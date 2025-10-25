Informações de preço de 3000 (3000) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) +0.59% Variação de Preço (7d) -3.68% Variação de Preço (7d) -3.68%

O preço em tempo real de 3000 (3000) é --. Nas últimas 24 horas, 3000 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 3000 é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, 3000 variou +0.32% na última hora, +0.59% nas últimas 24 horas e -3.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 3000 (3000)

Capitalização de mercado $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 3000 é $ 11.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 3000 é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.32K.