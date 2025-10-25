O que é OLAXBT (AIO)

OlaXBT é uma plataforma de inteligência de mercado Web3 alimentada por IA, construída na BNB Smart Chain. O projeto utiliza aprendizado por reforço (RL) e um marketplace de Model Context Protocol (MCP), permitindo que os usuários construam seus próprios sistemas agênticos, combinando módulos de trading, kits de ferramentas MCP e agentes para geração de sinais de negociação e análises. O token nativo AIO é utilizado para pagamento de taxas de transação, staking em cofres e governança. A plataforma oferece uma interface de chatbot sem código e um construtor de agentes semelhante ao Langflow, permitindo que os usuários criem e personalizem agentes de IA voltados para negociação e gestão de ativos. O marketplace MCP facilita a troca e monetização de agentes.

Previsão de preço do OLAXBT (em USD)

Quanto valerá OLAXBT (AIO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OLAXBT (AIO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OLAXBT.

Confira a previsão de preço de OLAXBT agora!

Tokenomics de OLAXBT (AIO)

Compreender a tokenomics de OLAXBT (AIO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AIO agora!

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OLAXBT Quanto vale hoje o OLAXBT (AIO)? O preço ao vivo de AIO em USD é 0.19129 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AIO para USD? $ 0.19129 . Confira o O preço atual de AIO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OLAXBT? A capitalização de mercado de AIO é $ 44.04M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AIO? O fornecimento circulante de AIO é de 230.25M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AIO? AIO atingiu um preço máximo histórico de 0.20548860379382622 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AIO? AIO atingiu um preço minímo histórico de 0.04215223361578995 USD . Qual é o volume de negociação de AIO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AIO é $ 91.52K USD . AIO vai subir ainda este ano? AIO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AIO para uma análise mais detalhada.

