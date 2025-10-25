O preço ao vivo de Ani Grok Companion hoje é 0.001548 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ANI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ANI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ani Grok Companion hoje é 0.001548 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ANI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ANI facilmente na MEXC agora.

Gráfico de preço em tempo real de Ani Grok Companion (ANI)
Informações de preço de Ani Grok Companion (ANI) (USD)

O preço em tempo real de Ani Grok Companion (ANI) é $ 0.001548. Nas últimas 24 horas, ANI foi negociado entre a mínima de $ 0.001431 e a máxima de $ 0.001888, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ANI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, ANI variou -2.34% na última hora, +4.73% nas últimas 24 horas e -21.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

SOL

Histórico de preços de Ani Grok Companion (ANI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ani Grok Companion para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00006991+4.73%
30 dias$ -0.001689-52.18%
60 dias$ -0.010362-87.01%
90 dias$ -0.034492-95.71%
Variação de preço de Ani Grok Companion hoje

Hoje, ANI registrou uma variação de $ +0.00006991 (+4.73%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ani Grok Companion

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.001689 (-52.18%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ani Grok Companion

Expandindo a visualização para 60 dias, ANI teve uma variação de $ -0.010362 (-87.01%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ani Grok Companion

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.034492 (-95.71%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ani Grok Companion (ANI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ani Grok Companion.

O que é Ani Grok Companion (ANI)

Ani é um meme coin com temática de IA + anime, cujo nome combina “Anime” e “IA”. Ela deriva de Ani, uma das primeiras personagens de IA no app Grok para iOS, criado pela xAI de Elon Musk - uma IA com personalidade que Musk promoveu pessoalmente no X.

Ani Grok Companion está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ani Grok Companion de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ANI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Ani Grok Companion em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ani Grok Companion tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ani Grok Companion (em USD)

Quanto valerá Ani Grok Companion (ANI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ani Grok Companion (ANI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ani Grok Companion.

Confira a previsão de preço de Ani Grok Companion agora!

Tokenomics de Ani Grok Companion (ANI)

Compreender a tokenomics de Ani Grok Companion (ANI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ANI agora!

Como comprar Ani Grok Companion (ANI)

Quer saber como comprar Ani Grok Companion? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ani Grok Companion facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Ani Grok Companion

Para uma compreensão mais aprofundada de Ani Grok Companion, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ani Grok Companion

Quanto vale hoje o Ani Grok Companion (ANI)?
O preço ao vivo de ANI em USD é 0.001548 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ANI para USD?
O preço atual de ANI para USD é $ 0.001548. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ani Grok Companion?
A capitalização de mercado de ANI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ANI?
O fornecimento circulante de ANI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ANI?
ANI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ANI?
ANI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de ANI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ANI é $ 112.25K USD.
ANI vai subir ainda este ano?
ANI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ANI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:06:13 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

