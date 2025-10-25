O que é 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre 1DEV (1DEV) Quanto vale hoje o 1DEV (1DEV)? O preço ao vivo de 1DEV em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de 1DEV para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de 1DEV para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de 1DEV? A capitalização de mercado de 1DEV é $ 225.97K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de 1DEV? O fornecimento circulante de 1DEV é de 849.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 1DEV? 1DEV atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 1DEV? 1DEV atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de 1DEV? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 1DEV é -- USD . 1DEV vai subir ainda este ano? 1DEV pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 1DEV para uma análise mais detalhada.

