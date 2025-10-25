O preço ao vivo de 1 hoje é 0.011831 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 1 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 1 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de 1 hoje é 0.011831 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de 1 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de 1 facilmente na MEXC agora.

Logo de 1

Cotação 1 (1)

Preço em tempo real de 1 1 para USD

-17.75%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de 1 (1)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:55:13 (UTC+8)

Informações de preço de 1 (1) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.42%

-17.75%

+14.91%

+14.91%

O preço em tempo real de 1 (1) é $ 0.011831. Nas últimas 24 horas, 1 foi negociado entre a mínima de $ 0.010943 e a máxima de $ 0.018522, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 1 é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, 1 variou +0.42% na última hora, -17.75% nas últimas 24 horas e +14.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 1 (1)

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

SOL

A capitalização de mercado atual de 1 é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.11K. A oferta em circulação de 1 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de 1 (1) em USD

Acompanhe as variações de preço de 1 para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00255449-17.75%
30 dias$ -0.000534-4.32%
60 dias$ +0.010831+1,083.10%
90 dias$ +0.010831+1,083.10%
Variação de preço de 1 hoje

Hoje, 1 registrou uma variação de $ -0.00255449 (-17.75%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de 1

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000534 (-4.32%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de 1

Expandindo a visualização para 60 dias, 1 teve uma variação de $ +0.010831 (+1,083.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de 1

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.010831 (+1,083.10%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de 1 (1)!

Confira agora a página de histórico de preço do 1.

O que é 1 (1)

“1” é um memecoin minimalista impulsionado pela comunidade, com o slogan "1 moeda pode mudar sua vida", destacando a narrativa de apostas arriscadas em uma única moeda e a possibilidade de fortuna da noite para o dia.

1 está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em 1 de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de 1 para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre 1 em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de 1 tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do 1 (em USD)

Quanto valerá 1 (1) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em 1 (1) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para 1.

Confira a previsão de preço de 1 agora!

Tokenomics de 1 (1)

Compreender a tokenomics de 1 (1) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token 1 agora!

Como comprar 1 (1)

Quer saber como comprar 1? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar 1 facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1 para moedas locais

Recurso 1

Para uma compreensão mais aprofundada de 1, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre 1

Quanto vale hoje o 1 (1)?
O preço ao vivo de 1 em USD é 0.011831 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de 1 para USD?
O preço atual de 1 para USD é $ 0.011831. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de 1?
A capitalização de mercado de 1 é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de 1?
O fornecimento circulante de 1 é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de 1?
1 atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de 1?
1 atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de 1?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para 1 é $ 54.11K USD.
1 vai subir ainda este ano?
1 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do 1 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:55:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o 1 (1)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

