O preço ao vivo de Abbott hoje é 128.02 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ABTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ABTON facilmente na MEXC agora.

Logo de Abbott

Cotação Abbott (ABTON)

Preço em tempo real de 1 ABTON para USD

$128,02
$128,02
+0,36%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Abbott (ABTON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:33 (UTC+8)

Informações de preço de Abbott (ABTON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 125,98
$ 125,98
Mínimo 24h
$ 128,38
$ 128,38
Máximo 24h

$ 125,98
$ 125,98

$ 128,38
$ 128,38

$ 235,31115975890665
$ 235,31115975890665

$ 126,36865484533693
$ 126,36865484533693

0,00%

+0,36%

-1,19%

-1,19%

O preço em tempo real de Abbott (ABTON) é $ 128,02. Nas últimas 24 horas, ABTON foi negociado entre a mínima de $ 125,98 e a máxima de $ 128,38, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ABTON é $ 235,31115975890665, enquanto o mais baixo é $ 126,36865484533693.

Em termos de desempenho de curto prazo, ABTON variou 0,00% na última hora, +0,36% nas últimas 24 horas e -1,19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Abbott (ABTON)

No.1915

$ 1,70M
$ 1,70M

$ 57,66K
$ 57,66K

$ 1,70M
$ 1,70M

13,25K
13,25K

13 250,81375373
13 250,81375373

ETH

A capitalização de mercado atual de Abbott é $ 1,70M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57,66K. A oferta em circulação de ABTON é 13,25K, com um fornecimento total de 13250.81375373. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1,70M.

Histórico de preços de Abbott (ABTON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Abbott para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0,4592+0,36%
30 dias$ -6,1-4,55%
60 dias$ +28,02+28,02%
90 dias$ +28,02+28,02%
Variação de preço de Abbott hoje

Hoje, ABTON registrou uma variação de $ +0,4592 (+0,36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Abbott

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -6,1 (-4,55%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Abbott

Expandindo a visualização para 60 dias, ABTON teve uma variação de $ +28,02 (+28,02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Abbott

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +28,02 (+28,02%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Abbott (ABTON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Abbott.

O que é Abbott (ABTON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Abbott está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Abbott de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ABTON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Abbott em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Abbott tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Abbott (em USD)

Quanto valerá Abbott (ABTON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Abbott (ABTON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Abbott.

Confira a previsão de preço de Abbott agora!

Tokenomics de Abbott (ABTON)

Compreender a tokenomics de Abbott (ABTON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ABTON agora!

Como comprar Abbott (ABTON)

Quer saber como comprar Abbott? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Abbott facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ABTON para moedas locais

1 Abbott (ABTON) para VND
3 368 846,3
1 Abbott (ABTON) para AUD
A$195,8706
1 Abbott (ABTON) para GBP
96,015
1 Abbott (ABTON) para EUR
110,0972
1 Abbott (ABTON) para USD
$128,02
1 Abbott (ABTON) para MYR
RM540,2444
1 Abbott (ABTON) para TRY
5 369,1588
1 Abbott (ABTON) para JPY
¥19 459,04
1 Abbott (ABTON) para ARS
ARS$190 789,4862
1 Abbott (ABTON) para RUB
10 191,6722
1 Abbott (ABTON) para INR
11 241,4362
1 Abbott (ABTON) para IDR
Rp2 133 665,8132
1 Abbott (ABTON) para PHP
7 521,175
1 Abbott (ABTON) para EGP
￡E.6 095,0322
1 Abbott (ABTON) para BRL
R$688,7476
1 Abbott (ABTON) para CAD
C$179,228
1 Abbott (ABTON) para BDT
15 644,044
1 Abbott (ABTON) para NGN
186 889,997
1 Abbott (ABTON) para COP
$496 200,3992
1 Abbott (ABTON) para ZAR
R.2 209,6252
1 Abbott (ABTON) para UAH
5 349,9558
1 Abbott (ABTON) para TZS
T.Sh.318 457,4312
1 Abbott (ABTON) para VES
Bs27 140,24
1 Abbott (ABTON) para CLP
$120 466,82
1 Abbott (ABTON) para PKR
Rs35 969,7794
1 Abbott (ABTON) para KZT
68 938,77
1 Abbott (ABTON) para THB
฿4 179,853
1 Abbott (ABTON) para TWD
NT$3 948,1368
1 Abbott (ABTON) para AED
د.إ469,8334
1 Abbott (ABTON) para CHF
Fr101,1358
1 Abbott (ABTON) para HKD
HK$993,4352
1 Abbott (ABTON) para AMD
֏49 030,3798
1 Abbott (ABTON) para MAD
.د.م1 180,3444
1 Abbott (ABTON) para MXN
$2 361,969
1 Abbott (ABTON) para SAR
ريال480,075
1 Abbott (ABTON) para ETB
Br19 332,3002
1 Abbott (ABTON) para KES
KSh16 538,9038
1 Abbott (ABTON) para JOD
د.أ90,76618
1 Abbott (ABTON) para PLN
467,273
1 Abbott (ABTON) para RON
лв559,4474
1 Abbott (ABTON) para SEK
kr1 203,388
1 Abbott (ABTON) para BGN
лв215,0736
1 Abbott (ABTON) para HUF
Ft42 944,309
1 Abbott (ABTON) para CZK
2 676,8982
1 Abbott (ABTON) para KWD
د.ك39,17412
1 Abbott (ABTON) para ILS
419,9056
1 Abbott (ABTON) para BOB
Bs883,338
1 Abbott (ABTON) para AZN
217,634
1 Abbott (ABTON) para TJS
SM1 181,6246
1 Abbott (ABTON) para GEL
346,9342
1 Abbott (ABTON) para AOA
Kz117 449,3886
1 Abbott (ABTON) para BHD
.د.ب48,13552
1 Abbott (ABTON) para BMD
$128,02
1 Abbott (ABTON) para DKK
kr821,8884
1 Abbott (ABTON) para HNL
L3 346,4428
1 Abbott (ABTON) para MUR
5 828,7506
1 Abbott (ABTON) para NAD
$2 209,6252
1 Abbott (ABTON) para NOK
kr1 281,4802
1 Abbott (ABTON) para NZD
$221,4746
1 Abbott (ABTON) para PAB
B/.128,02
1 Abbott (ABTON) para PGK
K538,9642
1 Abbott (ABTON) para QAR
ر.ق465,9928
1 Abbott (ABTON) para RSD
дин.12 922,3388
1 Abbott (ABTON) para UZS
soʻm1 561 219,2624
1 Abbott (ABTON) para ALL
L10 625,66
1 Abbott (ABTON) para ANG
ƒ229,1558
1 Abbott (ABTON) para AWG
ƒ229,1558
1 Abbott (ABTON) para BBD
$256,04
1 Abbott (ABTON) para BAM
KM215,0736
1 Abbott (ABTON) para BIF
Fr377 530,98
1 Abbott (ABTON) para BND
$165,1458
1 Abbott (ABTON) para BSD
$128,02
1 Abbott (ABTON) para JMD
$20 528,007
1 Abbott (ABTON) para KHR
516 208,645
1 Abbott (ABTON) para KMF
Fr54 280,48
1 Abbott (ABTON) para LAK
2 783 043,4226
1 Abbott (ABTON) para LKR
රු38 875,8334
1 Abbott (ABTON) para MDL
L2 175,0598
1 Abbott (ABTON) para MGA
Ar579 275,1376
1 Abbott (ABTON) para MOP
P1 024,16
1 Abbott (ABTON) para MVR
1 958,706
1 Abbott (ABTON) para MWK
MK222 256,8022
1 Abbott (ABTON) para MZN
MT8 180,478
1 Abbott (ABTON) para NPR
रु17 972,7278
1 Abbott (ABTON) para PYG
907 917,84
1 Abbott (ABTON) para RWF
Fr185 500,98
1 Abbott (ABTON) para SBD
$1 052,3244
1 Abbott (ABTON) para SCR
1 789,7196
1 Abbott (ABTON) para SRD
$5 081,1138
1 Abbott (ABTON) para SVC
$1 118,8948
1 Abbott (ABTON) para SZL
L2 213,4658
1 Abbott (ABTON) para TMT
m449,3502
1 Abbott (ABTON) para TND
د.ت375,22662
1 Abbott (ABTON) para TTD
$867,9756
1 Abbott (ABTON) para UGX
Sh446 021,68
1 Abbott (ABTON) para XAF
Fr72 203,28
1 Abbott (ABTON) para XCD
$345,654
1 Abbott (ABTON) para XOF
Fr72 203,28
1 Abbott (ABTON) para XPF
Fr13 058,04
1 Abbott (ABTON) para BWP
P1 826,8454
1 Abbott (ABTON) para BZD
$257,3202
1 Abbott (ABTON) para CVE
$12 192,6248
1 Abbott (ABTON) para DJF
Fr22 659,54
1 Abbott (ABTON) para DOP
$8 152,3136
1 Abbott (ABTON) para DZD
د.ج16 664,3634
1 Abbott (ABTON) para FJD
$290,6054
1 Abbott (ABTON) para GNF
Fr1 113 133,9
1 Abbott (ABTON) para GTQ
Q979,353
1 Abbott (ABTON) para GYD
$26 781,784
1 Abbott (ABTON) para ISK
kr15 746,46

Site oficial do Abbott
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Abbott

Quanto vale hoje o Abbott (ABTON)?
O preço ao vivo de ABTON em USD é 128,02 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ABTON para USD?
O preço atual de ABTON para USD é $ 128,02. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Abbott?
A capitalização de mercado de ABTON é $ 1,70M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ABTON?
O fornecimento circulante de ABTON é de 13,25K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ABTON?
ABTON atingiu um preço máximo histórico de 235,31115975890665 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ABTON?
ABTON atingiu um preço minímo histórico de 126,36865484533693 USD.
Qual é o volume de negociação de ABTON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ABTON é $ 57,66K USD.
ABTON vai subir ainda este ano?
ABTON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ABTON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:03:33 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Abbott (ABTON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$128,02
$111 189,36

$3 923,80

$0,05781

$194,15

$0,9997

$3 923,80

$111 189,36

$194,15

$2,5576

$0,19868

$0,0000

$0,000000

$0,0000000000000000

$0,00000

$0,000000002003

$0,0000000000000000004496

$0,0010321

$0,3687

$250,36

$0,2629

