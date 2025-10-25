O preço ao vivo de AGI Alpha hoje é 0.00636 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AGIALPHA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AGIALPHA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de AGI Alpha hoje é 0.00636 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AGIALPHA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AGIALPHA facilmente na MEXC agora.

Logo de AGI Alpha

Cotação AGI Alpha (AGIALPHA)

Preço em tempo real de 1 AGIALPHA para USD

$0.00636
$0.00636$0.00636
-17.40%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de AGI Alpha (AGIALPHA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:04:08 (UTC+8)

Informações de preço de AGI Alpha (AGIALPHA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
Mínimo 24h
$ 0.0077
$ 0.0077$ 0.0077
Máximo 24h

$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615

$ 0.0077
$ 0.0077$ 0.0077

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268

0.00%

-17.40%

+10.22%

+10.22%

O preço em tempo real de AGI Alpha (AGIALPHA) é $ 0.00636. Nas últimas 24 horas, AGIALPHA foi negociado entre a mínima de $ 0.00615 e a máxima de $ 0.0077, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AGIALPHA é $ 0.049960137859604584, enquanto o mais baixo é $ 0.000577276480339268.

Em termos de desempenho de curto prazo, AGIALPHA variou 0.00% na última hora, -17.40% nas últimas 24 horas e +10.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AGI Alpha (AGIALPHA)

No.1280

$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M

$ 709.30
$ 709.30$ 709.30

$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

A capitalização de mercado atual de AGI Alpha é $ 6.36M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 709.30. A oferta em circulação de AGIALPHA é 1000.00M, com um fornecimento total de 999996903.81. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.36M.

Histórico de preços de AGI Alpha (AGIALPHA) em USD

Acompanhe as variações de preço de AGI Alpha para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001339758-17.40%
30 dias$ -0.0097-60.40%
60 dias$ -0.00864-57.60%
90 dias$ -0.00864-57.60%
Variação de preço de AGI Alpha hoje

Hoje, AGIALPHA registrou uma variação de $ -0.001339758 (-17.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de AGI Alpha

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0097 (-60.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de AGI Alpha

Expandindo a visualização para 60 dias, AGIALPHA teve uma variação de $ -0.00864 (-57.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de AGI Alpha

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00864 (-57.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de AGI Alpha (AGIALPHA)!

Confira agora a página de histórico de preço do AGI Alpha.

O que é AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em AGI Alpha de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AGIALPHA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre AGI Alpha em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de AGI Alpha tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do AGI Alpha (em USD)

Quanto valerá AGI Alpha (AGIALPHA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AGI Alpha (AGIALPHA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AGI Alpha.

Confira a previsão de preço de AGI Alpha agora!

Tokenomics de AGI Alpha (AGIALPHA)

Compreender a tokenomics de AGI Alpha (AGIALPHA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AGIALPHA agora!

Como comprar AGI Alpha (AGIALPHA)

Quer saber como comprar AGI Alpha? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar AGI Alpha facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AGIALPHA para moedas locais

1 AGI Alpha (AGIALPHA) para VND
167.3634
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para AUD
A$0.0097308
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para GBP
0.00477
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para EUR
0.0054696
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para USD
$0.00636
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MYR
RM0.0268392
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TRY
0.2667384
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para JPY
¥0.96672
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ARS
ARS$9.4783716
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para RUB
0.5063196
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para INR
0.5584716
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para IDR
Rp105.9999576
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para PHP
0.37365
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para EGP
￡E.0.3027996
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BRL
R$0.0342168
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para CAD
C$0.008904
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BDT
0.777192
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para NGN
9.284646
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para COP
$24.6511056
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ZAR
R.0.1097736
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para UAH
0.2657844
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TZS
T.Sh.15.8208816
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para VES
Bs1.34832
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para CLP
$5.98476
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para PKR
Rs1.7869692
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para KZT
3.42486
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para THB
฿0.207654
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TWD
NT$0.1961424
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para AED
د.إ0.0233412
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para CHF
Fr0.0050244
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para HKD
HK$0.0493536
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para AMD
֏2.4358164
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MAD
.د.م0.0586392
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MXN
$0.117342
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SAR
ريال0.02385
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ETB
Br0.9604236
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para KES
KSh0.8216484
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para JOD
د.أ0.00450924
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para PLN
0.023214
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para RON
лв0.0277932
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SEK
kr0.059784
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BGN
лв0.0106848
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para HUF
Ft2.133462
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para CZK
0.1329876
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para KWD
د.ك0.00194616
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ILS
0.0208608
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BOB
Bs0.043884
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para AZN
0.010812
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TJS
SM0.0587028
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para GEL
0.0172356
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para AOA
Kz5.8348548
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BHD
.د.ب0.00239136
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BMD
$0.00636
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para DKK
kr0.0408312
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para HNL
L0.1662504
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MUR
0.2895708
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para NAD
$0.1097736
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para NOK
kr0.0636636
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para NZD
$0.0110028
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para PAB
B/.0.00636
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para PGK
K0.0267756
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para QAR
ر.ق0.0231504
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para RSD
дин.0.6419784
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para UZS
soʻm77.5609632
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ALL
L0.52788
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ANG
ƒ0.0113844
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para AWG
ƒ0.0113844
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BBD
$0.01272
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BAM
KM0.0106848
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BIF
Fr18.75564
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BND
$0.0082044
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BSD
$0.00636
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para JMD
$1.019826
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para KHR
25.64511
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para KMF
Fr2.69664
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para LAK
138.2608668
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para LKR
රු1.9313412
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MDL
L0.1080564
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MGA
Ar28.7782368
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MOP
P0.05088
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MVR
0.097308
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MWK
MK11.0416596
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para MZN
MT0.406404
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para NPR
रु0.8928804
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para PYG
45.10512
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para RWF
Fr9.21564
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SBD
$0.0522792
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SCR
0.0889128
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SRD
$0.2524284
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SVC
$0.0555864
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para SZL
L0.1099644
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TMT
m0.0223236
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TND
د.ت0.01864116
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para TTD
$0.0431208
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para UGX
Sh22.15824
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para XAF
Fr3.58704
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para XCD
$0.017172
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para XOF
Fr3.58704
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para XPF
Fr0.64872
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BWP
P0.0907572
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para BZD
$0.0127836
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para CVE
$0.6057264
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para DJF
Fr1.12572
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para DOP
$0.4050048
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para DZD
د.ج0.8278812
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para FJD
$0.0144372
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para GNF
Fr55.3002
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para GTQ
Q0.048654
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para GYD
$1.330512
1 AGI Alpha (AGIALPHA) para ISK
kr0.78228

Site oficial do AGI Alpha
As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre AGI Alpha

Quanto vale hoje o AGI Alpha (AGIALPHA)?
O preço ao vivo de AGIALPHA em USD é 0.00636 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AGIALPHA para USD?
O preço atual de AGIALPHA para USD é $ 0.00636. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de AGI Alpha?
A capitalização de mercado de AGIALPHA é $ 6.36M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AGIALPHA?
O fornecimento circulante de AGIALPHA é de 1000.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AGIALPHA?
AGIALPHA atingiu um preço máximo histórico de 0.049960137859604584 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AGIALPHA?
AGIALPHA atingiu um preço minímo histórico de 0.000577276480339268 USD.
Qual é o volume de negociação de AGIALPHA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AGIALPHA é $ 709.30 USD.
AGIALPHA vai subir ainda este ano?
AGIALPHA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AGIALPHA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:04:08 (UTC+8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

