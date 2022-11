O token MX (MX) é um ativo digital descentralizado desenvolvido pela plataforma da MEXC baseada em Ethereum, e também, o MX é a prova dos interesses da comunidade MEXC. Como a única plataforma no sistema ecológico da MEXC Exchange, o token MX desempenha um papel importante na conexão de comunidades, equipes e parceiros

MEXC está empenhada em habilitar MX Token a partir do nível de valor, incluindo dedução de taxa, inovação SpaceM, M-Day bem-estar especial e votação de projeto na Avaliação, etc. Também iniciou o "Plano de Crescimento para Tudo", tornando-se o primeiro cruzamento ativo da cadeia de BSC e HECO, e abriu vários cenários, como empréstimos em cadeia, mineração e negociação DEX, para melhorar a economia do token MX e aumentar os cenários de uso do MX