark of Panda (AOP) para XOF
Fr33.68772
1 Ark of Panda (AOP) para XPF
Fr6.09246
1 Ark of Panda (AOP) para BWP
P0.8523471
1 Ark of Panda (AOP) para BZD
$0.1200573
1 Ark of Panda (AOP) para CVE
$5.6886852
1 Ark of Panda (AOP) para DJF
Fr10.57221
1 Ark of Panda (AOP) para DOP
$3.8036064
1 Ark of Panda (AOP) para DZD
د.ج7.7750541
1 Ark of Panda (AOP) para FJD
$0.1355871
1 Ark of Panda (AOP) para GNF
Fr519.35235
1 Ark of Panda (AOP) para GTQ
Q0.4569345
1 Ark of Panda (AOP) para GYD
$12.495516
1 Ark of Panda (AOP) para ISK
kr7.34679

Recurso Ark of Panda

Para uma compreensão mais aprofundada de Ark of Panda, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Ark of Panda
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ark of Panda

Quanto vale hoje o Ark of Panda (AOP)?
O preço ao vivo de AOP em USD é 0.05973 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AOP para USD?
O preço atual de AOP para USD é $ 0.05973. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ark of Panda?
A capitalização de mercado de AOP é $ 17.92M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AOP?
O fornecimento circulante de AOP é de 300.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AOP?
AOP atingiu um preço máximo histórico de 0.0876270047781016 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AOP?
AOP atingiu um preço minímo histórico de 0.03443426501172903 USD.
Qual é o volume de negociação de AOP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AOP é $ 57.72K USD.
AOP vai subir ainda este ano?
AOP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AOP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:27 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AOP para USD

Montante

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.05973 USD

Negocie AOP

AOP/USDT
$0.05973
$0.05973$0.05973
+3.84%

