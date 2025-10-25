O preço ao vivo de Amazon hoje é 225.9 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMZNON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMZNON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Amazon hoje é 225.9 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMZNON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMZNON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre AMZNON

Informações sobre preços de AMZNON

Site oficial do AMZNON

Tokenomics de AMZNON

Previsão de preço de AMZNON

Histórico de preço de AMZNON

Guia de compra de AMZNON

Conversor de AMZNON para moeda Fiat

Spot AMZNON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Amazon

Cotação Amazon (AMZNON)

Preço em tempo real de 1 AMZNON para USD

$225.74
$225.74$225.74
+0.68%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Amazon (AMZNON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:05:58 (UTC+8)

Informações de preço de Amazon (AMZNON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 219.22
$ 219.22$ 219.22
Mínimo 24h
$ 226.25
$ 226.25$ 226.25
Máximo 24h

$ 219.22
$ 219.22$ 219.22

$ 226.25
$ 226.25$ 226.25

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.15%

+0.68%

+6.65%

+6.65%

O preço em tempo real de Amazon (AMZNON) é $ 225.9. Nas últimas 24 horas, AMZNON foi negociado entre a mínima de $ 219.22 e a máxima de $ 226.25, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AMZNON é $ 238.6579963260999, enquanto o mais baixo é $ 211.30485215454203.

Em termos de desempenho de curto prazo, AMZNON variou -0.15% na última hora, +0.68% nas últimas 24 horas e +6.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Amazon (AMZNON)

No.1949

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

7.09K
7.09K 7.09K

7,091.46310771
7,091.46310771 7,091.46310771

ETH

A capitalização de mercado atual de Amazon é $ 1.60M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.04K. A oferta em circulação de AMZNON é 7.09K, com um fornecimento total de 7091.46310771. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.60M.

Histórico de preços de Amazon (AMZNON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Amazon para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.5247+0.68%
30 dias$ +5.88+2.67%
60 dias$ +45.9+25.50%
90 dias$ +45.9+25.50%
Variação de preço de Amazon hoje

Hoje, AMZNON registrou uma variação de $ +1.5247 (+0.68%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Amazon

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +5.88 (+2.67%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Amazon

Expandindo a visualização para 60 dias, AMZNON teve uma variação de $ +45.9 (+25.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Amazon

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +45.9 (+25.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Amazon (AMZNON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Amazon.

O que é Amazon (AMZNON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Amazon está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Amazon de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AMZNON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Amazon em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Amazon tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Amazon (em USD)

Quanto valerá Amazon (AMZNON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Amazon (AMZNON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Amazon.

Confira a previsão de preço de Amazon agora!

Tokenomics de Amazon (AMZNON)

Compreender a tokenomics de Amazon (AMZNON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AMZNON agora!

Como comprar Amazon (AMZNON)

Quer saber como comprar Amazon? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Amazon facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AMZNON para moedas locais

1 Amazon (AMZNON) para VND
5,944,558.5
1 Amazon (AMZNON) para AUD
A$345.627
1 Amazon (AMZNON) para GBP
169.425
1 Amazon (AMZNON) para EUR
194.274
1 Amazon (AMZNON) para USD
$225.9
1 Amazon (AMZNON) para MYR
RM953.298
1 Amazon (AMZNON) para TRY
9,474.246
1 Amazon (AMZNON) para JPY
¥34,336.8
1 Amazon (AMZNON) para ARS
ARS$336,661.029
1 Amazon (AMZNON) para RUB
17,983.899
1 Amazon (AMZNON) para INR
19,836.279
1 Amazon (AMZNON) para IDR
Rp3,764,998.494
1 Amazon (AMZNON) para PHP
13,271.625
1 Amazon (AMZNON) para EGP
￡E.10,755.099
1 Amazon (AMZNON) para BRL
R$1,215.342
1 Amazon (AMZNON) para CAD
C$316.26
1 Amazon (AMZNON) para BDT
27,604.98
1 Amazon (AMZNON) para NGN
329,780.115
1 Amazon (AMZNON) para COP
$875,579.364
1 Amazon (AMZNON) para ZAR
R.3,899.034
1 Amazon (AMZNON) para UAH
9,440.361
1 Amazon (AMZNON) para TZS
T.Sh.561,939.804
1 Amazon (AMZNON) para VES
Bs47,890.8
1 Amazon (AMZNON) para CLP
$212,571.9
1 Amazon (AMZNON) para PKR
Rs63,471.123
1 Amazon (AMZNON) para KZT
121,647.15
1 Amazon (AMZNON) para THB
฿7,375.635
1 Amazon (AMZNON) para TWD
NT$6,966.756
1 Amazon (AMZNON) para AED
د.إ829.053
1 Amazon (AMZNON) para CHF
Fr178.461
1 Amazon (AMZNON) para HKD
HK$1,752.984
1 Amazon (AMZNON) para AMD
֏86,517.441
1 Amazon (AMZNON) para MAD
.د.م2,082.798
1 Amazon (AMZNON) para MXN
$4,167.855
1 Amazon (AMZNON) para SAR
ريال847.125
1 Amazon (AMZNON) para ETB
Br34,113.159
1 Amazon (AMZNON) para KES
KSh29,184.021
1 Amazon (AMZNON) para JOD
د.أ160.1631
1 Amazon (AMZNON) para PLN
824.535
1 Amazon (AMZNON) para RON
лв987.183
1 Amazon (AMZNON) para SEK
kr2,123.46
1 Amazon (AMZNON) para BGN
лв379.512
1 Amazon (AMZNON) para HUF
Ft75,778.155
1 Amazon (AMZNON) para CZK
4,723.569
1 Amazon (AMZNON) para KWD
د.ك69.1254
1 Amazon (AMZNON) para ILS
740.952
1 Amazon (AMZNON) para BOB
Bs1,558.71
1 Amazon (AMZNON) para AZN
384.03
1 Amazon (AMZNON) para TJS
SM2,085.057
1 Amazon (AMZNON) para GEL
612.189
1 Amazon (AMZNON) para AOA
Kz207,247.437
1 Amazon (AMZNON) para BHD
.د.ب84.9384
1 Amazon (AMZNON) para BMD
$225.9
1 Amazon (AMZNON) para DKK
kr1,450.278
1 Amazon (AMZNON) para HNL
L5,905.026
1 Amazon (AMZNON) para MUR
10,285.227
1 Amazon (AMZNON) para NAD
$3,899.034
1 Amazon (AMZNON) para NOK
kr2,261.259
1 Amazon (AMZNON) para NZD
$390.807
1 Amazon (AMZNON) para PAB
B/.225.9
1 Amazon (AMZNON) para PGK
K951.039
1 Amazon (AMZNON) para QAR
ر.ق822.276
1 Amazon (AMZNON) para RSD
дин.22,802.346
1 Amazon (AMZNON) para UZS
soʻm2,754,877.608
1 Amazon (AMZNON) para ALL
L18,749.7
1 Amazon (AMZNON) para ANG
ƒ404.361
1 Amazon (AMZNON) para AWG
ƒ404.361
1 Amazon (AMZNON) para BBD
$451.8
1 Amazon (AMZNON) para BAM
KM379.512
1 Amazon (AMZNON) para BIF
Fr666,179.1
1 Amazon (AMZNON) para BND
$291.411
1 Amazon (AMZNON) para BSD
$225.9
1 Amazon (AMZNON) para JMD
$36,223.065
1 Amazon (AMZNON) para KHR
910,885.275
1 Amazon (AMZNON) para KMF
Fr95,781.6
1 Amazon (AMZNON) para LAK
4,910,869.467
1 Amazon (AMZNON) para LKR
රු68,599.053
1 Amazon (AMZNON) para MDL
L3,838.041
1 Amazon (AMZNON) para MGA
Ar1,022,170.392
1 Amazon (AMZNON) para MOP
P1,807.2
1 Amazon (AMZNON) para MVR
3,456.27
1 Amazon (AMZNON) para MWK
MK392,187.249
1 Amazon (AMZNON) para MZN
MT14,435.01
1 Amazon (AMZNON) para NPR
रु31,714.101
1 Amazon (AMZNON) para PYG
1,602,082.8
1 Amazon (AMZNON) para RWF
Fr327,329.1
1 Amazon (AMZNON) para SBD
$1,856.898
1 Amazon (AMZNON) para SCR
3,158.082
1 Amazon (AMZNON) para SRD
$8,965.971
1 Amazon (AMZNON) para SVC
$1,974.366
1 Amazon (AMZNON) para SZL
L3,905.811
1 Amazon (AMZNON) para TMT
m792.909
1 Amazon (AMZNON) para TND
د.ت662.1129
1 Amazon (AMZNON) para TTD
$1,531.602
1 Amazon (AMZNON) para UGX
Sh787,035.6
1 Amazon (AMZNON) para XAF
Fr127,407.6
1 Amazon (AMZNON) para XCD
$609.93
1 Amazon (AMZNON) para XOF
Fr127,407.6
1 Amazon (AMZNON) para XPF
Fr23,041.8
1 Amazon (AMZNON) para BWP
P3,223.593
1 Amazon (AMZNON) para BZD
$454.059
1 Amazon (AMZNON) para CVE
$21,514.716
1 Amazon (AMZNON) para DJF
Fr39,984.3
1 Amazon (AMZNON) para DOP
$14,385.312
1 Amazon (AMZNON) para DZD
د.ج29,405.403
1 Amazon (AMZNON) para FJD
$512.793
1 Amazon (AMZNON) para GNF
Fr1,964,200.5
1 Amazon (AMZNON) para GTQ
Q1,728.135
1 Amazon (AMZNON) para GYD
$47,258.28
1 Amazon (AMZNON) para ISK
kr27,785.7

Recurso Amazon

Para uma compreensão mais aprofundada de Amazon, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Amazon
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Amazon

Quanto vale hoje o Amazon (AMZNON)?
O preço ao vivo de AMZNON em USD é 225.9 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AMZNON para USD?
O preço atual de AMZNON para USD é $ 225.9. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Amazon?
A capitalização de mercado de AMZNON é $ 1.60M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AMZNON?
O fornecimento circulante de AMZNON é de 7.09K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AMZNON?
AMZNON atingiu um preço máximo histórico de 238.6579963260999 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AMZNON?
AMZNON atingiu um preço minímo histórico de 211.30485215454203 USD.
Qual é o volume de negociação de AMZNON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AMZNON é $ 55.04K USD.
AMZNON vai subir ainda este ano?
AMZNON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AMZNON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:05:58 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Amazon (AMZNON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AMZNON para USD

Montante

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 225.9 USD

Negocie AMZNON

AMZNON/USDT
$225.74
$225.74$225.74
+0.65%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,197.33
$111,197.33$111,197.33

+1.04%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,924.35
$3,924.35$3,924.35

+0.91%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05745
$0.05745$0.05745

+58.70%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+2.48%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$11.1683
$11.1683$11.1683

-42.62%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,924.35
$3,924.35$3,924.35

+0.91%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,197.33
$111,197.33$111,197.33

+1.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+2.48%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5575
$2.5575$2.5575

+3.13%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19866
$0.19866$0.19866

+1.91%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511$0.0000000000000000004511

+1,931.98%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009891
$0.0009891$0.0009891

+1,271.84%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3719
$0.3719$0.3719

+271.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$252.12
$252.12$252.12

+178.46%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2625
$0.2625$0.2625

+162.50%