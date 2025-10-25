O preço ao vivo de 4 hoje é 0.1203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 4 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 4 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de 4 hoje é 0.1203 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 4 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 4 facilmente na MEXC agora.

Logo de 4

Cotação 4 (4)

Preço em tempo real de 1 4 para USD

$0.12183
$0.12183$0.12183
+22.88%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de 4 (4)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:02:43 (UTC+8)

Informações de preço de 4 (4) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.08767
$ 0.08767$ 0.08767
Mínimo 24h
$ 0.13429
$ 0.13429$ 0.13429
Máximo 24h

$ 0.08767
$ 0.08767$ 0.08767

$ 0.13429
$ 0.13429$ 0.13429

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154

-1.56%

+22.88%

-12.32%

-12.32%

O preço em tempo real de 4 (4) é $ 0.1203. Nas últimas 24 horas, 4 foi negociado entre a mínima de $ 0.08767 e a máxima de $ 0.13429, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 4 é $ 0.3006185668115678, enquanto o mais baixo é $ 0.000099081384903154.

Em termos de desempenho de curto prazo, 4 variou -1.56% na última hora, +22.88% nas últimas 24 horas e -12.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 4 (4)

No.334

$ 120.30M
$ 120.30M$ 120.30M

$ 11.82M
$ 11.82M$ 11.82M

$ 120.30M
$ 120.30M$ 120.30M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de 4 é $ 120.30M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.82M. A oferta em circulação de 4 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 120.30M.

Histórico de preços de 4 (4) em USD

Acompanhe as variações de preço de 4 para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0226845+22.88%
30 dias$ +0.1103+1,103.00%
60 dias$ +0.1103+1,103.00%
90 dias$ +0.1103+1,103.00%
Variação de preço de 4 hoje

Hoje, 4 registrou uma variação de $ +0.0226845 (+22.88%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de 4

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.1103 (+1,103.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de 4

Expandindo a visualização para 60 dias, 4 teve uma variação de $ +0.1103 (+1,103.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de 4

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.1103 (+1,103.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de 4 (4)!

Confira agora a página de histórico de preço do 4.

O que é 4 (4)

Uma memecoin na four.meme

4 está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em 4 de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de 4 para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre 4 em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de 4 tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do 4 (em USD)

Quanto valerá 4 (4) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em 4 (4) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para 4.

Confira a previsão de preço de 4 agora!

Tokenomics de 4 (4)

Compreender a tokenomics de 4 (4) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 4 agora!

Como comprar 4 (4)

Quer saber como comprar 4? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar 4 facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

4 para moedas locais

1 4 (4) para VND
3,165.6945
1 4 (4) para AUD
A$0.184059
1 4 (4) para GBP
0.090225
1 4 (4) para EUR
0.103458
1 4 (4) para USD
$0.1203
1 4 (4) para MYR
RM0.507666
1 4 (4) para TRY
5.045382
1 4 (4) para JPY
¥18.2856
1 4 (4) para ARS
ARS$179.284293
1 4 (4) para RUB
9.577083
1 4 (4) para INR
10.563543
1 4 (4) para IDR
Rp2,004.999198
1 4 (4) para PHP
7.067625
1 4 (4) para EGP
￡E.5.727483
1 4 (4) para BRL
R$0.647214
1 4 (4) para CAD
C$0.16842
1 4 (4) para BDT
14.70066
1 4 (4) para NGN
175.619955
1 4 (4) para COP
$466.277988
1 4 (4) para ZAR
R.2.076378
1 4 (4) para UAH
5.027337
1 4 (4) para TZS
T.Sh.299.253468
1 4 (4) para VES
Bs25.5036
1 4 (4) para CLP
$113.2023
1 4 (4) para PKR
Rs33.800691
1 4 (4) para KZT
64.78155
1 4 (4) para THB
฿3.927795
1 4 (4) para TWD
NT$3.710052
1 4 (4) para AED
د.إ0.441501
1 4 (4) para CHF
Fr0.095037
1 4 (4) para HKD
HK$0.933528
1 4 (4) para AMD
֏46.073697
1 4 (4) para MAD
.د.م1.109166
1 4 (4) para MXN
$2.219535
1 4 (4) para SAR
ريال0.451125
1 4 (4) para ETB
Br18.166503
1 4 (4) para KES
KSh15.541557
1 4 (4) para JOD
د.أ0.0852927
1 4 (4) para PLN
0.439095
1 4 (4) para RON
лв0.525711
1 4 (4) para SEK
kr1.13082
1 4 (4) para BGN
лв0.202104
1 4 (4) para HUF
Ft40.354635
1 4 (4) para CZK
2.515473
1 4 (4) para KWD
د.ك0.0368118
1 4 (4) para ILS
0.394584
1 4 (4) para BOB
Bs0.83007
1 4 (4) para AZN
0.20451
1 4 (4) para TJS
SM1.110369
1 4 (4) para GEL
0.326013
1 4 (4) para AOA
Kz110.366829
1 4 (4) para BHD
.د.ب0.0452328
1 4 (4) para BMD
$0.1203
1 4 (4) para DKK
kr0.772326
1 4 (4) para HNL
L3.144642
1 4 (4) para MUR
5.477259
1 4 (4) para NAD
$2.076378
1 4 (4) para NOK
kr1.204203
1 4 (4) para NZD
$0.208119
1 4 (4) para PAB
B/.0.1203
1 4 (4) para PGK
K0.506463
1 4 (4) para QAR
ر.ق0.437892
1 4 (4) para RSD
дин.12.143082
1 4 (4) para UZS
soʻm1,467.072936
1 4 (4) para ALL
L9.9849
1 4 (4) para ANG
ƒ0.215337
1 4 (4) para AWG
ƒ0.215337
1 4 (4) para BBD
$0.2406
1 4 (4) para BAM
KM0.202104
1 4 (4) para BIF
Fr354.7647
1 4 (4) para BND
$0.155187
1 4 (4) para BSD
$0.1203
1 4 (4) para JMD
$19.290105
1 4 (4) para KHR
485.079675
1 4 (4) para KMF
Fr51.0072
1 4 (4) para LAK
2,615.217339
1 4 (4) para LKR
රු36.531501
1 4 (4) para MDL
L2.043897
1 4 (4) para MGA
Ar544.343064
1 4 (4) para MOP
P0.9624
1 4 (4) para MVR
1.84059
1 4 (4) para MWK
MK208.854033
1 4 (4) para MZN
MT7.68717
1 4 (4) para NPR
रु16.888917
1 4 (4) para PYG
853.1676
1 4 (4) para RWF
Fr174.3147
1 4 (4) para SBD
$0.988866
1 4 (4) para SCR
1.681794
1 4 (4) para SRD
$4.774707
1 4 (4) para SVC
$1.051422
1 4 (4) para SZL
L2.079987
1 4 (4) para TMT
m0.422253
1 4 (4) para TND
د.ت0.3525993
1 4 (4) para TTD
$0.815634
1 4 (4) para UGX
Sh419.1252
1 4 (4) para XAF
Fr67.8492
1 4 (4) para XCD
$0.32481
1 4 (4) para XOF
Fr67.8492
1 4 (4) para XPF
Fr12.2706
1 4 (4) para BWP
P1.716681
1 4 (4) para BZD
$0.241803
1 4 (4) para CVE
$11.457372
1 4 (4) para DJF
Fr21.2931
1 4 (4) para DOP
$7.660704
1 4 (4) para DZD
د.ج15.659451
1 4 (4) para FJD
$0.273081
1 4 (4) para GNF
Fr1,046.0085
1 4 (4) para GTQ
Q0.920295
1 4 (4) para GYD
$25.16676
1 4 (4) para ISK
kr14.7969

Para uma compreensão mais aprofundada de 4, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 4

Quanto vale hoje o 4 (4)?
O preço ao vivo de 4 em USD é 0.1203 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de 4 para USD?
O preço atual de 4 para USD é $ 0.1203. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de 4?
A capitalização de mercado de 4 é $ 120.30M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de 4?
O fornecimento circulante de 4 é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 4?
4 atingiu um preço máximo histórico de 0.3006185668115678 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 4?
4 atingiu um preço minímo histórico de 0.000099081384903154 USD.
Qual é o volume de negociação de 4?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 4 é $ 11.82M USD.
4 vai subir ainda este ano?
4 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 4 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:02:43 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o 4 (4)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

